Сербия отмечает годовщину трагедии в Нови-Саде массовыми протестами

Десятки тысяч студентов и противников действующего президента Сербии Александра Вучича собрались в субботу в Нови-Саде, втором по величине городе страны, на памятный митинг, посвященный годовщине обрушения бетонного навеса на железнодорожной станции, в результате которого погибли 16 человек.

После года антиправительственных протестов под руководством студентов, которые серьезно пошатнули позиции Вучича и его твердую власть, в преддверии памятного митинга набирали силу требования оппозиции о проведении серьезных изменений в балканской стране.

Когда тысячи протестующих прибывали в Нови-Сад со всей страны, Вучич пригрозил массовыми арестами, если участники акции "прибегнут к насилию", демонстративно добавив, что его сторонники планируют "гораздо более масштабный" митинг в городе позднее в ноябре.

Протестующие готовятся продолжить шествие к Нови-Саду для проведения масштабного митинга в честь первой годовщины катастрофы на железнодорожной станции, Инджия, Сербия, пятница, 31 октября 2025 г. Armin Durgut/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Он также попытался преуменьшить ожидаемые размеры и значение памятного митинга оппозиции. Когда тележурналист попросил его прокомментировать памятные мероприятия в субботу, Вучич сказал: "Что происходит в Нови-Саде? Какой-то футбольный матч?"

Он также отметил, что "многие будут разочарованы из-за завышенных ожиданий от митинга", добавив, что "смены правительства не будет".

Большинство студенческих протестов до сих пор проходили мирно.

Однако после года протестов напряженность в стране нарастает, и эмоции накаляются. Полиция жестко пресекает действия протестующих. Сотни противников Вучича были арестованы за участие в предыдущих антиправительственных митингах, включая как минимум две масштабные демонстрации в столице Белграде.

Катализатором многомесячных протестов стало смертельное обрушение навеса железнодорожного вокзала 1 ноября прошлого года, в результате которого погибли 16 человек.

Этот инцидент многие объясняют халатностью властей, повсеместной коррупцией и теневыми сделками с китайскими строительными фирмами, которые участвовали в ремонтных работах на вокзале.

Демонстрации в Нови-Саде начались как спорадические, требующие исключительно ответственности за трагедию.

Однако они быстро переросли в общенациональное движение, направленное на решение более широких проблем, включающее в себя такие требования, как проведение внеочередных выборов и серьезных демократических реформ после жестоких репрессий, получив широкую поддержку по всей стране.

Поначалу Вучич пытался ослабить давление, пожертвовав премьер-министром Милошем Вучевичем, который ушел в отставку в январе вместе с остальными членами правительства. Хотя нескольким чиновникам были предъявлены обвинения в связи с катастрофой в Нови-Саде, до сих пор никто не был привлечен к суду, осужден или приговорен.

Вучич назвал протесты уловкой, организованной Западом, чтобы отстранить его от власти, и обратился за поддержкой к президенту России Владимиру Путину и Китаю, в то время как на родине продолжаются репрессии против либеральных правозащитных групп.

Тысячи людей собирались отправиться на поезде из Белграда в Нови-Сад, чтобы принять участие в митинге.

Однако в пятницу государственная железнодорожная компания объявила, что все поезда между двумя городами отменены на неопределенный срок из-за явной угрозы взрыва. Ранее компания уже применяла подобную тактику перед другими массовыми протестами.