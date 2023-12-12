Номинации на "Золотой глобус": эффект Барбенгеймера

Кто получит "Золотые глобусы" в январе? Euronews представляет вашему вниманию номинантов 81-й кинопремии. "Барби" и "Оппенгеймер" возглавляют список, но есть немало претенентов на награды и из Европы.

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"Золотой глобус", одна из главных кинопремий после "Оскара", объявила номинантов.

Обновленная организация, которая теперь является коммерческим предприятием с более широким и разнообразным составом голосующих, опубликовала список претендентов на награды после нескольких трудных лет.

Седрик Антонио Кайлс и Уилмер Вальдеррама вели церемонию объявления номинантов в отеле "Беверли Хилтон", где 7 января пройдет и главное шоу.

Фильм Греты Гервиг " Барби" лидирует по количеству номинаций на премию "Золотой глобус": он представлен сразу в девяти категориях, в том числе претендует на звание "Лучший фильм - мюзикл/комедия".

За ним следует его товарищ по мемам фильм Кристофера Нолана "Оппенгеймер", получивший восемь номинаций, в том числе в категории "Лучшая драматическая картина" и за актерскую работу Киллиана Мерфи, Роберта Дауни-младшего и Эмили Блант.

С "Оппенгеймером" в категории "Лучшая драматическая картина" конкурируют "Анатомия падения" Жюстин Трие, "Убийцы цветочной луны" Мартина Скорсезе, потрясающий байопик Брэдли Купера о Леонарде Бернстайне "Маэстро", один из наших любимых фильмов года - "Прошлые жизни" Селин Сон и страшная драма о Холокосте "Зона интересов" Джонатана Глейзера.

В номинации "Лучшая музыкальная или комедийная картина" "Барби" противостоят "Air. Большой прыжок", " Американское чтиво", "Оставленные_"_, запутанная и запоминающаяся кинокартина "Май, декабрь" и блестящий фильм "Бедные-несчастные".

Barbie vs Oppenheimer Warner Bros. - Universal

Следует отметить сильный европейский контингент: французский фильм "Анатомия падения " получил четыре номинации (лучшая драматическая картина, лучший сценарий, лучший международный фильм и лучшая женская роль), а британский фильм "Зона интересов" - три (лучшая драматическая картина, лучший международный фильм и лучший саундтрек).

Прокрутите страницу вниз, чтобы увидеть полный список номинантов.

81-я церемония вручения премии "Золотой глобус" станет первой крупной трансляцией сезона наград, которая пройдет на канале CBS.

За кулисами "Золотого глобуса" прошло несколько бурных лет, после того как в 2021 году газета Los Angeles Times опубликовала сенсационный доклад о том, что в Голливудской ассоциации иностранной прессы, голосующей за награды, нет ни одного чернокожего представителя.

Звезды и студии бойкотировали "Глобус", а телеканал NBC отказался транслировать церемонию в 2022 году.

После того как ассоциация пополнила свои ряды и провела другие реформы, направленные на решение этических проблем, шоу вернулось в январе 2023 года, заключив с NBC испытательный договор сроком на один год. Передача собрала самую маленькую аудиторию в истории - 6,3 миллиона зрителей. Телеканал не стал продлевать договор.

В июне миллиардер Тодд Боэли получил разрешение на роспуск HFPA и возрождение "Золотого глобуса" в качестве коммерческой организации.

В середине ноября телеканал CBS объявил, что будет транслировать церемонию на своем канале, а также на канале Paramount+.

Список номинантов:

Лучший драматический фильм

"Оппенгеймер"

"Убийцы цветочной луны"

"Маэстро"

"Прошлые жизни"

"Зона интересов"

"Анатомия падения"

Лучший фильм мюзикл/комедия

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"Барби"

"Бедные-несчастные"

"Американское чтиво"

"Оставленные"

"Май, декабрь"

"Air. Большой прыжок"

Лучший режиссер

Брэдли Купер - "Маэстро"

Грета Гервиг - "Барби"

Йоргос Лантимос - "Бедные-несчастные"

Кристофер Нолан - "Оппенгеймер"

Мартин Скорсезе - "Убийцы цветочной луны"

