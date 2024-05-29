EventsСобытияПодкаст
Loader
Последние новости

Trending

My Europe

Categories

Программы

Мир

Categories

Программы

Business

Categories

Программы

Next

Categories

Программы

Green

Categories

Программы

Здоровье

Categories

Программы

Культура

Categories

Программы

Путешествия

Categories

Программы

Видео
другие

Спецвыпуск

EventsСобытияПодкаст
Loader

Find Us

РЕКЛАМА

Жилье, работа, учеба: Европа наращивает "социалку"

Совместно с The European Commission
Жилье, работа, учеба: Европа наращивает "социалку"
Авторское право euronews
Авторское право euronews
By Fanny Gauret
Поделиться статьей
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Что такое социальная Европа? Как социальные права могут повысить благосостояние граждан, одновременно решая проблемы экономического роста? Мы путешествуем из Румынии во Францию, чтобы встретиться с людьми, чья жизнь изменилась благодаря проектам солидарности.

Свой дом в обмен на волонтерство

В Берчени, к северу от Бухареста, Валентин, Габриэла и две их дочери мирно живут в этом доме уже год. Из-за низкого дохода Валентина они раньше жили с родителями, там всем приходилось трудно.  "Когда родственники нас  выгнали, мы три дня спали в машине, пока не нашли жилье -  я, моя жена и моя дочь", - вспоминает Валентин.

Аренда найденной наконец квартиры съедала все их доходы. "После оплаты жилья у нас оставалось только на еду". - добавляет мужчина.  Помимо дороговизны, съеженное жилье не было безопасным - на стенах росла плесень, что привело к госпитализации маленького ребенка. 

Волонтеры строят коттеджи для малоимущих.
Волонтеры строят коттеджи для малоимущих.Euronews

 Благодаря неправительственной организации Habitat for Humanity, которая помогает малообеспеченным, строя совместные дома с помощью волонтеров, Габриэла и Валентин стали  домовладельцами. Взамен от них бункеруется также стать волонтерами программы, выплачивая посильную аренду в течение 20 лет.

"Даже сегодня все еще не верится, что жилье наше, - эмоционально говрит Валентин. - Я хочу оказывать поддержку, помогать другим, приезжающим сюда. Даже когда я формально отработаю свои волонтерские часы в Habitat, я всегда буду открыт для помощи".

Дома для 12 семей в Берчене.
Дома для 12 семей в Берчене.Euronews

Проект поддерживается городом Берчень, который предоставил землю и коммуникации, и частным и европейским фондам.и На  сегодня построено три здания, в которых проживают двенадцать семей. Космина Панделе, мэр, уточняет, что проект рассчитан и на тех, "кто родится в получивших жилье семьях". "Мы хотим гарантировать этим людям нормальную жизнь, которая позволит им расти, развиваться и стать взрослыми, на которых можно положиться", - уточняет она.

Курс на борьбу с бедностью

Почти девять из десяти европейцев говорят, что мечтают о сильной в социальном плане Европе со справедливыми условиями труда, инклюзивностью и равными возможностями. 20 принципов Европейского столпа социальных прав служат компасом для достижения этой цели. 

Разработан и план действий с прицелом на на 2030 год. К этому сроку не менее 78% людей в возрасте от 20 до 64 лет должны быть трудоустроены. Не менее 60% взрослых ежегодно проходят обучение. Армия бедных сократится минимум на 15 миллионов человек, в их числе - около 5 миллионов детей. 

Среди заложенных мер - и обеспечение непрерывного образования, в том числе и для взрослых. Родика, 49-летняя учительница английского языка в одной из школ Бухареста, захотела освоить что-то совершенно новое: информационные технологии. Она прошла двухгодичную программу обучения в Бухарестском политехническом университете в сотрудничестве с Всемирным банком. Задача - борьба с отсевом из школ и повышение квалификации учителей

"Я стала лучше преподавать после обучения, - считает педагог. - Мои ученики получают больше удовольствия от уроков, так как нас научили делать их интереснее. У них должна быть мотивация приходить в школу".

Подобное партнерство поощряется Европейским союзом с помощью таких инициатив, как проведение  Европейского года  компетенций, который поддержал почти 200 программ обучения  в 2023 году.

Безработица на нуле

Франция решила еще одну серьезную проблему с помощью эксперимента "Территории долгосрочной нулевой безработицы". Запущенный в 2016 году, он направлен на создание рабочих мест в сельских районах, таких как Пиприак, где компания Tezea приняла на работу более 60 человек. Среди них - Мари-Фабьен Лавуазье, бывшая сиделка. Ей 58 лет. В компании она трудится уже три года,  пережив онкозаболевание и смерть мужа. "В 55 лет найти работу было совсем не просто, люди этого возраста не интересны бизнесу", - вспоминает она.

Мари-Фабьен нашла работу в 55 лет.
Мари-Фабьен нашла работу в 55 лет.Euronews

Сегодня Tezea предлагает около тридцати видов деятельности, таких как переработка отходов, продуктовые магазины и рубка дров. Эта модель, распространенная на шестидесяти территориях, была взята на вооружение четырьмя европейскими странами.

Серж Марик, директор Tezea, поясняет: "Наша концепция  позволяет экспериментировать с тем, что мы называем переносом затрат на безработицу. Финансируя часть зарплаты, мы можем создавать постоянные рабочие места, генерировать благосостояние  и стимулировать производство. С 13% безработицы в районе Пиприак мы перешли к менее чем 5%. Если мы хотим бороться с безработицей в долгосрочной перспективе, то вот одна из немногих моделей, которая точно работает".

Проект "Территории нулевой долгосрочной безработицы" поддерживается Европейским социальным фондом плюс, источником финансирования для продвижения соцправ в Европе, с бюджетом 142,7 миллиарда евро.

Поделиться статьей

Также по теме

В Европе обещают больше соцправ к 2030 году

Европейский союз Европейская политика Бедность