В ЕС готовят работников к цифровому переходу

Во всей Европе компании сталкиваются с нехваткой рабочей силы. В связи с переходом на цифровые и "зеленые" технологии спрос на новые навыки и компетенции высок, как никогда. Как управлять этими растущими потребностями?

В новом выпуске программы "Реальная экономика" мы проедем по Европе, чтобы изучить проблемы, с которыми сталкивается бизнес, и понять, как повышение квалификации поможет решить проблему нехватки рабочей силы.

Словения: проблема - в низких зарплатах?

В динамичной и взаимосвязанной экономике сегодняшнего дня ИТ-профессии - одни из самых востребованных. Рок Зайц руководит агентством цифрового маркетинга в Любляне, но ему трудно найти сотрудников определенного профиля, особенно с опытом работы. "Мы ищем специалистов разного профиля - от дизайнеров до специалистов по маркетингу, от разработчиков программного обеспечения до старших дизайнеров. Но вы должны быть очень мотивированы, пройти несколько ступеней обучения, чтобы достичь уровня старшего специалиста в тех областях,которые мы предоставляем. Сегодня конкуренция не ограничивается Словенией, нам приходится конкурировать с Европой и миром. За рубежом они могут предложить более высокую зарплату, чем у нас. Я думаю, это одна из главных проблем", - поясняет он.

По оценкам ЕС, для достижения цели - иметь 20 миллионов специалистов в области информационно-коммуникационных технологий к 2030 году - не хватает 11 миллионов работников. Это реальный вызов для Словении, который приняла Эмилия Стойменова Дух, министр цифровой трансформации.

Она рассказала, какие меры принимает страна в целом и ее ведомство в частности. "Определенно нужна адаптация системы образования. Это касается не только Словении и не только Европы, это касается всего мира, ведь технологии полностью изменились. Но это долгосрочная проблема. То, что могут и должны сделать правительства сегодня - это переобучить имеющуюся рабочую силу, чтобы дать необходимые навык, - уточняет министр. - За последний год около 30 000 граждан получили возможность бесплатно посещать такие курсы. Для Словении с населением в 2 миллиона человек это очень много".

Министр призывает сделать ставку на постоянное повышение квалификации и освоение новых технологий, отойдя от идеи "раз и навсегда полученного образования". Она уделяет особое внимание привлечению в сектор ИТ женщин.

ЕС вступает в игру

Привести навыки работников в соответствие с требованиями рынка - одна из амбициозных задач Еврокомиссии. Неслучайно. 22 % работодателей в промышленности говорят, что не могут найти необходимых специалистов. То же отмечают 28% работодателей в строительном секторе и 30% в сфере услуг.

К этому следует добавить старение европейцев: в 2030 году численность населения трудоспособного возраста сократится до 258 миллионов человек.

Одновременно создаются новые рабочие места. Ожидается, что сектор здравоохранения, компании ИКТ и "зеленых" технологий будут нуждаться в тысячах новых работников.

Нехватка рабочей силы может нанести ущерб экономике, поэтому Брюссель принимает меры для переподготовки и повышения квалификации работников; упрощения их мобильности в ЕС; оптимизации системы признания квалификаций, полученных за пределами ЕС, чтобы привлечь работников из других стран.

Португалия: баланс интересов

В Португалии мы познакомились с руководством и сотрудниками металлургической компании Alsil. Операторы металлообрабатывающих станков - одни из самых востребованных специалистов в ЕС, наряду со строителями, медицинскими работниками, водителями грузовиков, поварами и разработчиками программного обеспечения. Нуно Тейшейра, директор Alsil, знает об этом из личного опыта.

"Одной из самых больших проблем в нашей отрасли является поиск квалифицированных специалистов; все чаще и чаще люди предпочитают другой вид деятельности. Играет роль устаревшее представление о том, что это очень требовательная к работнику отрасль, тяжелая с точки зрения трудозатрат", - рассказывает он.

С оцифровкой и робототехникой этот сектор значительно развился. Нуно пытается привлечь и удержать и местных работников, и работников из португалоязычных стран. " Компании, если они хотят привлечь людей, должны предлагать им возможности для развития, профессионального роста и баланса между работой и личной жизнью", - убежден Тейшейра.

Его подчиненные - Эдуардо и Руй - операторы станков. Для них это новая карьера, которая началась с полуторагодичной программы профессионального обучения.

"Я пришел из совершенно другой области. Когда заканчивал обучение, не был знаком с этим сектором, - вспоминает Эдуардо. - Мне очень понравилось, теперь хочу продолжать. Это моя профессия!"

С ним согласен Руй. "Это очень стимулирующий сектор, где каждый день появляются новые сложные решения. Это вызывает у меня интерес, я вижу здесь перспективное будущее", - рассказывает он.

Эдуардо и Руи прошли обучение в Cenfim, центре, поддерживаемом Европейским фондом социальной поддержки. Португальский экспорт в металлургическом секторе составляет около 23 миллиардов евро в год, так что ставки высоки. Директор учебного центра Мануэль Пиньейро Грило рассказывает о масштабе задач: "С точки зрения занятости, это - около 230 000 рабочих мест, которые эволюционировали, чтобы адаптироваться к новым технологиям".

По оценкам Европейской комиссии, благодаря пакту о профессиональных навыках на сегодняшний день почти 2 миллиона работников смогли улучшить свои компетенции и пройти переподготовку.