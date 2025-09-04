Экономика России вошла в стадию "технической стагнации"

РЕКЛАМА

Глава Сбербанка (крупнейшего банка России) Герман Греф заявил, что российская экономика находится в стадии "технической стагнации".

"Охлаждение продолжается, мы это видим по темпу роста ВВП. Второй квартал фактически можно рассматривать как техническую стагнацию. Июль и август показывают достаточно явные симптомы того, что мы приближаемся к нулевым отметкам", - заявил Греф в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ), который сейчас проходит во Владивостоке. По словам Грефа, снижение ключевой ставки должно стать одним из важных факторов "для оживление экономики".

"По нашим оценкам, которые мы используем внутри на конец года, ставка будет примерно на 14%. Достаточно ли это для того, чтобы экономика стала оживать? На наш взгляд, недостаточно, и при текущих уровнях инфляции ставка, при которой можно надеяться на оживление экономики, 12% и ниже", - указал Греф.

Глава Сбербанка надеется, что ЦБ РФ не допустит начала рецессии в экономике страны.

Замедление кредитования наблюдается во всех сегментах российского рынка.

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин назвал необходимым шагом снижение ключевой ставки до 16%. По его словам, "для экономики 10-12% является если не оптимальной ставкой, то приемлемой ставкой на следующий год".

В минувшем июне финансовый регулятор РФ объявил, что текущее инфляционное давление сокращается быстрее прогнозов и впервые за три года снизил ключевую ставку с 21 до 20%, а затем до 18%.

Министр экономического развития РФ Максим Решетников на полях ВЭФ заявил, что "последствия охлаждения экономики выявятся в накопленных убытках предприятий, период возврата к инвестиционной стадии роста сдвинется".

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Организаторы утверждают, что в нем принимают участие представители 70 стран. Президент РФ Владимир Путин прибыл в четверг Владивосток из Китая.

По оценкам экспертов, российская экономика прошла пик перегрева в прошлом году, в этом году рост снизился до 2%.

В 2025 году власти РФ тратят на военную агрессию в Украине уже половину госбюджета. При этом 62% военного бюджета в России засекречено, подсчитал научный сотрудник немецкого Института проблем международной безопасности Янис Клюге. С начала полномасштабного вторжения в Украину, траты на армию и производство оружия в России выросли втрое.

Многие наблюдатели отмечают, что на показатели российской экономики начали оказывать влияние международные санкции и успешные удары украинской армии по НПЗ и другим российским объектам, связанным с военной промышленностью.

Ранее в Банке России заявил, что "более низкую цену на нефть Минфин учел еще во время пересмотра прогнозов весной и сейчас в бюджет заложена консервативная цена - 56 долларов за баррель", а также что российская экономика "задействовала почти все имевшиеся производственные мощности, логистику и инфраструктуру, а главное, почти все кадровые ресурсы и "нужна передышка и новые подходы к повышению производительности труда".

В 2025 году дефицит бюджета РФ достиг 4,9 трлн руб, это рекордно высокий показатель.

Источники в российском правительстве заявили информагентству Reuters о неизбежности повышения налогов: "Иначе мы просто не сможем свести концы с концами, даже при сокращении расходов на оборону. Доходы от нефти и газа падают, и экономика не может полностью компенсировать это".

По данным официальной статистики, в июле объём наличных в обращении в России приблизился к историческому максимуму в 16 триллионов рублей. По мнению наблюдателей, это свидетельствует о стремлении жителей России подготовиться к дальнейшим возможным проблемам.