Номинации на "Золотой глобус": эффект Барбенгеймера

Кто получит "Золотые глобусы" в январе? Euronews представляет вашему вниманию номинантов 81-й кинопремии. "Барби" и "Оппенгеймер" возглавляют список, но есть немало претенентов на награды и из Европы.
"Золотой глобус", одна из главных кинопремий после "Оскара", объявила номинантов.
Обновленная организация, которая теперь является коммерческим предприятием с более широким и разнообразным составом голосующих, опубликовала список претендентов на награды после нескольких трудных лет.
Седрик Антонио Кайлс и Уилмер Вальдеррама вели церемонию объявления номинантов в отеле "Беверли Хилтон", где 7 января пройдет и главное шоу.
Фильм Греты Гервиг " Барби" лидирует по количеству номинаций на премию "Золотой глобус": он представлен сразу в девяти категориях, в том числе претендует на звание "Лучший фильм - мюзикл/комедия".
За ним следует его товарищ по мемам фильм Кристофера Нолана "Оппенгеймер", получивший восемь номинаций, в том числе в категории "Лучшая драматическая картина" и за актерскую работу Киллиана Мерфи, Роберта Дауни-младшего и Эмили Блант.
С "Оппенгеймером" в категории "Лучшая драматическая картина" конкурируют "Анатомия падения" Жюстин Трие, "Убийцы цветочной луны" Мартина Скорсезе, потрясающий байопик Брэдли Купера о Леонарде Бернстайне "Маэстро", один из наших любимых фильмов года - "Прошлые жизни" Селин Сон и страшная драма о Холокосте "Зона интересов" Джонатана Глейзера.
В номинации "Лучшая музыкальная или комедийная картина" "Барби" противостоят "Air. Большой прыжок", " Американское чтиво", "Оставленные_"_, запутанная и запоминающаяся кинокартина "Май, декабрь" и блестящий фильм "Бедные-несчастные".
Следует отметить сильный европейский контингент: французский фильм "Анатомия падения " получил четыре номинации (лучшая драматическая картина, лучший сценарий, лучший международный фильм и лучшая женская роль), а британский фильм "Зона интересов" - три (лучшая драматическая картина, лучший международный фильм и лучший саундтрек).
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81-я церемония вручения премии "Золотой глобус" станет первой крупной трансляцией сезона наград, которая пройдет на канале CBS.
За кулисами "Золотого глобуса" прошло несколько бурных лет, после того как в 2021 году газета Los Angeles Times опубликовала сенсационный доклад о том, что в Голливудской ассоциации иностранной прессы, голосующей за награды, нет ни одного чернокожего представителя.
Звезды и студии бойкотировали "Глобус", а телеканал NBC отказался транслировать церемонию в 2022 году.
После того как ассоциация пополнила свои ряды и провела другие реформы, направленные на решение этических проблем, шоу вернулось в январе 2023 года, заключив с NBC испытательный договор сроком на один год. Передача собрала самую маленькую аудиторию в истории - 6,3 миллиона зрителей. Телеканал не стал продлевать договор.
В июне миллиардер Тодд Боэли получил разрешение на роспуск HFPA и возрождение "Золотого глобуса" в качестве коммерческой организации.
В середине ноября телеканал CBS объявил, что будет транслировать церемонию на своем канале, а также на канале Paramount+.
