Президенты США и Колумбии поговорили впервые после захвата Мадуро

Президент Колумбии Густаво Петро впервые поговорил по телефону с лидером США Дональдом Трампом на фоне растущей напряженности в Латинской Америке после захвата Николаса Мадуро 3 января. Сам Трамп подтвердил в своей социальной сети Truth Social, что надеется на личную встречу с Петро "в ближайшее время".

"Для меня было большой честью поговорить с президентом Колумбии Густаво Петро, который позвонил мне, чтобы объяснить ситуацию с наркотиками и другие разногласия, которые у нас возникли. Я оценил его звонок и тон, и я с нетерпением жду встречи с ним в ближайшее время", - сказал он.

Густаво Петро позвонил после неоднократных угроз Трампа в адрес Колумбии. Президент США дошел до того, что заявил, что военные действия против латиноамериканской страны "звучат неплохо", и назвал Петро "больным человеком", который производит кокаин для отправки в Соединенные Штаты, что вызвало тревогу в Боготе и протесты граждан в защиту национального суверенитета.

В предыдущем интервью "Нью-Йорк Таймс" колумбийский президент предупредил, что "угроза (вторжения США) реальна (...) мы в опасности", что отражает уровень обеспокоенности среди колумбийского правительства и общества словами Трампа.

США и Колумбия будут вместе бороться с наркоторговцами

Дипломатическое сближение между Боготой и Вашингтоном также нашло отражение в конкретных обязательствах в сфере безопасности. Правительства Колумбии и США договорились предпринять "совместные действия" против наркоторговцев, действующих, в частности, вдоль границы с Венесуэлой.

Это сообщение соответствует предыдущим заявлениям Боготы, которая подтвердила свою готовность продолжать координировать усилия с США в борьбе с наркотрафиком посредством совместного использования разведданных и технологий, особенно против таких группировок, как Армия национального освобождения и диссиденты FARC в приграничных районах.

Петро стремится к региональному диалогу

Параллельно со сближением с Вашингтоном министр иностранных дел Колумбии Роса Вильявисенсио подтвердила, что правительство пригласило исполняющего обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес посетить Колумбию в рамках более широких дипломатических усилий по восстановлению регионального диалога.

Вильявисенсио уточнила, что Родригес еще не ответила на приглашение, а также не подтвердила, будет ли ее возможный визит означать официальное признание Колумбией ее власти - это решение зависит исключительно от Петро.