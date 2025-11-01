Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Сербия отмечает годовщину трагедии в Нови-Саде массовыми протестами

Студенты направляются в Нови-Сад на большой митинг, посвященный первой годовщине катастрофы на железнодорожной станции, Инджия, Сербия, 31 октября 2025 г.
Студенты направляются в Нови-Сад на большой митинг, посвященный первой годовщине катастрофы на железнодорожной станции, Инджия, Сербия, 31 октября 2025 г. Авторское право  Armin Durgut/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
Авторское право Armin Durgut/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
By Malek Fouda
Опубликовано
Опубликовано
Поделиться Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

Общенациональные протесты уже год будоражат Сербию после того, как на железнодорожной станции в Нови-Саде обрушился бетонный навес, в результате чего погибли 16 человек. Протестующие указывают на вопиющую бесхозяйственность и коррупцию

Десятки тысяч студентов и противников действующего президента Сербии Александра Вучича собрались в субботу в Нови-Саде, втором по величине городе страны, на памятный митинг, посвященный годовщине обрушения бетонного навеса на железнодорожной станции, в результате которого погибли 16 человек.

После года антиправительственных протестов под руководством студентов, которые серьезно пошатнули позиции Вучича и его твердую власть, в преддверии памятного митинга набирали силу требования оппозиции о проведении серьезных изменений в балканской стране.

Когда тысячи протестующих прибывали в Нови-Сад со всей страны, Вучич пригрозил массовыми арестами, если участники акции "прибегнут к насилию", демонстративно добавив, что его сторонники планируют "гораздо более масштабный" митинг в городе позднее в ноябре.

Протестующие готовятся продолжить шествие к Нови-Саду на огромный митинг, посвященный первой годовщине катастрофы на вокзале, Инджия, Сербия, пятница, 31 октября 2025 г.
Протестующие готовятся продолжить шествие к Нови-Саду для проведения масштабного митинга в честь первой годовщины катастрофы на железнодорожной станции, Инджия, Сербия, пятница, 31 октября 2025 г. Armin Durgut/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Он также попытался преуменьшить ожидаемые размеры и значение памятного митинга оппозиции. Когда тележурналист попросил его прокомментировать памятные мероприятия в субботу, Вучич сказал: "Что происходит в Нови-Саде? Какой-то футбольный матч?"

Он также отметил, что "многие будут разочарованы из-за завышенных ожиданий от митинга", добавив, что "смены правительства не будет".

Большинство студенческих протестов до сих пор проходили мирно.

Однако после года протестов напряженность в стране нарастает, и эмоции накаляются. Полиция жестко пресекает действия протестующих. Сотни противников Вучича были арестованы за участие в предыдущих антиправительственных митингах, включая как минимум две масштабные демонстрации в столице Белграде.

Студенты маршируют по полям, направляясь в Нови-Сад на огромный митинг, посвященный первой годовщине катастрофы на железнодорожной станции, Инджия, Сербия, пятница, 31 октября 2025 г.
Студенты маршируют по полям, направляясь в Нови-Сад на огромный митинг, посвященный первой годовщине катастрофы на железнодорожной станции, Инджия, Сербия, пятница, 31 октября 2025 г. Armin Durgut/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Катализатором многомесячных протестов стало смертельное обрушение навеса железнодорожного вокзала 1 ноября прошлого года, в результате которого погибли 16 человек.

Этот инцидент многие объясняют халатностью властей, повсеместной коррупцией и теневыми сделками с китайскими строительными фирмами, которые участвовали в ремонтных работах на вокзале.

Демонстрации в Нови-Саде начались как спорадические, требующие исключительно ответственности за трагедию.

Однако они быстро переросли в общенациональное движение, направленное на решение более широких проблем, включающее в себя такие требования, как проведение внеочередных выборов и серьезных демократических реформ после жестоких репрессий, получив широкую поддержку по всей стране.

Протестующие готовятся продолжить шествие к Нови-Саду, чтобы принять участие в масштабном митинге, посвященном первой годовщине катастрофы на вокзале, Инджия, Сербия, пятница, 31 октября 2025 г.
Протестующие готовятся к продолжению шествия в Нови-Саде, где проходит большой митинг, посвященный первой годовщине катастрофы на железнодорожной станции, Инджия, Сербия, пятница, 31 октября 2025 г. Armin Durgut/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Поначалу Вучич пытался ослабить давление, пожертвовав премьер-министром Милошем Вучевичем, который ушел в отставку в январе вместе с остальными членами правительства. Хотя нескольким чиновникам были предъявлены обвинения в связи с катастрофой в Нови-Саде, до сих пор никто не был привлечен к суду, осужден или приговорен.

Вучич назвал протесты уловкой, организованной Западом, чтобы отстранить его от власти, и обратился за поддержкой к президенту России Владимиру Путину и Китаю, в то время как на родине продолжаются репрессии против либеральных правозащитных групп.

Тысячи людей собирались отправиться на поезде из Белграда в Нови-Сад, чтобы принять участие в митинге.

Однако в пятницу государственная железнодорожная компания объявила, что все поезда между двумя городами отменены на неопределенный срок из-за явной угрозы взрыва. Ранее компания уже применяла подобную тактику перед другими массовыми протестами.

Дополнительные источники • AP

