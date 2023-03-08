Пять фактов о Международном женском дне

Каждый год 8 марта отмечается Международный женский день, чтобы воздать должное достижениям женщин, повысить осведомленность о гендерном неравенстве и дискриминации, а также содействовать глобальной поддержке женщин.

Что вы знаете о Международном женском дне? Мы готовы ответить на пять важных вопросов...

Как давно отмечается Международный женский день?

Клара Цеткин CORBIS / HULTON DEUTSCH

28 февраля 1909 года действовавшая в то время Социалистическая партия Америки отметила первый Национальный женский день в память о 15 000 женщин, протестовавших в Нью-Йорке против тяжелых условий труда и меньшей заработной платы.

В 1910 году Клара Цеткин, защитница прав женщин и руководитель женского отделения Социал-демократической партии Германии, предложила идею всемирного Международного женского дня.

19 марта 1911 года был проведен первый Международный женский день, в котором приняли участие более миллиона человек в Австрии, Дании, Германии и Швейцарии.

Только в 1975 году Организация Объединенных Наций признала и начала отмечать Международный женский день. С тех пор ООН является главным спонсором ежегодного мероприятия, призывая все больше стран признать "акты мужества и решимости обычных женщин, сыгравших выдающуюся роль в истории своих стран и сообществ".

Для тех, кто задается вопросом и чувствует себя обделенным (смиритесь с этим), существует Международный день мужчин, который отмечается 19 ноября в более чем 80 странах мира. Он отмечается только с 1990-х годов и не признан ООН.

Что является символом и цветом Международного женского дня?

Женский день отмечается 8 марта Getty Images

Символ Международного женского дня - это символ женского пола. Обычно он сопровождается фиолетовым, зеленым и белым цветами.

Согласно сайту Международного женского дня, фиолетовый цвет означает достоинство и справедливость, зеленый - надежду, а белый - чистоту.

"Цвета возникли благодаря Женскому общественно-политическому союзу (WSPU) в Великобритании в 1908 году", - разъясняется на сайте, посвященном празднику.

Это выходной день?

Плакат для празднования МЖД этого года International Women's Day

В разных странах этот день отмечается по-разному.

Международный женский день признан официальным национальным праздником в Афганистане, Армении, Беларуси, Камбодже, Кубе, Грузии, Лаосе, Монголии, Черногории, России, Уганде, Украине и Вьетнаме.

В некоторых странах, таких как Албания, Македония, Сербия и Узбекистан, он объединен с Днем матери, чтобы подчеркнуть важность женщин как матерей.

В Китае многие женщины освобождаются от работы на полдня, а итальянский праздник Festa della Donna отмечается дарением цветов мимозы.

Почему в России это исторический праздник?

Демонстрация в Петрограде 8 марта 1917 года Getty Images

В 1917 году в результате празднования Женского дня в России женщины получили право голоса.

В тот год женщины в России отметили этот день забастовкой за "хлеб и мир", чтобы выразить протест против Первой мировой войны и выступить за гендерное равенство.

Царь Николай II был далеко не в восторге и приказал командующему войсками Петроградского военного округа генерал-лейтенанту Сергею Хабалову навести порядок. После отречения царя от престола временное правительство предоставило женщинам право голоса в результате их акций протеста.

Какая тема в этом году?

#EmbraceEquity ("Обними равенство") International Women's Day

C 1996 года каждый Международный женский день имеет официальную тему.

Первая тема, принятая ООН в 1996 году, была "Празднование прошлого, планирование будущего".

В прошлом году темой Международного женского дня была #Breakthebias, которая подчеркивала проблемы, с которыми сталкиваются женщины из-за гендерных предубеждений.

В этом году на сайте Международного женского дня заявлено, что это #EmbraceEquity. Как говорится на сайте, акцент в программе "2023" сделан на том, что гендерное равенство должно быть частью ДНК каждого общества: "Очень важно понимать разницу между равенством и равноправием". Цель темы кампании 2023 года #EmbraceEquity - заставить мир говорить о том, почему равных возможностей недостаточно".

На всех изображениях, связанных с МЖД этого года, изображен жест "объятия", пропагандирующий равенство.

Еще одна изюминка этого года - тема ООН "DigitALL: инновации и технологии для гендерного равенства", направленная на то, чтобы люди осознали важность и вклад цифровых технологий в раскрытие проблем гендерного неравенства и дискриминации.

"С первых дней появления компьютеров и до нынешней эпохи виртуальной реальности и искусственного интеллекта женщины внесли неоценимый вклад в цифровой мир, в котором мы все живем", - заявили в ООН. "Они достигли этого вопреки всему, в сфере, которая исторически не приветствовала и не ценила их".