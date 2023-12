By David Mouriquand

Кинокритики называют нынешнюю пятёрку номинантов на премию European Film Awards самой сильной за последние годы. Мы рассказываем о претендентах и даём свой прогноз.

Считанные дни, даже часы остаются до того, как станут известны имена обладателей премии Европейской киноакадемии, на которой отмечаются достижения европейского кинематографа.

Торжественная церемония состоится в субботу 9 декабря в Берлине.

И, как отмечают кинокритики, претенденты на главный приз в этом году особенно сильны.

Из всех киноработ, номинированных на престижную премию "Лучший европейский фильм", три уже были представлены в Каннах и получили там главные награды ("Анатомия падения" - Золотая пальмовая ветвь; "Зона интересов" - Гран-при Канн и приз ФИПРЕССИ; "Опавшие листья" - приз жюри), а две других фильма-номинанта, премьера которых состоялась в Венеции в этом году - "Зелёная граница" и "Я - капитан", - тоже вернулись домой с трофеями: специальный приз жюри и приз за лучшую мужскую роль соответственно.

Конкуренция очень высока, и каждый из претендентов может взять главный приз.

Давайте рассмотрим номинантов на премию "Лучший фильм" подробнее, а затем попытаемся спрогнозировать, кто победит.

"Анатомия падения" (Anatomie d'une chute)

Режиссер Жюстин Трие (Франция)

Фильм-обладатель "Золотой пальмовой ветви" этого года рассказывает захватывающую историю убийства в Альпах, которая перерастает в судебную драму с великолепной игрой Сандры Хюллер. Она, кстати, претендует на звание лучшей актрисы за работу в двух кинолентах- "Анатомия падения" и "Зона интересов".

В основе киноповествования авторства Жюстин Трие лежат сложные вопросы родительства и бремени ответственности в отношениях. Французский режиссёр использовала судебную систему как плацдарм для разоблачения укоренившихся женоненавистнических предрассудков. Главная героиня - вовсе не идеальная жертва, выступающая в роли мученицы. Пытаясь доказать свою невиновность, она честно говорит о своих изъянах и проступках.

Самое впечатляющее в сценарии то, что вместо того, чтобы пойти по пути "Основного инстинкта" (Сандра, бисексуальная писательница, обвинённая в убийстве, на бумаге может показаться Кэтрин Трамелл в исполнении Шэрон Стоун), автор проявляет больший интерес к глубине размышений и переживаний героев. Чувство неопределённости и сомнения не отпускают на протяжении всего просмотра.

Фильм вошёл в ранг фаворитов, получив награды за лучший сценарий и как лучший международный фильм на Gotham Independent Film Awards, а также как лучший фильм на иностранном языке на New York Film Critics Circle Awards. Есть все основания полагать, что работа Жюстин Трие выиграет во всех своих номинациях на European Film Awards - "Лучший фильм", "Лучший режиссер", "Лучший сценарист" и "Лучшая актриса". Кроме того, EFA вполне может присудить несколько наград одному и тому же фильму, как это было в прошлом году с "Треугольником печали", который взял аж четыре приза. Однако, несмотря на то, что "Анатомия падения" - это заставляющая задуматься драма с должной эмоциональной глубиной, она не обладает той мощью, которая была у предыдущих каннских победителей. Осмелимся сказать, что его уже несколько перехвалили. Тем не менее, зрители его любят, и мы совсем не удивимся, если он покинет Берлин с большим количеством трофеев.

"Опавшие листья" (Kuolleet Lehdet)

Режиссёр Аки Каурисмяки (Финляндия, Германия)

Аки Каурисмяки предложил Каннскому кинофестивалю один из лучших конкурсных фильмов этого года. Фильм "Опавшие листья " получил третий приз жюри и был выбран в качестве претендента от Финляндии на премию "Оскар" 2024 года в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

Для своей первой киноработы за шесть лет и четвёртой главы "трилогии о рабочем классе"("Тени в раю", "Ариэль", "Девушка со спичечной фабрики") финский маэстро представил то, что может стать самой теплой мрачной романтической комедией 2023 года. И, как оказалось, финское настроение вызывает странное привыкание.

