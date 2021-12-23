2021 г. в поп-музыке: пустые залы и возвращение легенд

2021 г. запомнится санитарными ограничениями и невозможностью посещать живые концерты. Хотя некоторые мероприятия, как, например, Евровидение, провести удалось, большинство концертов и фестивалей отменили.

Год начался с традиционного новогоднего концерта в Вене, который прошёл без зрителей в зале, но транслировался во всем мире. Оркестром дирижировал маэстро Риккардо Мути.

В конце зимы Нидерланды провели первый эксперимент по проведению полномасштабных концертов с участием публики.

А в мае в Роттердаме прошел песенный конкурс Евровидение. Победу на нем по результатам голосвания слушателей одержала итальянская группа Måneskin, исполняющая музыку в стиле глэм-рок. Евровидение 2022 г. пройдет в Турине, если всё будет в порядке.

Любители электронной музыки узнали из 8-минутного ролика на ютубе о распаде загадочного французского дуэта Daft Punk, звёзд танцпола последних 20 лет. В начале 2022 г. они сыграют несколько прощальных концертов.

Этим летом несколько крупных музыкальных фестивалей, таких как Sziget в Венгрии или Glastonberry в Англии, были отменены. Но сотая годовщина Зальцбургского фестиваля всё-таки состоялась, что стало глотком свежего воздуха для любителей музыки.

В Лос-Анджелесе завершился продолжавшийся более десятилетия процесс об опекунстве над Бритни Спирс. Суд счел певицу достаточно здоровым человеком и освободил из-под опеки отца, обвинявшегося в злоупотреблениях.

В конце года в центр внимания вернулась одна из самых знаменитых поп-групп Европы — ABBA. Шведские музыканты выпустили новый альбом Voyage и объявили о виртуальном выступлении в Лондоне в Лондоне. На сцену там выйдут помолодевшие аватары легендарного квартета.

И, наконец, одна из самых популярных певиц современности, Адель, возвращается на сцену после 5-летнего отсутствия. Ее новый альбом достиг рекордных продаж. Живые концерты анонсированы на следующий, 2022 г.