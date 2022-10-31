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мир

В Южной Корее скорбят о погибших в давке в Сеуле

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 Yulia Gritsay
Скорбящие корейцы собрались у мемориала жертвам давки в Сеуле. 31 октября 2022.
Скорбящие корейцы собрались у мемориала жертвам давки в Сеуле. 31 октября 2022.   -   Авторское право  Lee Jin-man/AP Photo

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль вместе с супругой возложил цветы к мемориалу жертвам давки в Сеуле.

По меньшей мере 154 человека погибли вечером в субботу, когда во время празднования Хэллоуина тысячи людей столпились на узкой улице в районе Итхэвон.

В стране объявлен недельный траур.

"Мы должны были их защитить. Я чувствую себя виноватой, мы подвели этих молодых людей", — говорит пожилая женщина, приехавшая к мемориалу.

"Кажется, что инцидент произошел из-за недостатка мер безопасности и из-за того, что полиция не могла контролировать толпу. Нужно срочно усилить меры безопасности", — считает другой кореец.

Субботнее празднование Хэллоуина стало первым крупным общественным мероприятием, организованным после снятия коронавирусных ограничений. Вероятно, поэтому в Итхэвоне и собралось настолько много людей.

Среди жертв — представители как минимум 27 национальностей. В давке погибли и четыре россиянки.