Список номинантов:
Лучший драматический фильм
- "Оппенгеймер"
- "Убийцы цветочной луны"
- "Маэстро"
- "Прошлые жизни"
- "Зона интересов"
- "Анатомия падения"
Лучший фильм мюзикл/комедия
- "Барби"
- "Бедные-несчастные"
- "Американское чтиво"
- "Оставленные"
- "Май, декабрь"
- "Air. Большой прыжок"
Лучший режиссер
- Брэдли Купер - "Маэстро"
- Грета Гервиг - "Барби"
- Йоргос Лантимос - "Бедные-несчастные"
- Кристофер Нолан - "Оппенгеймер"
- Мартин Скорсезе - "Убийцы цветочной луны"
- Селин Сон - "Прошлые жизни"
Лучший сценарий
- "Барби" - Грета Гервиг, Ноа Баумбах
- "Бедные-несчастные" - Тони МакНамара
- "Оппенгеймер" - Кристофер Нолан
- "Убийцы цветочной луны" - Эрик Рот, Мартин Скорсезе
- "Прошлые жизни" - Селин Сон
- "Анатомия падения" - Жюстин Трие, Артур Арари
Лучшая актриса - драма
- Лили Глэдстоун - "Убийцы цветочной луны"
- Кэри Маллиган - "Маэстро"
- Сандра Хюллер - "Анатомия падения"
- Аннетт Бенинг - "Дайана Найэд"
- Грета Ли - "Прошлые жизни"
- Кейли Спени - "Присцилла: Элвис и я"
Лучший актёр - драма
- Брэдли Купер - "Маэстро"
- Леонардо ДиКаприо - "Убийцы цветочной луны"
- Колман Доминго - "Растин"
- Барри Кеоган - "Солтберн"
- Киллиан Мерфи - "Оппенгеймер"
- Эндрю Скотт - "Мы всем чужие"
Лучшая актриса - мюзикл/комедия
- Фантазия Баррино - "Цвет лиловый"
- Дженнифер Лоуренс - "Без обид"
- Натали Портман - "Май, декабрь"
- Альма Пёйсти - "Опавшие листья"
- Марго Робби - "Барби"
- Эмма Стоун - "Бедные-несчастные"
Лучший актёр - мюзикл/комедия
- Николас Кейдж - "Герой наших снов"
- Тимоти Шаламэ - "Вонка"
- Мэтт Дэймон - "Air. Большой прыжок"
- Пол Джаматти - "Оставленные"
- Хоакин Феникс - "Все страхи Бо"
- Джеффри Райт - "Американское чтиво"
Лучшая актриса второго плана
- Эмили Блант - "Оппенгеймер"
- Даниэль Брукс - "Цвет лиловый"
- Джоди Фостер - "Дайана Найэд"
- Джулианна Мур - "Май, декабрь"
- Розамунд Пайк - "Солтберн"
- ДаВайн Джой Рэндольф - "Оставленные"
Лучший актёр второго плана
- Уиллем Дэфо - "Бедные-несчастные"
- Роберт ДеНиро - "Убийцы цветочной луны"
- Роберт Дауни-младший - "Оппенгеймер"
- Райан Гослинг - "Барби"
- Чарльз Мелтон - "Май, декабрь"
- Марк Руффало - "Бедные-несчастные"
Лучший международный фильм
- "Анатомия падения" (Франция)
- "Я - капитан" (Италия)
- "Прошлые жизни" (США)
- "Снежное братство" (Испания)
- "Зона интересов" (Великобритания)
Лучший анимационный фильм
- "Мальчик и птица"
- "Элементарно"
- "Человек-паук: Паутина вселенных"
- "Братья Супермарио в кино"
- "Судзумэ, закрывающая двери"
- "Заветное желание"
Лучшее кинематографическое / прокатное достижение
- "Барби" (Warner Bros.)
- "Стражи Галактики: часть 3" (Disney)
- "Джон Уик 4" (Lionsgate Films)
- "Миссия невыполнима: Смертельная расплата, часть первая" (Paramount Pictures)
- "Оппенгеймер" (Universal Pictures)
- "Человек-паук: Паутина вселенных" (Sony Pictures)
- "Братья Супермарио в кино" (Universal Pictures)
- Тейлор Свифт: The Eras Tour (AMC Theatres)
Лучший саундтрек
- Людвиг Йоранссон - "Оппенгеймер"
- Джерскин Фендрикс - "Бедные-несчастные"
- Робби Робертсон - "Убийцы цветочной луны"
- Мика Ливай - "Зона интересов"
- Дэниел Пембертон - "Человек-паук: Паутина вселенных"
- Дзё Хисаиси - "Мальчик и птица"
Лучшая песня
- "Барби" - "What Was I Made For?"
- "Барби" - "Dance the Night"
- "Барби" - "I'm Just Ken"
- "Иди ко мне, детка" - "Addicted to Romance"
- "Братья Супермарио в кино" - "Peaches"
- "Растин" - "Road to Freedom"