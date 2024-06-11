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"Намного больше, чем просто рынок"

Совместно с The European Commission
"Намного больше, чем просто рынок"
Авторское право euronewsSME Assembly
Авторское право euronews
By Andrea Bolitho
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По словам автора доклада о будущем рынка ЕС, единое экономическое пространство 27 стран уже не отвечает реалиям нашего время: Энрико Летта предлагает ещё большую консолидацию и ставит на исследования и инновации.

Полгода работы, 65 городов, 400 встреч, чтобы написать доклад высокого уровня – бывший итальянский премьер Энрико Летта вынес неутешительный вердикт единому рынку Евросоюза. По словам эксперта, его необходимо реформировать, чтобы наверстать разрыв с конкурентами.

Единый рынок был создан всего 31 год назад, в 1993 году, с тех пор мир изменился почти до неузнаваемости.

"Когда Жак Делор запустил проект единого рынка, Советский Союз ещё не развалился, Германия была разделена, а Китай и Индия вместе составляли 4% мирового ВВП", – отмечает Летта.

"Сегодняшним и завтрашним лидерам нужно расти ещё больше из-за изменившихся размеров экономики Китая, США и стран БРИКС", – добавил автор доклада.

Единого рынка в его нынешнем виде недостаточно, потому что он был задуман для мира, которого больше нет.
Энрико Летта
премьер-министр Италии (2013 – 2014)

Три сектора – энергетика, финансовые услуги и телекоммуникации – пока за рамками единого рынка, и Летта считает, что подобная фрагментация вредит конкурентоспособности Европы.

"В Европе 100 операторов связи, – говорит он, – в каждой стране их по 3, 4 или даже 5. В США их 3, в Китае у каждого оператора более 467 миллионов клиентов".

По его словам, ещё хуже дело обстоит с недостаточной интеграцией в сфере финансовых услуг.

"Финансовые рынки 27 стран ЕС недостаточно консолидированы, недостаточно привлекательны, так как слишком малы, а американский рынок создаёт притягивающий эффект", –  считает Летта.

Чем платить за экологические амбиции ЕС: предложение Летты

Эксперт предлагает объединить частные инвестиции и деньги вкладчиков, чтобы, в сочетании с государственными средствами, финансировать флагманскую европейскую политику нулевых выбросов. По этому вопросу консенсуса нет.

"Если у нас по-прежнему не появится ответа на вопрос о том, как финансировать "зелёный" переход, фермеры опять станут первыми в длинной череде протестующих, следующими будут рабочие автомобильной промышленности, затем к ним присоединятся другие отрасли, другие предприниматели, другие категории граждан", – предупреждает Летта.

Многие предприниматели говорят, что единый рынок для них не работает.

В то время как у крупных компаний есть деньги и персонал, чтобы развиваться и зарабатывать в странах с разными правовыми режимами, небольшие компании не могут этого себе позволить.

Летта намерен решить эту проблему. 

"Идея заключается в том, чтобы, начиная с правовой среды, создать мастер-ключ, подходящий ко всем замкам, одну правовую систему, 28-ю по счёту, которая представляет собой как бы другую европейскую страну, виртуальную, со своей собственной правовой системой", – говорит он.

Поможет ли это? Euronews узнал мнение главы лобби малых технологических фирм.

По словам Себастьяно Тоффалетти, генерального секретаря альянса Digital SME, это "блестящая" идея.

"Если мне нужно создать компанию, я должен сделать это в своей стране, – говорит он. – Я итальянец, я создам её в Италии, но если я хочу вести бизнес, скажем, во Франции, Польше или где-то ещё, я должен открыть фирму в этих странах, так что это полная неразбериха".

"Взгляд из XX века"

Четыре столпа европейского единого рынка – свобода перемещения товаров, услуг, капитала и людей. Летта признает, что это "взгляд из XX века", и говорит, что пятая свобода – для инноваций, исследований и образования – крайне необходима.

"На встречах по всей Европе многие молодые владельцы стартапов, говорили мне: "Мы хотим поехать в США, Европане то место, где мы можем развивать наши идеи", – сетует Летта.

Например, в медицинских исследованиях свободный доступ к статьям и их данным уже помогает ускорить прорыв в области здравоохранения в Европе.

Чтобы узнать больше, Euronews обратился во французскую государственную исследовательскую организацию Inserm.

"Теперь мы регулярно видим научные публикации, в которых используются данные, полученные в другой лаборатории и, возможно, в другой стране. И это просто потрясающе, – уверена Изабель Шемен, директор по исследованиям. – Это позволяет избежать ситуации, когда десять лабораторий делают одно и то же и тратят на это большие деньги".

Исследовательские центры, подобные этому, жизненно важны для инновационной, конкурентоспособной Европы, а единый рынок нового поколения необходим для того, чтобы этот и другие секторы могли реализовать свой потенциал.

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