Более 70 кинотеатров по всей Европе с 1 ноября по 9 декабря показывают картины европейского кинематографа.

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Месяц европейского кино на его родине.

Флагманские кинотеатры в более чем 70 городах - от Рейкьявика до Афин, от Лиссабона до Бухареста, а также в небольших городах и сетях объединили свои усилия с Европейской киноакадемией и платформой Mubi и предложили зрителю оценить европейские киноленты.

В Лионе в акции принимает участие Comoedia, легендарная артхаусная площадка и старейший кинотеатр города.

Колин Давид, замдиректора Cinema Comoedia:

— Мы решили принять участие в "Месяце европейского кино", посвященном разнообразию европейского кинематографа Мы запланировали ряд мероприятий, в том числе для молодых зрителей, одно из них по мультфильму "Королевство Кенсуке". Для нас очень важно иметь возможность показывать анимационные фильмы для юных европейских зрителей. Мы также запланировали предварительный показ картины "Я — капитан" Маттео Гарроне.

Анимация, документальное кино, фантастика - в кинотеатрах представлен весь спектр европейского кино.

Среди них - "Королевство Кенсуке" - совместного производства Великобритании и Франции. История 11-летнего Майкла, потерпевшего кораблекрушение на казалось бы необитаемом острове.

Мероприятие поддерживается сетью кинотеатров Europa Cinemas, которая круглый год показывает картины европейских режиссеров. В ее состав входят 37 стран Европы, 750 городов, 1 200 кинотеатров.

Колин Давид, замдиректора Cinema Comoedia:

— Cinema Comoedia является членом Europa Cinemas, что означает, что мы обязуемся показывать более 20% европейских фильмов в течение года, не национальных. Мы так и делаем. Это означает, что мы можем предложить нашим зрителям широкий спектр кинопродукции, помогая им открыть для себя фильмы, которые не всегда можно увидеть на экранах.

Фильм "Я - капитан" был представлен в Венеции и номинирован на Золотого льва, но получил серебряного за режиссерскую работу. История двух подростков, направляющихся из Дакара в Европу.

Месяц европейского кино продлится до 9 декабря - даты вручения Европейской кинопремии в Берлине.