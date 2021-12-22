2021 г. — женский год в кинематографе

2021 г. был отмечен триумфом целого ряда женщин-кинематографистов. Об этом свидетельствуют и программы таких международных кинофестивалей как Каннский и Венецианский, и лауреаты таких престижных кинопремий как Оскар или Люмьер.

Год начался с триумфа Хлои Чжао, чья «Земля кочевников» после венецианского Золотого льва удостоилась в апреле сразу трёх Оскаров: за лучший фильм, лучшую режиссуру и лучшую женскую роль в исполнении Фрэнсис Макдорманд. Это историческое достижение для фильма, снятого женщиной и рассказывающего о судьбе вдовы, скитающейся в своем жилом фургоне. А этой осенью Хлоя Чжао выпустила на экран развлекательный фильм киностудии Марвел — «Вечные».

Как и церемония «Оскар» Каннский фестиваль в этом году проводился на два месяца позже, в июле вместо традиционного мая. Жюри конкурса во главе со Спайком Ли присудило Золотую пальмовую ветвь фильму «Титан» француженки Жюлии Дюкурно:

«Это странно, но наверное все режиссёры, получавшие Пальмовую ветвь до меня, говорили себе то же самое, что и я. Они не могут считать свой собственный фильм совершенным, это не возможно. Но, на самом деле, прекрасно, что премией награждается несовершенство, придающее фильмам, на мой взгляд, сердечность и энергию».

Несовершенный фильм, вызвавший споры как среди критиков, так и среди публики. Фильм снят в жанре триллера, но затрагивает очень своеобразным способом тему половых отношений. Многие усмотрели в фильме специфически женский подход к кинематографу.

На Венецианском фестивале женщины тоже удостоились почестей. Высшую награду, Золотого льва, получила другая француженка — Одре Диван — за фильм «Событие», посвященный теме аборта. Действие происходит во Франции 1960-х гг.

«Я сняла этот фильм так, как-будто испустила крик, чтобы узнать, где он отзовётся. Сегодня я поняла, что он-таки был услышан», — сказала Одре Диван после вручения премии.

В фильме рассказывается о студентке Анн, роль которой исполняет франкорумынская актриса Анамария Вартоломей. Главная героиня намерена сделать аборт, несмотря на неодобрение окружающих.

Наконец, этой осенью на родине кинематографа, в Лионе, премию Люмьер 2021 года получила новозеландская кинематографистка Джейн Кэмпион. В интервью нашему каналу она рассказала о том, что для нее значит искусство кино:

«У меня впечатление, что живу только благодаря кино. Я выросла вместе с кино. С его помощью я открыла необычных взрослых, с огромным воображением, которые отвечали на большие вопросы. Например, почему мы здесь? Как возможно любить? Кто я? Какими будет наше будущее?»

В своем последнем фильме «Власть пса» она рассказывает историю грубого ковбоя, скрывающего важный секрет. В ноябре фильм вышел на видео-сервисе Netflix.