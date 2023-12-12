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Номинации на "Золотой глобус": эффект Барбенгеймера

Номинации на "Золотой глобус": Эффект Барбенхаймера еще не закончился
Номинации на "Золотой глобус": Эффект Барбенхаймера еще не закончился Авторское право Getty Images - Apple Original Films/Paramount Pictures / A24 / Searchlight Pictures / Warner Bros. / Neon
By David Mouriquand
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Кто получит "Золотые глобусы" в январе? Euronews представляет вашему вниманию номинантов 81-й кинопремии. "Барби" и "Оппенгеймер" возглавляют список, но есть немало претенентов на награды и из Европы.

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"Золотой глобус", одна из главных кинопремий после "Оскара", объявила номинантов.

Обновленная организация, которая теперь является коммерческим предприятием с более широким и разнообразным составом голосующих, опубликовала список претендентов на награды после нескольких трудных лет.

Седрик Антонио Кайлс и Уилмер Вальдеррама вели церемонию объявления номинантов в отеле "Беверли Хилтон", где 7 января пройдет и главное шоу.

Фильм Греты Гервиг " Барби" лидирует по количеству номинаций на премию "Золотой глобус": он представлен сразу в девяти категориях, в том числе претендует на звание "Лучший фильм - мюзикл/комедия". 

За ним следует его товарищ по мемам фильм Кристофера Нолана "Оппенгеймер", получивший восемь номинаций, в том числе в категории "Лучшая драматическая картина" и за актерскую работу Киллиана Мерфи, Роберта Дауни-младшего и Эмили Блант.

С "Оппенгеймером" в категории "Лучшая драматическая картина" конкурируют "Анатомия падения" Жюстин Трие, "Убийцы цветочной луны" Мартина Скорсезе, потрясающий байопик Брэдли Купера о Леонарде Бернстайне "Маэстро", один из наших любимых фильмов года - "Прошлые жизни" Селин Сон и страшная драма о Холокосте "Зона интересов" Джонатана Глейзера.

В номинации "Лучшая музыкальная или комедийная картина" "Барби" противостоят "Air. Большой прыжок", " Американское чтиво", "Оставленные_"_, запутанная и запоминающаяся кинокартина "Май, декабрь" и блестящий фильм "Бедные-несчастные".

Barbie vs Oppenheimer
Barbie vs OppenheimerWarner Bros. - Universal

Следует отметить сильный европейский контингент: французский фильм "Анатомия падения " получил четыре номинации (лучшая драматическая картина, лучший сценарий, лучший международный фильм и лучшая женская роль), а британский фильм "Зона интересов" - три (лучшая драматическая картина, лучший международный фильм и лучший саундтрек).

Прокрутите страницу вниз, чтобы увидеть полный список номинантов.

81-я церемония вручения премии "Золотой глобус" станет первой крупной трансляцией сезона наград, которая пройдет на канале CBS.

За кулисами "Золотого глобуса" прошло несколько бурных лет, после того как в 2021 году газета Los Angeles Times опубликовала сенсационный доклад о том, что в Голливудской ассоциации иностранной прессы, голосующей за награды, нет ни одного чернокожего представителя.

Звезды и студии бойкотировали "Глобус", а телеканал NBC отказался транслировать церемонию в 2022 году.

После того как ассоциация пополнила свои ряды и провела другие реформы, направленные на решение этических проблем, шоу вернулось в январе 2023 года, заключив с NBC испытательный договор сроком на один год. Передача собрала самую маленькую аудиторию в истории - 6,3 миллиона зрителей. Телеканал не стал продлевать договор.

В июне миллиардер Тодд Боэли получил разрешение на роспуск HFPA и возрождение "Золотого глобуса" в качестве коммерческой организации.

В середине ноября телеканал CBS объявил, что будет транслировать церемонию на своем канале, а также на канале Paramount+.

Список номинантов:

Лучший драматический фильм

  • "Оппенгеймер"
  • "Убийцы цветочной луны"
  • "Маэстро"
  • "Прошлые жизни"
  • "Зона интересов"
  • "Анатомия падения"

Лучший фильм мюзикл/комедия

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  • "Барби"
  • "Бедные-несчастные"
  • "Американское чтиво"
  • "Оставленные"
  • "Май, декабрь"
  • "Air. Большой прыжок"

Лучший режиссер

  • Брэдли Купер - "Маэстро"
  • Грета Гервиг - "Барби"
  • Йоргос Лантимос - "Бедные-несчастные"
  • Кристофер Нолан - "Оппенгеймер"
  • Мартин Скорсезе - "Убийцы цветочной луны"
  • Селин Сон - "Прошлые жизни"

