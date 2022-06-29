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мир

Борьба с интернет-пиратами в Грузии

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 Tornike Koplatadze
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Борьба с интернет-пиратами в Грузии
Борьба с интернет-пиратами в Грузии   -   Авторское право  frame

В 2014 году Грузия подписала Соглашение об ассоциации с Европейским союзом, и теперь для получения статуса кандидата в члены ЕС стране предстоит осуществить многочисленные преобразования и реформы. В их числе - искоренение нарушений прав интеллектуальной собственности.

Большинство граждан Грузии пользуются незаконным бесплатным онлайн-доступом ко всем недавно вышедшим фильмам и телепередачам, что противоречит правовым нормам и законам ЕС

Зураб Бежашвили, Антипиратский центр Грузии:

— Для блокировки всех пиратских сайтов в стране мы ежедневно консультируемся с Национальной комиссией по связи. То обстоятельство, что в Грузии существуют их легальные аналоги, является очень важным шагом вперед. Отсутствие официальных источников было единственным аргументом нелегальных сайтов и их пользователей. Этот довод больше не актуален. Сегодня, когда Грузия подала заявку на членство в ЕС, нам жизненно важно, чтобы интеллектуальная собственность была защищена.

Представители киноиндустрии Грузии надеются, что исполнение закона о защите авторских прав будет способствовать развитию этой сферы в стране, так как грузинские фильмы редко приносят доход от продажи билетов, поскольку большинство из них можно бесплатно посмотреть в интернете

Кетеван Мачавариани, кинорежиссер:

— Интеллектуальная собственность должна быть защищена, чтобы она могла стать источником дохода. К сожалению, в Грузии невозможно продавать фильмы. Таким образом, кинопроизводство не приносит доход. Зрители предпочитают смотреть фильмы на ноутбуке бесплатно и больше не ходят в кино и не платят за билеты.

Легальные вебсайты становятся эффективной борьбой с пиратством. Наряду с немногими доступными международными стриминговыми сервисами, в Грузии ведутся работы над собственными интернет платформами.

Саломе Купрашвили, руководитель проекта Cavea+:

— Легальный сервис радикально изменит ситуацию для грузинских кинематографистов и зрителей. Он также создаст новый потенциал для кинематографистов, новые возможности и новый способ представить свою работу. У грузинских зрителей не было возможности посмотреть грузинское кино. В каком-то смысле оно жило обособленно и не доходило до широкой аудитории.

Несмотря на острую борьбу за авторские права в Грузии, ее граждане по-прежнему могут легко получить доступ к мировым кинопремьерам и телепередачам на пиратских интернет ресурсах .