В Южной Корее скорбят о погибших в давке в Сеуле

В Южной Корее скорбят о погибших в давке в СеулеКомментарии
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль вместе с супругой возложил цветы к мемориалу жертвам давки в Сеуле.
По меньшей мере 154 человека погибли вечером в субботу, когда во время празднования Хэллоуина тысячи людей столпились на узкой улице в районе Итхэвон.
В стране объявлен недельный траур.
"Мы должны были их защитить. Я чувствую себя виноватой, мы подвели этих молодых людей", — говорит пожилая женщина, приехавшая к мемориалу.
"Кажется, что инцидент произошел из-за недостатка мер безопасности и из-за того, что полиция не могла контролировать толпу. Нужно срочно усилить меры безопасности", — считает другой кореец.
Субботнее празднование Хэллоуина стало первым крупным общественным мероприятием, организованным после снятия коронавирусных ограничений. Вероятно, поэтому в Итхэвоне и собралось настолько много людей.
Среди жертв — представители как минимум 27 национальностей. В давке погибли и четыре россиянки.