Лучший сценарий

  • "Барби" - Грета Гервиг, Ноа Баумбах
  • "Бедные-несчастные" - Тони МакНамара
  • "Оппенгеймер" - Кристофер Нолан
  • "Убийцы цветочной луны" - Эрик Рот, Мартин Скорсезе
  • "Прошлые жизни" - Селин Сон
  • "Анатомия падения" - Жюстин Трие, Артур Арари

Лучшая актриса - драма

  • Лили Глэдстоун - "Убийцы цветочной луны"
  • Кэри Маллиган - "Маэстро"
  • Сандра Хюллер - "Анатомия падения"
  • Аннетт Бенинг - "Дайана Найэд"
  • Грета Ли - "Прошлые жизни"
  • Кейли Спени - "Присцилла: Элвис и я"

Лучший актёр - драма

  • Брэдли Купер - "Маэстро"
  • Леонардо ДиКаприо - "Убийцы цветочной луны"
  • Колман Доминго - "Растин"
  • Барри Кеоган - "Солтберн"
  • Киллиан Мерфи - "Оппенгеймер"
  • Эндрю Скотт - "Мы всем чужие"

Лучшая актриса - мюзикл/комедия

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  • Фантазия Баррино - "Цвет лиловый"
  • Дженнифер Лоуренс - "Без обид"
  • Натали Портман - "Май, декабрь"
  • Альма Пёйсти - "Опавшие листья"
  • Марго Робби - "Барби"
  • Эмма Стоун - "Бедные-несчастные"

Лучший актёр - мюзикл/комедия

  • Николас Кейдж - "Герой наших снов"
  • Тимоти Шаламэ - "Вонка"
  • Мэтт Дэймон - "Air. Большой прыжок"
  • Пол Джаматти - "Оставленные"
  • Хоакин Феникс - "Все страхи Бо"
  • Джеффри Райт - "Американское чтиво"

Лучшая актриса второго плана

  • Эмили Блант - "Оппенгеймер"
  • Даниэль Брукс - "Цвет лиловый"
  • Джоди Фостер - "Дайана Найэд"
  • Джулианна Мур - "Май, декабрь"
  • Розамунд Пайк - "Солтберн"
  • ДаВайн Джой Рэндольф - "Оставленные"

Лучший актёр второго плана

  • Уиллем Дэфо - "Бедные-несчастные"
  • Роберт ДеНиро - "Убийцы цветочной луны"
  • Роберт Дауни-младший - "Оппенгеймер"
  • Райан Гослинг - "Барби"
  • Чарльз Мелтон - "Май, декабрь"
  • Марк Руффало - "Бедные-несчастные"

Лучший международный фильм

  • "Анатомия падения" (Франция)
  • "Я - капитан" (Италия)
  • "Прошлые жизни" (США)
  • "Снежное братство" (Испания)
  • "Зона интересов" (Великобритания)

Лучший анимационный фильм

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  • "Мальчик и птица"
  • "Элементарно"
  • "Человек-паук: Паутина вселенных"
  • "Братья Супермарио в кино"
  • "Судзумэ, закрывающая двери"
  • "Заветное желание"

Лучшее кинематографическое / прокатное достижение

  • "Барби" (Warner Bros.)
  • "Стражи Галактики: часть 3" (Disney)
  • "Джон Уик 4" (Lionsgate Films)
  • "Миссия невыполнима: Смертельная расплата, часть первая" (Paramount Pictures)
  • "Оппенгеймер" (Universal Pictures)
  • "Человек-паук: Паутина вселенных" (Sony Pictures)
  • "Братья Супермарио в кино" (Universal Pictures)
  • Тейлор Свифт: The Eras Tour (AMC Theatres)

Лучший саундтрек

  • Людвиг Йоранссон - "Оппенгеймер"
  • Джерскин Фендрикс - "Бедные-несчастные"
  • Робби Робертсон - "Убийцы цветочной луны"
  • Мика Ливай - "Зона интересов"
  • Дэниел Пембертон - "Человек-паук: Паутина вселенных"
  • Дзё Хисаиси - "Мальчик и птица"

Лучшая песня

  • "Барби" - "What Was I Made For?"
  • "Барби" - "Dance the Night" 
  • "Барби" - "I'm Just Ken"
  • "Иди ко мне, детка" - "Addicted to Romance"
  • "Братья Супермарио в кино" - "Peaches"
  • "Растин" - "Road to Freedom"

81-я церемония вручения премии "Золотой глобус" состоится 7 января 2024 года.

Дополнительные источники • AP

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