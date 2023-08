На концерте Трэвиса Скотта вновь пострадали люди

Концерт Трэвиса Скотта на древнем римском ипподроме войдёт в историю. Из-за распылённого перцового баллончика началась паника, пострадали десятки фанатов. Как заявили в администрации, подобных концертов в Чирко Массимо больше проводить не будут.

Эксклюзивный концерт-презентация четвёртого альбома техасского рэпера Трэвиса Скотта должен был состояться на фоне египетских пирамид в Гизе, но музыкант неожиданно выбрал другую площадку с древней историей – римский ипподром Чирко Массимо.

Полтора часа живого звука

Послушать композиции из нового альбома Utopia, вышедшего 28 июля, пришли около 60 тысяч человек.

Альбом сразу же занял первое место в Италии в чартах Fimi Album и Compilation. В глобальном чарте Spotify диск дебютировал на первом месте, набрав более 128 млн прослушиваний всего за сутки, что стало пятым лучшим дебютом за всю историю платформы. Не обошлось без коллабораций с такими артистами, как The Weeknd, Drake, 21 Savage, James Blake и SZA.

Вместе со Скоттом под ликование толпы на сцену вышел и опальный ветеран хип-хопа Канье Уэст. Уэст и Скотт вместе исполнили две песни: Praise God и Can't Tell Me Nothing – трек 2007 года, написанный самим Ye.

Однако ситуация вышла из-под контроля после того, как один из присутствовавших предположительно распылил перцовый баллончик. Около 60 зрителям потребовалась медицинская помощь. У большинства из них наблюдались лёгкие симптомы интоксикации: раздражение глаз и горла.

14-летний подросток был также госпитализирован после падения с четырёхметровой высоты. Он пытался попасть на концерт без билета и попытался скрыться от охраны.

Итальянская полиция ведёт расследование случившегося. В министерстве культуры заявили, что Рим должен принимать такие масштабные концерты мировых звёзд, но Чирко Массимо для этого не подходит.

Менее трагичные последствия

Это не первый случай, когда на концертах Трэвис Скотта возникают чрезвычайные ситуации. В ноябре 2021 года, когда рэпер выступал на фестивале Astroworld в родном Хьюстоне, возникла давка, погибли 10 человек, ещё десятки получили травмы.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. В июне стало известно, что с исполнителя сняты все обвинения.