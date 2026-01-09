Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Президенты США и Колумбии поговорили впервые после захвата Мадуро

Фотографии AP. Редактирование Euronews.
Фотографии AP. Редактирование Euronews. Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Christina Thykjaer
Опубликовано
Поделиться
Поделиться

Богота настаивает на диалоге с США и Венесуэлой. Густаво Петро позвонил после неоднократных угроз Трампа в адрес Колумбии.

Президент Колумбии Густаво Петро впервые поговорил по телефону с лидером США Дональдом Трампом на фоне растущей напряженности в Латинской Америке после захвата Николаса Мадуро 3 января. Сам Трамп подтвердил в своей социальной сети Truth Social, что надеется на личную встречу с Петро "в ближайшее время".

"Для меня было большой честью поговорить с президентом Колумбии Густаво Петро, который позвонил мне, чтобы объяснить ситуацию с наркотиками и другие разногласия, которые у нас возникли. Я оценил его звонок и тон, и я с нетерпением жду встречи с ним в ближайшее время", - сказал он.

Густаво Петро позвонил после неоднократных угроз Трампа в адрес Колумбии. Президент США дошел до того, что заявил, что военные действия против латиноамериканской страны "звучат неплохо", и назвал Петро "больным человеком", который производит кокаин для отправки в Соединенные Штаты, что вызвало тревогу в Боготе и протесты граждан в защиту национального суверенитета.

В предыдущем интервью "Нью-Йорк Таймс" колумбийский президент предупредил, что "угроза (вторжения США) реальна (...) мы в опасности", что отражает уровень обеспокоенности среди колумбийского правительства и общества словами Трампа.

США и Колумбия будут вместе бороться с наркоторговцами

Дипломатическое сближение между Боготой и Вашингтоном также нашло отражение в конкретных обязательствах в сфере безопасности. Правительства Колумбии и США договорились предпринять "совместные действия" против наркоторговцев, действующих, в частности, вдоль границы с Венесуэлой.

Это сообщение соответствует предыдущим заявлениям Боготы, которая подтвердила свою готовность продолжать координировать усилия с США в борьбе с наркотрафиком посредством совместного использования разведданных и технологий, особенно против таких группировок, как Армия национального освобождения и диссиденты FARC в приграничных районах.

Петро стремится к региональному диалогу

Параллельно со сближением с Вашингтоном министр иностранных дел Колумбии Роса Вильявисенсио подтвердила, что правительство пригласило исполняющего обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес посетить Колумбию в рамках более широких дипломатических усилий по восстановлению регионального диалога.

Вильявисенсио уточнила, что Родригес еще не ответила на приглашение, а также не подтвердила, будет ли ее возможный визит означать официальное признание Колумбией ее власти - это решение зависит исключительно от Петро.

Поделиться

