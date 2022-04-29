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Ангола

Музыкальная школа дарит новую жизнь юным ангольцам

 Chris Burns  & Dinamene Cruz
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Музыкальная школа дарит новую жизнь юным ангольцам
Авторское право  euronews

Эта школа изменила жизнь тысяч ангольских детей. На протяжении 10 лет симфонический оркестр “Камунга” полировал необработанные алмазы детских душ, превращая их в бриллианты. Оркестр носит имя его основателя Нтумбы Маламбы Камунги:

«Слово "камунга" означает небольшую вещь, которая рождается, растёт и затем цветёт. Наша школа выбрала это имя, потому что наш проект появился как нечто незначительное, затем вырос и начал процветать».

Всё начиналось с малого. Росту способствовали пожертвования. «В начале я работал с пятью ребятами, - вспоминает директор. - А затем школа начала расти. Сейчас в ней учатся 450 детей. Многие из тех, кто начинал здесь учиться в 2011 г., сейчас работают здесь учителями».

По словам Нтумбы, многие ученики пришли в школу с улицы, «из мира преступлений, наркотиков и проституции». Некоторые ученики приезжают сюда, преодолевая каждый день десятки километров.

Одна из задач, которую решает школа — борьба с недоеданием. Ученики, в свою очередь, принимают на себя обязательство обучать младшеклассников.