Селин Сон - "Прошлые жизни"

Лучший сценарий

"Барби" - Грета Гервиг, Ноа Баумбах

"Бедные-несчастные" - Тони МакНамара

"Оппенгеймер" - Кристофер Нолан

"Убийцы цветочной луны" - Эрик Рот, Мартин Скорсезе

"Прошлые жизни" - Селин Сон

"Анатомия падения" - Жюстин Трие, Артур Арари

Лучшая актриса - драма

Лили Глэдстоун - "Убийцы цветочной луны"

Кэри Маллиган - "Маэстро"

Сандра Хюллер - "Анатомия падения"

Аннетт Бенинг - "Дайана Найэд"

Грета Ли - "Прошлые жизни"

Кейли Спени - "Присцилла: Элвис и я"

Лучший актёр - драма

Брэдли Купер - "Маэстро"

Леонардо ДиКаприо - "Убийцы цветочной луны"

Колман Доминго - "Растин"

Барри Кеоган - "Солтберн"

Киллиан Мерфи - "Оппенгеймер"

Эндрю Скотт - "Мы всем чужие"

Лучшая актриса - мюзикл/комедия

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Фантазия Баррино - "Цвет лиловый"

Дженнифер Лоуренс - "Без обид"

Натали Портман - "Май, декабрь"

Альма Пёйсти - "Опавшие листья"

Марго Робби - "Барби"

Эмма Стоун - "Бедные-несчастные"

Лучший актёр - мюзикл/комедия

Николас Кейдж - "Герой наших снов"

Тимоти Шаламэ - "Вонка"

Мэтт Дэймон - "Air. Большой прыжок"

Пол Джаматти - "Оставленные"

Хоакин Феникс - "Все страхи Бо"

Джеффри Райт - "Американское чтиво"

Лучшая актриса второго плана

Эмили Блант - "Оппенгеймер"

Даниэль Брукс - "Цвет лиловый"

Джоди Фостер - "Дайана Найэд"

Джулианна Мур - "Май, декабрь"

Розамунд Пайк - "Солтберн"

ДаВайн Джой Рэндольф - "Оставленные"

Лучший актёр второго плана

Уиллем Дэфо - "Бедные-несчастные"

Роберт ДеНиро - "Убийцы цветочной луны"

Роберт Дауни-младший - "Оппенгеймер"

Райан Гослинг - "Барби"

Чарльз Мелтон - "Май, декабрь"

Марк Руффало - "Бедные-несчастные"

Лучший международный фильм

"Анатомия падения" (Франция)

"Я - капитан" (Италия)

"Прошлые жизни" (США)

"Снежное братство" (Испания)

"Зона интересов" (Великобритания)

Лучший анимационный фильм

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"Мальчик и птица"

"Элементарно"

"Человек-паук: Паутина вселенных"

"Братья Супермарио в кино"

"Судзумэ, закрывающая двери"

"Заветное желание"

Лучшее кинематографическое / прокатное достижение

"Барби" (Warner Bros.)

"Стражи Галактики: часть 3" (Disney)

"Джон Уик 4" (Lionsgate Films)

"Миссия невыполнима: Смертельная расплата, часть первая" (Paramount Pictures)

"Оппенгеймер" (Universal Pictures)

"Человек-паук: Паутина вселенных" (Sony Pictures)

"Братья Супермарио в кино" (Universal Pictures)

Тейлор Свифт: The Eras Tour (AMC Theatres)

Лучший саундтрек

Людвиг Йоранссон - "Оппенгеймер"

Джерскин Фендрикс - "Бедные-несчастные"

Робби Робертсон - "Убийцы цветочной луны"

Мика Ливай - "Зона интересов"

Дэниел Пембертон - "Человек-паук: Паутина вселенных"

Дзё Хисаиси - "Мальчик и птица"

Лучшая песня

"Барби" - "What Was I Made For?"

"Барби" - "Dance the Night"

"Барби" - "I'm Just Ken"

"Иди ко мне, детка" - "Addicted to Romance"

"Братья Супермарио в кино" - "Peaches"

"Растин" - "Road to Freedom"

81-я церемония вручения премии "Золотой глобус" состоится 7 января 2024 года.