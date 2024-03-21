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Фреска Бэнкси в парке Финсбери подверглась вандализму

Кадр из видео EBU, закрашенная белой краской фреска Бэнкви в лондонском парге Финсбери, 20 марта 2024 г.
Кадр из видео EBU, закрашенная белой краской фреска Бэнкви в лондонском парге Финсбери, 20 марта 2024 г. Авторское право Euronews
By Euronews
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Последняя работа неуловимого уличного художника Бэнкси, обнаруженная в лондонском парке Финсбери, подвергалсь вандализму. Всего через три дня после её обнаружения, неизвестные размазали белую краску по зелёным пятнам.

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Последняя работа неуловимого уличного художника Бэнкси, обнаруженная в лондонском парке Финсбери, подвергалсь вандализму. Всего через три дня после её обнаружения, неизвестные размазали белую краску по зелёным пятнам, покрывающим стену четырехэтажного здания и изображающим листву подрезанного дерева.

Бэнкси официально заявил о праве собственности на нарисованную аэрозольной краской фреску в Instagram в понедельник, подтвердив предположения о том, что дерево - одно из его творений.

Работы Бэнкси подвергаются вандализму и порче не в первый раз. Список закрашенных и даже украденных работ самого известного художника граффити насчитывает около десяти наименований.

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