Основной сюжет, повествующий о двух потерянных душах, между которыми возникает странная, но прекрасная связь, соответствует множеству типичных голливудских штампов. Однако трагикомическая меланхолия здесь творит чудеса: режиссёр создает роман, который перерастает в весёлый фарс, описанный цзнаваемым кинопочерком Каурисмякиана: здесь и молчаливая отстраненность, отражающая глубокие эмоции, которые герои не могут выразить; язвительные замечания и остроумные шутки; несколько хитро спрятанных посвящений своим героям, - например, Озу и Брессону; и чётко обрисованные портреты, - продукт постоянного сотрудничества режиссёра с оператором Тимо Салминеном.

Поклонники режиссера не найдут здесь ничего нового, но точно получат абсолютное удовольствие от просмотра. Он служит полезным напоминанием о том, что не нужно пренебрегать случайными встречами, и единственное разумное решение, когда вокруг рушится мир, не выходить за порог, оставив дверь закрытой, принимать любовь, давая волю чувствам.

Кинолента претендует на приз в номинациях "Лучший фильм", "Лучший режиссёр", "Лучший сценарист", "Лучший актёр" и "Лучшая актриса". В любой другой год мы бы точно поставили на её победу в большинстве этих категорий. Но есть подозрение, что "Опавшие листья" затмит "Анатомия падения".

"Зелёная граница" (Zielona Granica)

Режиссёр Агнешка Холланд (Польша, Франция, Чехия, Бельгия)

Это эмоционально опустошающее обвинение в продолжающемся кризисе ЕС и один из лучших фильмов Агнешки Холланд.

"Зелёная граница" - это лесополоса между Беларусью и Польшей и место обитания мигрантов с Ближнего Востока и из Африки, которые отчаянно пытаются добраться до Евросоюза и оказываются в ловушке абсурдного "тот туда, то обратно". Их заманивают на границу, обещая безопасный проход в ЕС. В реальности же они оказываются пешками в политической игре белорусского лидера Александра Лукашенко при попустительстве Брюсселя; их выталкивают с обеих сторон, ни одна из которых не берёт на себя никакой ответственности за людей, обречённых на долгое пребывание в ужасных условиях, в неопределённости.

"Зелёная граница" - один из самых захватывающих фильмов, которые вы увидите в следующем году (он пока не вышел на большинство европейских экранов). Это пронзительный и кинематографически мощный крик людей, голоса которых едва слышны.

Лучше выразилась сама Холланд: "Мы живём в мире, где требуется большое воображение и мужество, чтобы противостоять всем вызовам современности. Революция в социальных сетях и развитие технологий искусственного интеллекта привели к тому, что теперь труднее услышать голоса настоящих людей. На мой взгляд, нет смысла заниматься искусством, если не бороться за эти голоса, если не задавать вопросы о важных, болезненных, порой неразрешимых проблемах, которые ставят нас перед драматическим выбором".

На фильм, осуждающий политику Польши за антигуманизм и задающий жизненно важные вопросы о коллективной ответственности на геополитическом уровне (сегоняшней Европы) обрушился шквал критики. Например, польский министр юстиции Збигнев Зебро назвал "Зелёную границу" "пропагандой Третьего рейха", правда ленту он не смотрел. На защиту Агнешки Холланд встала Федерация европейских режиссёров (FERA) и Европейская киноакадемия (EFA).

"Я - капитан" (Io Capitano)

Режиссер Маттео Гарроне (Италия, Бельгия)

Ещё одним сильным фильмом Венецианского кинофестиваля этого года стала картина итальянского режиссёра Маттео Гарроне _"_Я - капитан" (Io Capitano), которая тоже повествует о миграционном кризисе.

В центре внимания молодой беженец (Сейду Сарр), который, ничего не зная о морском деле, получил от контрабандиста задание взять на себя роль капитана и управлять лодкой, перевозящей 250 человек через Средиземное море.

_"Я - капитан"_основан на реальных событиях и отражает судьбу многих, кто отправляется в опасное путешествие в Европу в поисках лучшей жизни.

Как и "Зелёная граница", этот фильм весьма актуален. Однако он кажется самым слабым из пяти работ, номинированных в категории "Лучший фильм". Мы сомневаемся, что он получит главный приз, но посмотреть его точно стоит.

"Зона интересов"

Режиссёр Джонатан Глейзер (Великобритания, Польша, США)

Жуткая драма Джонатана Глейзера о Холокосте "Зона интересов" лидирует в номинациях EFA в этом году. Она была выбрана в качестве официальной заявки Великобритании на "Оскар" 2024 года в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Это глубоко тревожный и даже дерзкий фильм, который точно не оставит вас равнодушными, когда вы увидите его в кинотеатрах в январе.

