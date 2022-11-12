Богатые страны должны заплатить

Пятница стала днем климатических протестов по всему миру после того, как в 2018 году шведская активистка Грета Тунберг запустила движение "Пятницы во имя будущего".

В прошедшую пятницу группа активистов из стран Глобального Юга устроила манифестацию перед зданием конференц-центра в Шарм-эль-Шейхе, где сейчас проходит Климатическая конференция ООН COP 27.

Демонстранты призвали богатые страны выплатить компенсацию за причиненные ими убытки всем пострадавшим от воздействия глобального климатического кризиса

Климатическая конференция ООН — одна из глобальных конференций, проводимых для противодействия изменениям климата, которые угрожают жизни на земном шаре.