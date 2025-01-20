ВВП еврозоны составляет 14,5 трлн евро. Это эквивалентно тому, чем владели миллиардеры по всему миру в 2024-м.

В прошлом году число людей, обладающих престижным титулом, увеличилось до 2 769 человек, что почти полностью заполняет концертный зал Сиднейского оперного театра.

По данным группы по борьбе с бедностью Oxfam International, в 2024 году состояние самых богатых выросло на €1,93 трлн, что в три раза быстрее, чем годом ранее. В то же время число людей, живущих в бедности (на менее, чем €6,64 в день), почти не изменилось с 1990 года.

В докладе о глобальном неравенстве также прогнозируется, что в течение следующего десятилетия появятся не менее пяти триллионеров. Год назад НПО прогнозировало, что за это время появится только один триллионер.

Исследование Oxfam "Takers Not Makers" было опубликовано, когда представители мировой политической и финансовой элиты готовились к ежегодной встрече в Давосе на Всемирном экономическом форуме, а миллиардер Дональд Трамп, при поддержке самого богатого человека в мире Илона Маска, собирался стать 47-м президентом Соединенных Штатов.

"Захват глобальной экономики несколькими привилегированными людьми достиг высот, которые раньше считались немыслимыми", - заявил исполнительный директор Oxfam International Амитабх Бехар.

Неспособность остановить миллиардеров сегодня порождает триллионеров Амитабх Бехар исполнительный директор Oxfam International

Он добавил, что не только ускорились темпы накопления богатства миллиардерами (в три раза), но и "возросла их власть".

Говоря о 47-м президенте США Дональде Трампе и бизнесмене-миллиардере Илоне Маске, Бехар подчёркивает: "Дело не в каком-то конкретном человеке. Дело в экономической системе, которую мы создали, где миллиардеры теперь могут определять экономическую политику, социальную политику, что в итоге дает им все больше и больше прибыли".

Следуя призыву Джо Байдена заставить миллиардеров "начать платить свою справедливую долю" через налоговый кодекс США, Oxfam призвала правительства обложить налогом самых богатых, чтобы уменьшить неравенство и экстремальное богатство, а также "ликвидировать новую аристократию".

Группа призвала к таким шагам, как разрушение монополий, ограничение зарплат генеральных директоров и регулирование деятельности корпораций, чтобы обеспечить выплату "прожиточного минимума" работникам.

По словам представителей Oxfam, в среднем страны с низким и средним уровнем дохода тратят почти половину своих национальных бюджетов на выплату долгов. Это намного превышает их совокупные инвестиции в образование и здравоохранение. Организация также отметила, что средняя продолжительность жизни в Африке составляет чуть менее 64 лет, в то время как в Европе - более 79 лет.