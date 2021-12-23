Культурные события 2021 г.

В 2021 г. все культурные заведения и мероприятия испытали на себе влияние пандемии. Многие из них перешли в удаленный формат. Особенно это касается мира моды и искусства, переживающих бурные технологические и этические перемены. Давайте посмотрим на то, чем запомнился уходящий год...

Начало года было очень плохим для театров и музеев, закрытых повсюду в Евросоюзе, кроме Испании. В Лондоне и Париже, Риме, Берлине, Афинах и Амстердаме они вновь открылись только в мае. Но строгие ограничительные меры остались в силе до конца года.

На этом сложном фоне Европейский парламент проголосовал весной за выделение на протяжении 7 лет на нужды культуры 2 млрд 400 млн евро. Это почти в 2 раза больше, чем культура получала в предыдущий период. Члены Европейского парламента таким образом признали важность и даже необходимость культуры, которая, в свою очередь может приносить доходы и создавать рабочие места.

Мир моды переживают трансформацию. После того как был установлен вред, наносимый окружающей среде, лёгкой промышленностью и высокой модой, им пришлось искать новые способы функционирования. В частности, сделав в первой половине года показ мод виртуальным.

В сентябре недели мод проходили в Милане, Париже и Нью-Йорке снова вживую. Но продолжалось это недолго, так как зима пришла вместе с новой волной коронавирусной инфекции.

Но если какой-то сектор экономики находится в полном порядке, так это рынок искусства. Суммы продаж на аукционах побили новые рекорды. В январе картина Ботичелли была продана за более чем 80 млн евро. А рисунок Баския, самого дорогого художника XX в., был продан за более чем 10 млн евро.

Важная тенденция уходящего года — стремительно нарастающее использование так называемых «невзаимозаменяемых токенов», гарантирующих уникальность цифровых произведений искусства, продажи которых растут рекордными темпами. Так работа цифрового художника Бипла «Человеческое» была продана в прошлом месяце за 25 млн долларов.

Наконец, еще одно эпохальное событие этого года — это возвращение произведений искусства на родину — в страны, пережившие разграбление в период колониализма или оккупации. Этой осенью Великобритания вернула Нигерии бронзовую работу эпохи Бенинского царства. В прошлом году также поступит Германия. Церемония передачи Бенину 26 произведений искусства, вывезенных оттуда более 100 лет, прошла во Франции в присутствии президента Макрона.