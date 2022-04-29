Музыкальная школа дарит новую жизнь юным ангольцам

Эта школа изменила жизнь тысяч ангольских детей. На протяжении 10 лет симфонический оркестр “Камунга” полировал необработанные алмазы детских душ, превращая их в бриллианты. Оркестр носит имя его основателя Нтумбы Маламбы Камунги:

«Слово "камунга" означает небольшую вещь, которая рождается, растёт и затем цветёт. Наша школа выбрала это имя, потому что наш проект появился как нечто незначительное, затем вырос и начал процветать».

Всё начиналось с малого. Росту способствовали пожертвования. «В начале я работал с пятью ребятами, - вспоминает директор. - А затем школа начала расти. Сейчас в ней учатся 450 детей. Многие из тех, кто начинал здесь учиться в 2011 г., сейчас работают здесь учителями».

По словам Нтумбы, многие ученики пришли в школу с улицы, «из мира преступлений, наркотиков и проституции». Некоторые ученики приезжают сюда, преодолевая каждый день десятки километров.

Одна из задач, которую решает школа — борьба с недоеданием. Ученики, в свою очередь, принимают на себя обязательство обучать младшеклассников.