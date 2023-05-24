Съёмочная группа фильма "Город астероидов" режиссёра Уэса Андерсона поднимается по ступеням Дворца фестивалей в Каннах. Скарлетт Йоханссон, Эдриан Броуди, Том Хэнкс и Стив Карелл прошлись по красной ковровой дорожке. Премьера состоялась в рамках основной конкурсной программы.

События фильма происходят в 1955 году в небольшом вымышленном городке, затерянном в пустыне. Когда-то очень давно здесь упал астероид, и теперь к кратеру, образовавшемуся от этого падения, каждый год сюда приезжают увлекающиеся астрономией. Это история об одном семействе, которое останавливается в городке вынужденно и становится участником невероятных событий.

Первые зрители после просмотра аплодировали стоя 6,5 минут. В широкий прокат новая картина Андерсона выйдет 23 июня.