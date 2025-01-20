Давос-2025 открывается вопросом "Как возобновить экономический рост?"

В этом году старт форума в Давосе совпал с инаугурацией президента США Дональда Трампа. Спустя несколько дней, как ожидается, он обратится к участникам ВЭФ в режиме онлайн.

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Около 3000 участников из более чем 130 стран собрались в Давосе на ежегодную встречу в рамках Всемирного экономического форума 2025 года. Среди них более 300 правительственных чиновников, в том числе 60 глав государств и правительств.

В связи с тем, что глобальная экономика претерпевает масштабные изменения, в этом году на встрече планируется обсудить, как возобновить рост, использовать новые технологии и укрепить социальную и экономическую устойчивость.

Джереми Юрген, управляющий директор ВЭФ: "Мы определили пять ключевых тем, которые здесь имеют решающее значение. Первая касается возобновления экономического роста и того, что нам нужно сделать, осознавая, что сейчас мы находимся в условиях медленного роста и высокого уровня задолженности. Как нам на разорвать этот цикл и воспользоваться преимуществами? Очень важно понять, что движет ростом. Нам нужен устойчивый рост, который ставит людей на первое место. Вот о чем нужно активно думать. Это не просто рост ради роста, а рост для улучшения благосостояния людей, их жизни и общего процветания".

В преддверии нынешней встречи команда ВЭФ опубликовала свой отчет о глобальных рисках. Согласно этому докладу, вооруженные конфликты на уровне государств стали главным непосредственным риском на 2025 год. За ними следуют экстремальные погодные явления и геоэкономическая конфронтация.

Джереми Юрген, управляющий директор ВЭФ: "Одна из тем, которую мы рассмотрим - действующие обязательства компаний и правительств по сотрудничеству в конкретных областях. Речь может идти о революции в переподготовке кадров, упрощении процесса торговли, развитии промышленных кластеров. Мы оценим наше собственное воздействие, глядя на эти конкретные области, где люди взяли на себя обязательства инвестировать больше средств, вносить свой вклад и работать сообща для развития этих общих зон".

В этом году старт форума в Давосе совпал с инаугурацией президента США Дональда Трампа. Спустя несколько дней, как ожидается, он обратится к участникам ВЭФ в режиме онлайн.