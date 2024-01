Право, а не награда: в Испании бездомным дают квартиры безо всяких условий

By Paul Hackett

Каждую ночь в странах ЕС на улице спят почти 900 тысяч человек. Число сопоставимо с населением таких городов, как Турин или Марсель. Считается, что еще большая армия обездоленных обитает во временных приютах. В Испании придумали, как бороться с бездомностью.

За последнее десятилетие число бездомных в Испании увеличилось на 25 %. Статистика заставила задуматься, как бороться с этой крайней формой социальной изоляции. Было предложено очевидное решение - дать всем людям, живущим на улицах, дом. Власти и НПО, участники движения Housing First, исходят из того, что свое жилье - фундаментальное право, а не награда.

"Сейчас я счастлив"

Ключи от квартиры изменили жизнь Карлоса. После неудачного брака он несколько лет жил в тяжелых условиях. Сегодня у мужчины - своя квартира на окраине Мадрида благодаря Housing First. "Квартира изменила мою жизнь во всех смыслах, - рассказывает Карлос нашему каналу. - Она дает мне спокойствие. Когда живешь на улице, многого не хватает. Теперь я могу готовить, стирать одежду. Я иду на улицу, зная, что у меня есть дом. Сейчас я счастлив".

В отличие от традиционных подходов, программа Housing First не требует, чтобы человек отвечал определенным критериям, например, перестал пить или принимать наркотики, прежде чем получить помощь на жилье. "Эта система гораздо лучше, - говорит Карлос, - В приютах и хостелах действуют определенные правила, а у себя можно делать все, что хочешь. Здесь мне очень комфортно, и я веду нормальную жизнь".

Как и Карлос, Рита несколько лет жила на улице и в приютах. Но четыре с половиной года назад ее жизнь изменилась. Теперь у Риты есть квартира. "Я могу делать все, что хочу, - говорит она. - Я чувствую себя легко, как бабочка".

Оправданные расходы

Аренду Риты и Карлоса оплачивает местная администрация. Несмотря на нагрузку для бюджета сторонники распространения программы Housing First по всей Европе настаивают на том, что в долгосрочной перспективе эта модель рентабельнее и прогрессивнее, чем содержание приютов.

"Housing First - модель, доказавшая свою успешность во многих пилотных проектах по всей Европе, но мы далеки от переломного момента, - говорит член группы Housing First Артуро Коэго, - Housing First имеет потенциал для изменения парадигмы от управления бездомностью к ее ликвидации".

Две некоммерческие организации, Provivienda и Hogar Si, управляют инициативами Housing First в Испании, включая проект в Мадриде. Он финансировался муниципалитетом с опорой на Европейский социальный фонд.

"Европейские фонды часто задействуются для реализации инновационных инициатив для бездомных, - напоминает Гема Каллардо, директор компании Provivienda. - Они же помогают увеличить фонд доступного социального жилья. Это - два слагаемых снижения уровня бездомности в Испании".

Оставить бездомность в прошлом

Европа обязалась тратить не менее 25% средств Европейского социального фонда+ на социальную интеграцию и не менее 3% - на борьбу с материальными лишениями. Европейская платформа по борьбе с бездомностью также стремится к изменениям. В условиях нехватки доступного жилья, растущей инфляции и миграционных потоков что конкретно может сделать Брюссель? Мы спросили об этом бывшего премьер-министра Бельгии Ива Летерма, сопредседателя платформы.

"Проблема должна решаться на местном уровне. Я считаю, что если Европа хочет иметь социальное измерение, надо включать в него и такие вопросы, как этот, - говорит Летерм. - Нам нужен обмен опытом, взаимное обучение на европейском уровне".

Европа выделяет сотни миллиардов евро на стимулирование экономики, - подчеркивает Летерм. - Мы считаем, что небольшая часть средств должна пойти на борьбу с этой крайней формой отчуждения, чтобы сделать наши общества более инклюзивными".

Способна ли Европа на более широком уровне добиться перемен? "Думаю, что да, если объединить усилия государств-членов и договориться о том, какие политические инструменты использовать на основе накопленного опыта, - размышляет наш собеседник. - Некоторые государства успешно решают эту проблему, в то время как другие отстают. Так что необходимо сблизить все страны-члены на основе передового опыта".

Есть ли в Европе политическая воля, чтобы решить эту проблему? "Есть некий импульс, созданный Евркомиссией, - уточняет Летерм. - На местном, муниципальном, провинциальном, региональном и национальном уровнях многое делается совершенно по-разному. Теперь мы должны объединить усилия и оставить бездомность в прошлом. Мы далеки от идеала, но мы делаем успехи, и я уверен, что в среднесрочной перспективе сможем изменить ситуацию".