Жерара Депардье взяли под стражу из-за обвинений в сексуальных преступлениях

By Euronews

75-летнего актёра допрашивают в одном из полицейских участков Парижа в связи с обвинениями в домогательствах, выдвинутыми двумя женщинами.

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Полиция вызвала актера Жерар Депардье на допрос в связи с заявлениями двух женщин о том, что он подверг их сексуальному насилию, об этом сообщают французский телеканал BFMTV и газета Le Parisien.

По данным СМИ, 75-летний актёр был взят под стражу в 8 утра.

Депардье обвиняют в сексуальных домогательствах на съёмочной площадке.

Как сообщает franceinfo, в случае с фильмом Жан-Пьера Моки "Фокусник и сиамские близнецы" (2014) жалобу подала 24-летняя ассистентка.

Другой инцидент якобы произошёл во время съёмок картины Жана Беккера "Зелёные ставни" в 2021 году. Пострадавшей себя считает 53-летняя художница-постановщица. По её словам, Депардье сделал ей несколько "непристойных замечаний", а также позволил себе "ряд жестов", пока его "не прервали охранники".

Депардье эти обвинения отрицает.

На актёра также поступили и другие заявления об изнасиловании и сексуальных домогательствах.

В открытом письме, опубликованном в октябре прошлого года, он сказал, что "никогда не подвергал женщин насилию".

Депардье долгое время считался национальной иконой во Франции и послом французской культуры в мире. Череда скандалов, связанных с его именем и начало уголовного преследования, лишили его поддержки многих публичных лиц.