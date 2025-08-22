Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Давление на экономику России усиливается из-за продолжающегося вторжения в Украину

АРХИВ. Россияне снимают наличные на следующий день после полномасштабного вторжения российской армии в Украину
АРХИВ. Россияне снимают наличные на следующий день после полномасштабного вторжения российской армии в Украину Авторское право  Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved
Авторское право Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved
By Euronews
Опубликовано
Поделиться статьей Комментарии
Поделиться статьей Close Button

Россиян, скорее всего, ждет повышение налогов, так как нагрузка на бюджет растет, и даже ЦБ РФ заявляет, что "экономике нужна передышка".

РЕКЛАМА

Финансовый регулятор России опубликовал приказ, определяющий 9 критериев, по которым банки могут ввести временный лимит на выдачу наличных денег в банкомате.

В сообщении на сайте ЦБ РФ говорится, что с 1 сентября 2025 года банки, которые оформили клиенту платежную карту, обязаны при выдаче наличных через банкоматы проверять, не находится ли человек под воздействием мошенников, а также не совершает ли эту операцию злоумышленник.

Примечательно, что приказ Банка России появился на фоне проблем с банкоматами, онлайн-сервисами и системой быстрых платежей из-за перебоев с мобильной связью и интернетом во всех регионах страны, которые регулярно происходят уже несколько месяцев и сопровождаются проблемами с голосовой связью и навигацией.

Власти объясняют отключения мерами по защите от управляемых по мобильному интернету беспилотников в то время, как ВСУ проводят все больше успешных операций на территории РФ, нацеливаясь на военную промышленность страны-агрессора.

По данным официальной статистики, в июле объём наличных в обращении в России приблизился к историческому максимуму в 16 триллионов рублей. По мнению наблюдателей, это свидетельствует о стремлении жителей России подготовиться к дальнейшим возможным проблемам.

Одновременно в России и захваченных ею областях Украины усиливается топливный кризис на фоне роста цен на бензин. По последним данным, по меньшей мере три НПЗ полностью остановили работу. По разным оценкам, в результате успешных атак ВСУ объем производства сократился на 10-15%.

Related

По оценкам русскоязычного проекта "Вот Так" Центра международного вещания TVP (Польского общественного телевидения), проблема с доступом к бензину наблюдается в эти дни в ряде регионов.

В некоторых районах на заправках возникают огромные очереди - недавно там была введена система талонов. Кроме того в российских СМИ появляются сообщения о том, что бензин все чаще продается только организациям и предприятиям.

В четверг в интервью подконтрольной Кремлю "Российской газете" директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган заявил, что "более низкую цену на нефть Минфин учел еще во время пересмотра прогнозов весной и сейчас в бюджет заложена консервативная цена - 56 долларов за баррель".

При этом он также признал, что российская экономика "задействовала почти все имевшиеся производственные мощности, логистику и инфраструктуру, а главное, почти все кадровые ресурсы - сейчас найти новых работников тяжело". По его словам, "нужна передышка и новые подходы к повышению производительности труда".

В 2025 году дефицит бюджета РФ достиг 4,9 трлн руб, это рекордно высокий показатель. Расходы на войну составляют уже более 40%. Президент РФ Владимир Путин заявил, что если боевые действия остановятся, то они могут сократиться в 2027 году.

Источники в российском правительстве заявили информагентству Reuters о неизбежности повышения налогов: "Иначе мы просто не сможем свести концы с концами, даже при сокращении расходов на оборону. Доходы от нефти и газа падают, и экономика не может полностью компенсировать это".

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться статьей Комментарии

Также по теме

В Рязани понедельник объявлен днём траура по погибшим в результате взрыва на пороховом заводе

Жертвами российских авиаударов в Украине стали не менее десяти человек

Война в Украине: спецпосланник президента США Стив Уиткофф прилетел в Москву