Беспорядки в Белграде: спецназ разделили сторонников и противников Вучича

Люди вспоминают жертв перед железнодорожным вокзалом Нови-Сада в первую годовщину массового крушения 1 ноября 2025 года.
Люди вспоминают жертв перед железнодорожным вокзалом Нови-Сада в первую годовщину массового крушения 1 ноября 2025 года.
Авторское право Armin Durgut/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
By Ирина Шелудкова
Опубликовано
В Сербии отмечают годовщину смертельной трагедии в Нови-Саде. Акции протеста проходят по всей стране.

Центр Белграда в воскресенье стал ареной противостояния противников и сторонников президента Сербии Александра Вучича.

У здания парламента сотни сотрудников спецназа разделили митингующих кордоном. Выступления переросли в беспорядки и стычки с полицией.

Министерство внутренних дел сообщило, 37 человек задержаны за "участие в нарушении общественного порядка и спокойствия во время незаявленного публичного собрания перед зданием Национальной ассамблеи Республики Сербия".

Напряженность в Белграде возросла на следующий день после масштабных выступлений в Нови-Саде по случаю годовщины трагедии на железнодорожном вокзале, когда в результате обрушения навеса погибли 16 человек, в чем многие винят коррумпированных политиков, находящихся у власти.

Диана Хрка, мать одного из погибших, Стефана Хрки, в воскресенье объявила голодовку возле палаточного городка у здания парламента, который с марта организовали сторонники Вучича.

"Если вы хотите убить меня, убивайте, но я не уйду отсюда. Если со мной что-то случится, вы знаете, что произойдет", - сказала мать сотрудникам спецназа, которые хотели увести ее с места событий, что вызвало недовольство значительной части собравшихся.

Президент Сербии Александр Вучич обвинил протестующих в нападении на лагерь его сторонников у здания парламента.

В воскресенье сторонники матери также собрались в Нови-Саде и некоторых других небольших городах. Днем ранее десятки тысяч людей приняли участие в памятных мероприятия.

Массовые протесты в Сербии не прекращаются с момента смертельной трагедии. в Нови-Саде.