"Зона интересов" - экранизация романа Мартина Эмиса 2014 года и первая работа Глейзера за последние 10 лет, после того, как в 2013 году он снял _"_Под кожей". Картина рассказывает о коменданте лагеря Освенцим Рудольфе Хёссе (Кристиан Фридель) и его жене Хедвиг (Сандра Хюллер), которые строят для своей семьи быт и жизнь, о которой мечтали, в большом доме, расположенном прямо за стенами лагеря. Мы наблюдаем за тем, как проходят дружеские визиты, как наводят порядок слуги, как Хедвиг ухаживает за своими цветами в "райском саду", огороженном забором, за которым умирают люди.

Сотни фильмов затрагивали тему Холокоста, но мало кому удалось добиться того, чего добился британский режиссёр Джонатан Глейзер в "Зоне интересов". Многие фильмы, такие как "Список Шиндлера" и "Сын Саула ", рассказывают о невообразимых ужасах, происходивших в стенах концентрационных лагерей, а некоторые затрагивают тему того, что Ханна Арендт называла "банальностью зла". Однако лишь немногие взяли эту концепцию и перенесли её на экран в настолько леденящей душу манере, исследуя то тревожно узнаваемое и свойственное всем людям, что есть и в тех, кто совершает самые чудовищные преступления.

Работа Глейзера - полна смелых мастерских ходов, благодаря которым зритель видит вовсе не то, что ожидал увидеть, придя на фильм о Холокосте. Студенты-будущие кинематографисты наверняка будут изучать картину, на предмет кадрирования, анализируя эффект, который оно создаёт вкупе с монохромными изображениями и гулкими, вызывающими чууство тревоги звуками композитора Мики Леви.

"Зона интересов" уже вошла в наш список лучших европейских фильмов XXI века. Не исключено, что лента окажется слишком смелой для зрителей. Мы будем рады, если она получит главный приз в субботу. Но не сильно удивимся проигрышу. А вот если Глейзера не наградят как лучшего режиссёра, - мы вряд ли смиримся.

Наши прогнозы и ставки

Мы попытаемся предсказать победителей 36-й церемонии European Film Awards. Как вы уже поняли из вышесказанного, гд весьма непростой, сильных заявок слишком много, награды заслуживает каждая.

Лучший фильм:

Победит: "АНАТОМИЯ ПАДЕНИЯ" (ANATOMIE D'UNE CHUTE) - режиссёр Жюстин Трие (Франция)

Должен победить: "ЗЕЛЕНАЯ ГРАНИЦА" (ZIELONA GRANICA) - режиссёр Агнешка Холланд (Польша, Франция, Чехия, Бельгия)

Лучший режиссёр:

Победит: Агнешка Холланд за "ЗЕЛЕНАЯ ГРАНИЦА"

Должен победить: Джонатан Глейзер за фильм "ЗОНА ИНТЕРЕСОВ"

Лучшая актриса:

Победит: Сандра Хюллер за фильмы "АНАТОМИЯ ПАДЕНИЯ" / "ЗОНА ИНТЕРЕСОВ"

Должна победить: Сандра Хюллер за фильмы "АНАТОМИЯ ПАДЕНИЯ" / "ЗОНА ИНТЕРЕСОВ"

Лучший актёр:

Победит: Джош О'Коннор в фильме "ХИМЕРА" LA CHIMERA

Должен победить: Мадс Миккельсен в фильме "ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАННАЯ".

Лучший сценарист:

Победят: Жюстин Трие и Артур Харари за фильм "АНАТОМИЯ ПАДЕНИЯ"

Должны победить: Аки Каурисмяки за "ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ"

Лучший документальный фильм:

Победит: "ДОЧЕРИ ОЛЬФЫ" (LES FILLES D'OLFA) - режиссёр Каутер Бен Ханья (Франция, Тунис, Германия, Саудовская Аравия)

Должен победить: "ДОЧЕРИ ОЛЬФЫ" (LES FILLES D'OLFA) - режиссёр Каутер Бен Ханья (Франция, Тунис, Германия, Саудовская Аравия)

Открытие года - Prix FIPRESCI

Победит: "КАК ЗАНИМАТЬСЯ СЕКСОМ" (HOW TO HAVE SEX) - режиссёр Молли Мэннинг Уолкер (Великобритания, Греция)

Должен победить: "ВЕНСАН ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ" (VINCENT DOIT MOURIR), режиссёр Стефан Кастанг (Франция)

Лауреаты премииЕвропейской киноакадемии2023 года будут объявлены в Берлине в субботу 9 декабря.