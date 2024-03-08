Пять фактов о Международном женском дне

В этом году Международный женский день отмечается под лозунгом #EmbraceEquity
Каждый год 8 марта отмечается Международный женский день, чтобы воздать должное достижениям женщин, повысить осведомленность о гендерном неравенстве и дискриминации, а также содействовать глобальной поддержке женщин.
Что вы знаете о Международном женском дне? Мы готовы ответить на пять важных вопросов...
Как давно отмечается Международный женский день?
28 февраля 1909 года действовавшая в то время Социалистическая партия Америки отметила первый Национальный женский день в память о 15 000 женщин, протестовавших в Нью-Йорке против тяжелых условий труда и меньшей заработной платы.
В 1910 году Клара Цеткин, защитница прав женщин и руководитель женского отделения Социал-демократической партии Германии, предложила идею всемирного Международного женского дня.
19 марта 1911 года был проведен первый Международный женский день, в котором приняли участие более миллиона человек в Австрии, Дании, Германии и Швейцарии.
Только в 1975 году Организация Объединенных Наций признала и начала отмечать Международный женский день. С тех пор ООН является главным спонсором ежегодного мероприятия, призывая все больше стран признать "акты мужества и решимости обычных женщин, сыгравших выдающуюся роль в истории своих стран и сообществ".
Для тех, кто задается вопросом и чувствует себя обделенным (смиритесь с этим), существует Международный день мужчин, который отмечается 19 ноября в более чем 80 странах мира. Он отмечается только с 1990-х годов и не признан ООН.
Что является символом и цветом Международного женского дня?
Символ Международного женского дня - это символ женского пола. Обычно он сопровождается фиолетовым, зеленым и белым цветами.
Согласно сайту Международного женского дня, фиолетовый цвет означает достоинство и справедливость, зеленый - надежду, а белый - чистоту.
"Цвета возникли благодаря Женскому общественно-политическому союзу (WSPU) в Великобритании в 1908 году", - разъясняется на сайте, посвященном празднику.
Это выходной день?
В разных странах этот день отмечается по-разному. В некоторых это день протеста, а в других – повод продвижения гендерного равенства. В некоторых странах Международный женский день отмечается как национальный праздник.
Международный женский день признан официальным национальным праздником в Армении, Беларуси, Камбодже, Кубе, Грузии, Лаосе, Монголии, Черногории, России, Уганде, Украине и Вьетнаме.
В некоторых странах, таких как Албания, Македония, Сербия и Узбекистан, он объединен с Днем матери, чтобы подчеркнуть важность женщин как матерей.
В Китае многие женщины освобождаются от работы на полдня, а итальянский праздник Festa della Donna отмечается дарением цветов мимозы.
Почему в России это исторический праздник?
В 1917 году в результате празднования Женского дня в России женщины получили право голоса.
В тот год женщины в России отметили этот день забастовкой за "хлеб и мир", чтобы выразить протест против Первой мировой войны и выступить за гендерное равенство.
Царь Николай II был далеко не в восторге и приказал командующему войсками Петроградского военного округа генерал-лейтенанту Сергею Хабалову навести порядок и стрелять в случае неповиновения. Они не отступили, протесты продолжались. После отречения царя от престола временное правительство предоставило женщинам право голоса в результате их акций протеста.
Какая тема в этом году?
C 1996 года каждый Международный женский день имеет официальную тему.
Первая тема, принятая ООН в 1996 году, была "Празднование прошлого, планирование будущего".
В прошлом году темой Международного женского дня была #EmbraceEquity, а в этом ООН определила тему как "Инвестируйте в женщин: Ускорение прогресса" с акцентом на решение проблемы экономического бесправия. Тема кампании 2024 года - "Вдохновляй на инклюзивность".
"Когда мы вдохновляем других на то, чтобы они понимали и ценили вовлеченность женщин, мы создаем лучший мир", - говорится на сайте IWD. "А когда сами женщины вдохновляются идеей инклюзивности, возникает чувство принадлежности, значимости и расширения возможностей. Давайте вместе построим более инклюзивный мир для женщин".
В рамках этой кампании особое внимание уделяется признанию важности разнообразия и расширения прав и возможностей в различных сферах жизни общества, а также подчеркивается ключевая роль инклюзии в продвижении гендерного равенства.
"Когда женщин нет, мы должны спросить: "Если нет, то почему?". Когда женщины подвергаются дискриминации, мы должны указывать на плохую практику. Когда отношение к женщинам несправедливо, мы должны принять меры. И мы должны делать это каждый раз, каждый раз".
Как сообщается на сайте, люди могут вдохновлять других на создание инклюзивного мира, добиваясь вовлечения женщин и делясь знаниями. На групповой основе организации могут нанимать, удерживать и развивать разнообразные таланты, а также поддерживать женщин на руководящих должностях. Среди других направлений - помощь женщинам в принятии взвешенных решений относительно своего здоровья, предоставление женщинам и девочкам доступа к качественному образованию и обучению, а также поощрение спортивных, творческих и художественных талантов.
Организация добавляет, что в этом году в рамках кампании также можно поделиться своим фотографиями #InspireInclusion в социальных сетях, используя тэги #IWD2024 #InspireInclusion".