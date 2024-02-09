Новое исследование опровергает мнение о том, что счастливыми могут быть только люди, живущие в богатых странах.

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Согласно новому исследованию, жители небольших сообществ по всему миру весьма довольны своей жизнью, несмотря на очень низкий доход.

Несмотря на то, что предыдущие исследования, в том числе Всемирный доклад о счастье, предполагают, что экономический рост (по сути, увеличение количества денег) является надежным способом повышения благосостояния и удовлетворенности жизнью в обществе, Институт экологических наук и технологий Автономного университета Барселоны (ICTA-UAB) совместно с Университетом Макгилла в Канаде пришли к иному выводу.

Ученые изучили малые общества, в том числе коренные народы, отметив, что предыдущие исследования пренебрегали ими и получали искаженные результаты, сосредотачиваясь только на реакции граждан в индустриальных обществах.

Мы обнаружили, что высокие средние уровни удовлетворенности жизнью, сопоставимые с показателями благополучных стран, отмечаются среди многочисленных групп населения с очень низкими денежными доходами.

В изученных сообществах деньги играют минимальную роль в повседневной жизни, а средства к существованию напрямую зависят от даров природы.

Анализ результатов опроса 2966 представителей коренных народов и местных общин, проведенного на 19 территориях, показал, что только 64 % опрошенных домохозяйств имеют какой-либо денежный доход.

В исследовании говорится, что "высокие средние уровни удовлетворенности жизнью, сопоставимые с показателями богатых стран, отмечаются среди многочисленных групп населения, имеющих очень низкие денежные доходы".

Location of the study sites PNAS/Victoria Reyes-García

Согласно полученным данным, в четырех местах из 19 отмечается очень высокий средний уровень удовлетворенности жизнью (>8). Средний показатель по 19 исследованным малым обществам составляет 6,8 из 10, несмотря на то, что доход большинства из них, по оценкам, составляет менее 1000 долларов (928 евро) в год на человека.

В своем отчете исследователи отмечают, что "сегодня все сходятся во мнении, что богатство наций тесно связано с тем, могут ли их жители жить жизнью, близкой к их идеалу".

Они также заключили, что если бы это было так, то "достижение высокой удовлетворенности жизнью для всех людей, предположительно, потребовало бы гораздо больших темпов добычи материальных благ, чем в настоящее время".

Вместо этого люди склонны измерять свое счастье, например, по тому, как складывается их жизнь в конкретном сообществе. Если "характеристики на уровне деревни, не связанные с денежным богатством", были бы идеальными, то индивидуальное богатство имело бы очень малое значение, говорится в исследовании.

Где люди с очень низким доходом наиболее счастливы?

Среди общин, участвовавших в исследовании, большинство людей, которые сказали, что их удовлетворенность жизнью находится на самом высоком уровне (10), были тибетцами и представителями других этнических групп из крупнейшего уезда в тибетской автономной области Дицин (155).

На втором и третьем местах по уровню удовлетворенности жизнью оказались коренные жители Амазонии, живущие у реки Журуа в Бразилии (80), и жители сомона Булганского аймака Монголии (63).

Значительная часть коренного народа пай-тавитера в Парагвае (124) также сообщила, что их удовлетворенность жизнью очень высока (8), что вообще типично для богатых скандинавских стран (по результатам других опросов).

Трудно не заметить взаимосвязь между счастьем и жизнью в долинах, окруженных заснеженными горами, или рядом с тропическим лесом.

Однако если вы твердо уверены, что счастье приходит с деньгами (не осуждаем!), почитайте о том, сколько вам нужно для счастья.