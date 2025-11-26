Сербии грозит серьезный кризис из-за остановки НПЗ под санкциями США

Президент Александр Вучич предупредил, что Сербии грозит серьезный кризис: ее крупнейший нефтеперерабатывающий завод готовится к остановке, если санкционные власти США не одобрят лицензию на эксплуатацию до четверга.

Завод компании Нефтяная индустрия Сербии (НИС) в настоящее время работает в режиме "теплой циркуляции" - пониженной мощности - и до полной остановки осталось четыре дня, если не будет получено разрешение от Управления по контролю за иностранными активами США, сказал Вучич в своем обращении к нации.

"Для перезапуска потребуется 14 дней, но в реальности это будет больше. Рассчитывайте на 20 дней или больше", - сказал он. "Это означает, что нефтеперерабатывающий завод не будет работать до Нового года и даже после него".

Банковская система под угрозой

Президент Сербии рассказал о серьезных возможных последствиях остановки нефтеперерабатывающего завода, предупредив, что может пострадать вся финансовая система Сербии.

"Национальный банк Сербии получил предупреждение, как и все коммерческие банки, которые ведут дела с Нефтяной индустрией Сербии, о том, что они могут попасть под санкции", - сказал Вучич. "Это означает, что мы окончательно и бесповоротно подвергаем риску как наши коммерческие банки, так и наш центральный банк".

Он предупредил, что это может привести к "полной приостановке платежных операций и услуг для населения, прекращению обслуживания платежных карт, прекращению выдачи кредитов и всему остальному".

Тем временем Национальный банк Сербии объявил, что приостановит платежные операции с НИС, если компания не получит лицензию на ведение бизнеса к установленному сроку, заявив, что это необходимо для защиты "стабильности национальной финансовой системы".

Вучич заявил, что Сербия имела преимущественное право покупки НИС четыре раза с 2022 года, но ни разу им не воспользовалась, что позволило российским владельцам продать компанию другим российским компаниям.

"Мы хотели проявить уважение к российской стороне, потому что не считаем санкции справедливым инструментом в международной торговле", - сказал он.

Только за 2025 год собственники компании менялись трижды - в феврале, мае и сентябре, - поскольку российские владельцы пытались адаптироваться к санкциям, продолжая вести деятельность.

Личная гарантия Вашингтону

Вучич рассказал, что публично пообещал властям США соблюдать санкции, после того как они потребовали от Сербии дополнительных гарантий.

"Американцы попросили моего публичного слова, и я его дал", - сказал Вучич, хотя вероятность получения лицензии оценил всего в 40 %.

На заседании правительства в понедельник он отверг призывы к национализации нефтеперерабатывающего завода, заявив, что Сербия должна дать время партнерам из Объединенных Арабских Эмиратов и Венгрии, которые ведут переговоры с российскими владельцами.

Вучич напрямую обратился к властям США с просьбой выдать лицензию.

"Если вы разрешили российскому банковскому сектору финансировать атомные электростанции через Управление по контролю за иностранными активами, но не выдаете лицензию нам, то подумайте, справедливы ли вы по отношению к Сербии", - сказал он.

Вучич пояснил, что НИС начала использовать оперативные резервы, большая часть которых будет израсходована к концу недели.

Он отметил, что операционные санкции в отношении компании были введены только 9 октября, а официальное уведомление о требуемой смене собственника поступило всего две недели назад.

"Сегодня речь идет уже не только о позиции Сербии - она также зависит от позиций других стран, которые выступают против и конфликтуют на международной арене", - сказал Вучич. "Наше положение становится все более сложным".

Кризис разразился после провала переговоров с Национальной нефтяной компанией Абу-Даби (ADNOC), которая фигурировала в качестве потенциального покупателя, способного удовлетворить требования Вашингтона и одновременно выплатить компенсацию Москве.

Однако в последние недели сделка, как сообщается, застопорилась, оставив Белград с ограниченными возможностями.

В субботу США дали владельцам НИС три месяца на поиск покупателя, но Вучич предупредил, что НПЗ не может ждать так долго без поставок сырой нефти.

Вучич заявил, что на заседании в понедельник правительство в Белграде единогласно приняло его предложение дать российской стороне 50-дневный срок для поиска нового владельца НИС.

Если этого не произойдет, Белград по истечении срока введет в НИС свое руководство и предложит российской стороне максимально возможную цену за компанию.