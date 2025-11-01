Сербия отмечает годовщину трагедии в Нови-Саде массовыми протестами

Общенациональные протесты уже год будоражат Сербию после того, как на железнодорожной станции в Нови-Саде обрушился бетонный навес, в результате чего погибли 16 человек. Протестующие указывают на вопиющую бесхозяйственность и коррупцию
Десятки тысяч студентов и противников действующего президента Сербии Александра Вучича собрались в субботу в Нови-Саде, втором по величине городе страны, на памятный митинг, посвященный годовщине обрушения бетонного навеса на железнодорожной станции, в результате которого погибли 16 человек.
После года антиправительственных протестов под руководством студентов, которые серьезно пошатнули позиции Вучича и его твердую власть, в преддверии памятного митинга набирали силу требования оппозиции о проведении серьезных изменений в балканской стране.
Когда тысячи протестующих прибывали в Нови-Сад со всей страны, Вучич пригрозил массовыми арестами, если участники акции "прибегнут к насилию", демонстративно добавив, что его сторонники планируют "гораздо более масштабный" митинг в городе позднее в ноябре.
Он также попытался преуменьшить ожидаемые размеры и значение памятного митинга оппозиции. Когда тележурналист попросил его прокомментировать памятные мероприятия в субботу, Вучич сказал: "Что происходит в Нови-Саде? Какой-то футбольный матч?"
Он также отметил, что "многие будут разочарованы из-за завышенных ожиданий от митинга", добавив, что "смены правительства не будет".
Большинство студенческих протестов до сих пор проходили мирно.
Однако после года протестов напряженность в стране нарастает, и эмоции накаляются. Полиция жестко пресекает действия протестующих. Сотни противников Вучича были арестованы за участие в предыдущих антиправительственных митингах, включая как минимум две масштабные демонстрации в столице Белграде.
Катализатором многомесячных протестов стало смертельное обрушение навеса железнодорожного вокзала 1 ноября прошлого года, в результате которого погибли 16 человек.
Этот инцидент многие объясняют халатностью властей, повсеместной коррупцией и теневыми сделками с китайскими строительными фирмами, которые участвовали в ремонтных работах на вокзале.
Демонстрации в Нови-Саде начались как спорадические, требующие исключительно ответственности за трагедию.
Однако они быстро переросли в общенациональное движение, направленное на решение более широких проблем, включающее в себя такие требования, как проведение внеочередных выборов и серьезных демократических реформ после жестоких репрессий, получив широкую поддержку по всей стране.
Поначалу Вучич пытался ослабить давление, пожертвовав премьер-министром Милошем Вучевичем, который ушел в отставку в январе вместе с остальными членами правительства. Хотя нескольким чиновникам были предъявлены обвинения в связи с катастрофой в Нови-Саде, до сих пор никто не был привлечен к суду, осужден или приговорен.
Вучич назвал протесты уловкой, организованной Западом, чтобы отстранить его от власти, и обратился за поддержкой к президенту России Владимиру Путину и Китаю, в то время как на родине продолжаются репрессии против либеральных правозащитных групп.
Тысячи людей собирались отправиться на поезде из Белграда в Нови-Сад, чтобы принять участие в митинге.
Однако в пятницу государственная железнодорожная компания объявила, что все поезда между двумя городами отменены на неопределенный срок из-за явной угрозы взрыва. Ранее компания уже применяла подобную тактику перед другими массовыми протестами.