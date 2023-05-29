Сто лет со дня рождения композитора Дьёрдя Лигети

Euronews

28 мая исполнилось 100 лет со дня рождения венгерского композитора Дьёрдя Лигети. В честь этого события его именем назвали улицу в Будапеште.

В Венгрии отмечают сто лет со дня рождения Дьёрдя Лигети — одного из крупнейших композиторов второй половины XX века. Он начинал как авангардист, но позже пришел к неоромантизму.

Широкая публика узнала о Лигети после того, как его музыку использовал режиссер Стэнли Кубрик в фильмах "2001: Космическая одиссея" и "Сияние".

В памятную дату именем венгерского композитора была названа улица в Будапеште.

"Это было его любопытство: он хотел изучить и понять всё как можно лучше, и, возможно, использовать или как-то иначе интегрировать это в свою жизнь", — рассказывает композитор, пианист и друг Дьёрдя Лигети Дьёрдь Куртаг.

Дьёрдь Лигети и Дьёрдь Куртаг подружились во время учебы в Будапештской музыкальной академии в 1950-е годы. Затем Лигети эмигрировал в Австрию, а Куртаг остался в социалистической Венгрии. Они смогли увидеться вновь лишь через 20 лет.

Дьёрдь Куртаг посвятил Дьёрдю Лигети композицию "Ансамбль Лигети". В рамках серии концертов, посвященных наследию Лигети, оркестр в Центре музыки Будапешта играет и её.

"Однажды мы говорили с Лигети, и я спросил, почему он пишет такие неиграбельные темпы. Он ответил: потому что я хочу заставить вас, исполнителей, отдать все силы для моей музыки. И когда вы это сделаете, тогда сможете выбрать на концерте тот темп, который лучше всего звучит в моей музыке", — говорит скрипач и дирижер Андраш Келлер.

Дьёрдь Лигети умер в 2006 году, но его произведения до сих пор регулярно исполняют оркестры во всем мире.