Nothing Compares 2 U - песня, которую оставила после себя, как и многие-многие другие свои творения, знаменитая ирландская певица Шинейд О'Коннор.

Эта мелодия. Осенний пейзаж парижского парка. Её бритая голова. Серые глаза на чёрном-чёрном фоне. Слёзы на щеках. И, конечно, голос. В нём и светлая грусть, и боль.

Не стало Шинейд О'Коннор. Всемирно известная ирландская певица скончалась на 57 году жизни.

На её счету десять студийных альбомов, один из которых - I Do Not Want What I Haven’t Got - получил "Грэмми". Но главным хитом мирового масштаба считается, конечно же, Nothing Compares 2 U.

Оригинал Принса

Её история начинается с Принса. Знаменитый американский певец и композитор записал оригинальную версию в ходе короткой студийной сессии в 1984 году.

Текст к ней он написал в спальне, примыкающей к студии. Есть две версии того, кому она посвящена. Либо речь идёт о Сэнди Сципиони, домработнице Принса, которая внезапно уволилась, или же - о его друге Джероме Бентоне, который только расстался со своей невестой.

Имя настоящего вдохновителя мы вряд ли когда-нибудь узнаем. Впрочем, сочинительская гениальность автора была очевидна уже с демо-версии.

Сравнительно скромная по меркам гламурной звезды, оригинальная версия всё же имеет отличительные черты его стиля. Гитарные рифы, саксофонные соло, резко меняющий регистры с верхнего на нижний вокал.

Подобно тому, как шедевр Леонарда Коэна Hallelujah стал известен только после кавер-версии Джеффа Бакли, оригинал Принса не сразу завоевал популярность. На самом деле, он так наслаждался шумихой вокруг Purple Rain, что решил: песня вообще не будет работать в качестве сольного релиза.

Так Nothing Compares 2 U перекочевала фанк-группе The Family, которую Принс сам и для которой писал песни. Солист коллектива взял на себя исполнение баллады. Она на этот раз получилась более "разбавленной", в ней можно услышать голос Сюзанны Мелвоин (она поёт на на бэк-вокале).

Выпущенная на единственном альбоме The Family в 1985 году, их Nothing Compares 2 U осталась незамеченной. Проект закрылся. По логике вещей, и саму песню ничего не ждало.

Новый вариант Синеад О'Коннор

О'Коннор была на волне успеха после того, как её первая пластинка The Lion and The Cobra получила мировое признание. Для второго альбома её менеджер Фахтна О'Сеаллай предложил сделать кавер-версию Nothing Compares 2 U.

И опять загадка: кому же адресовала ирландская певица своё грустное песенное послание? В то время О'Коннор и О'Сеаллай находились в отношениях, которые трещали по швам. Ещё одно предположение связано с её матерью, которая погибла в автокатастрофе в 1985 году. Известно, что с самого детства отношения у Шинейд с ней были непростыми.

О'Коннор, как и Принсу, не потребовалось много времени, чтобы довести песню до совершенства. Записана она была с одного дубля.

Как говорят музыковеды, довольно быстро при прослушивании становится ясно, почему именно эта версия Nothing Compares 2 U стала окончательной. В ней нет ничего лишнего, есть только основные музыкальные партии и центральное место отводится вокалу певицы.

Пока одни берут публику экспрессивностью, О'Коннор выбирает искренность и лаконичность. Её абсолютная аутентичность - определяющая черта всего творчества - находит отклик в сердцах слушателей. Она тиха и сдержанна, в требующих глубоких размышлений строках, что резонирует с силой голоса, срывающегося на почти крик в кульминации, в припеве.

Завораживает и клип, снятый Джоном Мейбери. В нём есть кадры, на которых О'Коннор блуждает по Парижу, но это декорации: они лишь придают атмосферности и быстро сменяются ярко-чёрным. Главная сцена - длинная, и в ней нет ничего лишнего. Чёрный фон, крупный план Шинейд, её бритая голова и глаза, полные тоски. В кульминации, две слезы, как по заказу, но не в этом нет ни капли наигранности.

Да, эту песню она написала не сама, но ничто не сравнится с Nothing Compares 2 U в исполнении Шинейд О’Коннор.