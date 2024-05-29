Жилье, работа, учеба: Европа наращивает "социалку"

Что такое социальная Европа? Как социальные права могут повысить благосостояние граждан, одновременно решая проблемы экономического роста? Мы путешествуем из Румынии во Францию, чтобы встретиться с людьми, чья жизнь изменилась благодаря проектам солидарности.

Свой дом в обмен на волонтерство

В Берчени, к северу от Бухареста, Валентин, Габриэла и две их дочери мирно живут в этом доме уже год. Из-за низкого дохода Валентина они раньше жили с родителями, там всем приходилось трудно. "Когда родственники нас выгнали, мы три дня спали в машине, пока не нашли жилье - я, моя жена и моя дочь", - вспоминает Валентин.

Аренда найденной наконец квартиры съедала все их доходы. "После оплаты жилья у нас оставалось только на еду". - добавляет мужчина. Помимо дороговизны, съеженное жилье не было безопасным - на стенах росла плесень, что привело к госпитализации маленького ребенка.

Волонтеры строят коттеджи для малоимущих. Euronews

Благодаря неправительственной организации Habitat for Humanity, которая помогает малообеспеченным, строя совместные дома с помощью волонтеров, Габриэла и Валентин стали домовладельцами. Взамен от них бункеруется также стать волонтерами программы, выплачивая посильную аренду в течение 20 лет.

"Даже сегодня все еще не верится, что жилье наше, - эмоционально говрит Валентин. - Я хочу оказывать поддержку, помогать другим, приезжающим сюда. Даже когда я формально отработаю свои волонтерские часы в Habitat, я всегда буду открыт для помощи".

Дома для 12 семей в Берчене. Euronews

Проект поддерживается городом Берчень, который предоставил землю и коммуникации, и частным и европейским фондам.и На сегодня построено три здания, в которых проживают двенадцать семей. Космина Панделе, мэр, уточняет, что проект рассчитан и на тех, "кто родится в получивших жилье семьях". "Мы хотим гарантировать этим людям нормальную жизнь, которая позволит им расти, развиваться и стать взрослыми, на которых можно положиться", - уточняет она.

Курс на борьбу с бедностью

Почти девять из десяти европейцев говорят, что мечтают о сильной в социальном плане Европе со справедливыми условиями труда, инклюзивностью и равными возможностями. 20 принципов Европейского столпа социальных прав служат компасом для достижения этой цели.

Разработан и план действий с прицелом на на 2030 год. К этому сроку не менее 78% людей в возрасте от 20 до 64 лет должны быть трудоустроены. Не менее 60% взрослых ежегодно проходят обучение. Армия бедных сократится минимум на 15 миллионов человек, в их числе - около 5 миллионов детей.

Среди заложенных мер - и обеспечение непрерывного образования, в том числе и для взрослых. Родика, 49-летняя учительница английского языка в одной из школ Бухареста, захотела освоить что-то совершенно новое: информационные технологии. Она прошла двухгодичную программу обучения в Бухарестском политехническом университете в сотрудничестве с Всемирным банком. Задача - борьба с отсевом из школ и повышение квалификации учителей

"Я стала лучше преподавать после обучения, - считает педагог. - Мои ученики получают больше удовольствия от уроков, так как нас научили делать их интереснее. У них должна быть мотивация приходить в школу".

Подобное партнерство поощряется Европейским союзом с помощью таких инициатив, как проведение Европейского года компетенций, который поддержал почти 200 программ обучения в 2023 году.

Безработица на нуле

Франция решила еще одну серьезную проблему с помощью эксперимента "Территории долгосрочной нулевой безработицы". Запущенный в 2016 году, он направлен на создание рабочих мест в сельских районах, таких как Пиприак, где компания Tezea приняла на работу более 60 человек. Среди них - Мари-Фабьен Лавуазье, бывшая сиделка. Ей 58 лет. В компании она трудится уже три года, пережив онкозаболевание и смерть мужа. "В 55 лет найти работу было совсем не просто, люди этого возраста не интересны бизнесу", - вспоминает она.

Мари-Фабьен нашла работу в 55 лет. Euronews

Сегодня Tezea предлагает около тридцати видов деятельности, таких как переработка отходов, продуктовые магазины и рубка дров. Эта модель, распространенная на шестидесяти территориях, была взята на вооружение четырьмя европейскими странами.

Серж Марик, директор Tezea, поясняет: "Наша концепция позволяет экспериментировать с тем, что мы называем переносом затрат на безработицу. Финансируя часть зарплаты, мы можем создавать постоянные рабочие места, генерировать благосостояние и стимулировать производство. С 13% безработицы в районе Пиприак мы перешли к менее чем 5%. Если мы хотим бороться с безработицей в долгосрочной перспективе, то вот одна из немногих моделей, которая точно работает".

Проект "Территории нулевой долгосрочной безработицы" поддерживается Европейским социальным фондом плюс, источником финансирования для продвижения соцправ в Европе, с бюджетом 142,7 миллиарда евро.