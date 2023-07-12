"Дороги дружбы" дирижера Риккардо Мути

Luca Palamara

В этом году два знаменитых археологических памятника — Помпеи и Джераш в Иордании — стали фоном для рассказа о тысячах сирийцев, которые вынуждены жить в лагерях беженцев.

Музыка — это универсальный язык, который проникает в сердца самых разных людей, независимо от их языка или культуры. Начиная с 1997 года в Сараево проект "Дороги дружбы" Равеннского фестиваля несет в себе идею мира и встречи между культурами благодаря творчеству известного дирижера Риккардо Мути.

В этом году два знаменитых археологических памятника — Помпеи и Джераш в Иордании — стали фоном для рассказа о тысячах сирийцев, которые вынуждены жить в лагерях беженцев.

Для Мути музыка — высшая форма политики, так как подталкивает людей к искренним объятиям.

"Открытие рук состоит из двух движений: первое — открытие для приветствия и второе — крепкое удержание, вместо того чтобы просто приветствовать и затем открыть руки, позволить кому-то упасть на землю и затем сказать "теперь все зависит от вас", — говорит дирижер.

"Музыка — это мировой язык. Поэтому, хотя мы и не говорим на других языках, например, на итальянском, нас объединяет музыка. Когда итальянские и иорданские музыканты играют вместе, мы как будто учимся друг у друга", — говорит скрипачка Нуран Хусни Мохд Мехо.

Через слова и голоса исполнителей классическая музыка встречается с сирийской традиционной музыкой и ее песней боли.

"Это песня рассказывает о забытых людях, о тех, кто пережил войну и страдания, и был забыт. Поэтому сегодня мы здесь, чтобы голос этого народа был услышан", — говорит певица Мирна Кассис

"В 2020 году телеканал Euronews поехал вслед за "Дорогами дружбы" и дирижером Риккардо Мути, который дал прекрасный концерт на территории археологического памятника Пестум, недалеко от Помпей, в честь сирийского народа, вынужденного из-за войны бежать в Иорданию. Сегодня, спустя 3 года, и через 3 дня после концертов в Равенне и Джераше, которые называют Помпеями Востока, музыка дорог дружбы звучит в Большом театре древних Помпей" — передает корреспондент Euronews Лука Паламара.

Музыка, которая объединяет и показывает как можно жить вместе.

"Это то, что происходит в оркестре Керубини — иорданские музыканты живут вместе с итальянскими музыкантами в царстве гармонии. Стремясь к гармонии и красоте, мы оказываемся братьями. В этом наша задача", — говорит дирижер Риккардо Мути.