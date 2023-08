Два новых клипа популярных исполнителей кантри Джейсона Олдина и Тайлера Чилдерса резко разделили мнения поклонников

Поклонники кантри-музыки расходятся по разные стороны баррикад - два крупнейших исполнителя этого жанра выпустили видеоклипы, в которых кардинально различаются взгляды на то, как следует изображать этот музыкальный стиль.

Споры вокруг песни Джейсона Олдина "Try That in a Small Town" не попадали в заголовки газет до тех пор, пока в прошлом месяце не вышел сопровождающий ее клип.

В клипе Олдин и его группа стоят перед ярко освещенным белым зданием суда в городе Колумбия в штате Теннесси. Позднее выяснилось, что площадь, на которой снимался клип, стала ареной расовых беспорядков в 1946 году и линчевания в 1927-м.

В то время как Олдин поет предупреждения тем, кто, по его мнению, несет необоснованное насилие в маленький городок, в клипе мелькают кадры столкновений демонстрантов за гражданские права с полицией и записи вооруженных ограблений с камер видеонаблюдения. Используют даже многочисленные ролики с протестов и беспорядков в нескольких европейских странах, выдавая их за происходящие в США.

Вскоре после публикации клипа критики обвинили певца в подстрекательстве к насилию и поощрении расистского самосуда.

Несмотря на критику, песня пользуется большим успехом у поклонников кантри-музыки: всего за пару недель "Try That in a Small Town" набрала 25 млн. просмотров на YouTube и заняла первое место в чарте Billboard Hot 100.

Контрпропаганда Тайлера Чилдерса

В отличие от поучительной истории Олдина, клип на песню Тайлера Чилдерса "In Your Love" демонстрирует более нежную и мягкую сторону кантри-музыки, но при этом затрагивает социальные проблемы.

Хотя текст песни, рассказывающий о том, что нужно, чтобы любить кого-то, может быть применен к любому контексту, клип дает понять, о какой любви поет Чилдерс.

Действие клипа происходит в вымышленном шахтерском городке 1950-х годов, и в нем рассказывается о жизни двух шахтеров-геев, которые влюбляются друг в друга и сталкиваются с дискриминацией со стороны коллег. Показан также круг друзей, их поддерживающий. История принимает неожиданный оборот, когда один из них заболевает печально известным "черным легким" - респираторным заболеванием, которым обычно страдают шахтеры.

Чилдерс объяснил, что одним из мотивов создания фильма о гомосексуальной любви было желание, чтобы члены его семьи чувствовали себя представленными в кантри-музыке, не отличающейся терпимостью к ЛГБТК+ сообществу.

"Одна из причин, по которой я хотел снять этот клип, заключается в том, что мой двоюродный брат, который стал мне как старший брат, - гей, - рассказал Чилдерс. - Он многому научил меня в пении, он был моим первым строгим критиком".

Сайлас Хаус, сценарист клипа, объясняет, что Чилдерс хотел очеловечить опыт сообщества, которое часто остается в стороне от музыки.

"Он хочет рассказать такую историю, потому что у него есть друзья и семья, которые являются членами ЛГБТ-сообщества, и это тоже часть истории Аппалачей, - говорит Сайлас. - Это человеческие, а не политические истории".

Несмотря на то, что решение включить в клип представителей сообщества, которое часто избегают в кантри-музыке, привело к тому, что некоторые поклонники заявили, что потеряли уважение к Чилдерсу, многие другие высоко оценили клип и песню за то, что они рассказывают правдивые истории о жизни людей в Аппалачах, оставаясь при этом верными традиционному звучанию кантри-музыки.

Исторические расколы в кантри-музыке

Поклонникам музыки кантри не чужды споры и политические разногласия. Один из самых известных случаев произошел в 2003 году, когда Натали Мэнс из группы "Чикс" - формально "Дикси Чикс" - заявила перед лондонской публикой, что ей "стыдно, что президент США родом из Техаса", имея в виду тогдашнего президента Джорджа Буша-младшего, принявшего решение о вторжении в Ирак.

Впоследствии музыка группы была изъята из эфира многих радиостанций США в знак протеста против "антиамериканских высказываний".

Несмотря на то, что кантри-музыка в США тесно связана с правыми, некоторые из наиболее известных исполнителей этого жанра являются выходцами из левых кругов.

Джонни Кэш, Лоретта Линн, Вилли Нельсон, Крис Кристофферсон и многие другие, как в своих песнях, так и в общественной жизни, выступали в защиту прав трудящихся, против войны и расизма.