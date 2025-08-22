Давление на экономику России усиливается из-за продолжающегося вторжения в Украину

РЕКЛАМА

Финансовый регулятор России опубликовал приказ, определяющий 9 критериев, по которым банки могут ввести временный лимит на выдачу наличных денег в банкомате.

В сообщении на сайте ЦБ РФ говорится, что с 1 сентября 2025 года банки, которые оформили клиенту платежную карту, обязаны при выдаче наличных через банкоматы проверять, не находится ли человек под воздействием мошенников, а также не совершает ли эту операцию злоумышленник.

Примечательно, что приказ Банка России появился на фоне проблем с банкоматами, онлайн-сервисами и системой быстрых платежей из-за перебоев с мобильной связью и интернетом во всех регионах страны, которые регулярно происходят уже несколько месяцев и сопровождаются проблемами с голосовой связью и навигацией.

Власти объясняют отключения мерами по защите от управляемых по мобильному интернету беспилотников в то время, как ВСУ проводят все больше успешных операций на территории РФ, нацеливаясь на военную промышленность страны-агрессора.

По данным официальной статистики, в июле объём наличных в обращении в России приблизился к историческому максимуму в 16 триллионов рублей. По мнению наблюдателей, это свидетельствует о стремлении жителей России подготовиться к дальнейшим возможным проблемам.

Одновременно в России и захваченных ею областях Украины усиливается топливный кризис на фоне роста цен на бензин. По последним данным, по меньшей мере три НПЗ полностью остановили работу. По разным оценкам, в результате успешных атак ВСУ объем производства сократился на 10-15%.

По оценкам русскоязычного проекта "Вот Так" Центра международного вещания TVP (Польского общественного телевидения), проблема с доступом к бензину наблюдается в эти дни в ряде регионов.

В некоторых районах на заправках возникают огромные очереди - недавно там была введена система талонов. Кроме того в российских СМИ появляются сообщения о том, что бензин все чаще продается только организациям и предприятиям.

В четверг в интервью подконтрольной Кремлю "Российской газете" директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган заявил, что "более низкую цену на нефть Минфин учел еще во время пересмотра прогнозов весной и сейчас в бюджет заложена консервативная цена - 56 долларов за баррель".

При этом он также признал, что российская экономика "задействовала почти все имевшиеся производственные мощности, логистику и инфраструктуру, а главное, почти все кадровые ресурсы - сейчас найти новых работников тяжело". По его словам, "нужна передышка и новые подходы к повышению производительности труда".

В 2025 году дефицит бюджета РФ достиг 4,9 трлн руб, это рекордно высокий показатель. Расходы на войну составляют уже более 40%. Президент РФ Владимир Путин заявил, что если боевые действия остановятся, то они могут сократиться в 2027 году.

Источники в российском правительстве заявили информагентству Reuters о неизбежности повышения налогов: "Иначе мы просто не сможем свести концы с концами, даже при сокращении расходов на оборону. Доходы от нефти и газа падают, и экономика не может полностью компенсировать это".