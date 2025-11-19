Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Папа римский поддержал американских епископов, осудивших ужесточение миграционной политики

Протестующие с плакатами в руках на фоне прибытия федеральных правоохранительных органов. 18 ноября 2025 года, Шарлотт, Северная Каролина, США.
Протестующие с плакатами в руках на фоне прибытия федеральных правоохранительных органов. 18 ноября 2025 года, Шарлотт, Северная Каролина, США. Авторское право  Matt Kelley/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
Авторское право Matt Kelley/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
By Euronews
Опубликовано
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

Папа римский Лев XIV поддержал католических епископов США, осудивших ужесточение Трампом миграционной политики.

В американском штате Северная Каролина проходят протесты, причиной которых стали действия американской администрации в отношении иммигрантов.

На акцию в Роли вышли сотни людей после того, как федеральные власти расширили масштабы иммиграционных проверок в столице Северной Каролины.

В минувшие выходные в крупнейшем городе штата Шарлотте было арестовано более 130 человек. Об этом сообщило Министерство внутренней безопасности. В ведомстве назвали операцию "Паутина Шарлотта" и заявили, что в рамках борьбы с преступностью арестовано 44 человека - "худших из худших".

Тем временем папа римский Лев XIV поддержал американских епископов, осудивших ужесточение иммиграционной политики президента Дональда Трампа.

Лев XIV, папа римский: "Никто не говорил, что Соединенные Штаты должны иметь открытые границы. Я считаю, что каждое государство имеет право определять, кто, как и когда въезжает на его территорию. Но когда люди живут нормальной жизнью, а многие из них живут по десять, пятнадцать, двадцать лет, обращаться с ними таким образом, мягко говоря, крайне неуважительно. И, к сожалению, имеет место насилие. Я думаю, что епископы очень четко выразили свои мысли, и я бы просто предложил всем людям в Соединенных Штатах прислушаться к ним".

Понтифик говорил о заявлении, обнародованном Конференцией католических епископов США. Священнослужители выразили скорбь по поводу, как они считают, пренебрежительного отношения к нелегальным мигрантами и условий их содержания в центрах заключения. В то же время епископы призвали к "разумной иммиграционной реформе".

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

Также по теме

Протесты в Чехии и Словакии в годовщину "Бархатной революции"

Папа Римский Лев XIV принял в Ватикане палестинского лидера Махмуда Аббаса

Президент Сербии Вучич назвал терактом стрельбу у здания парламента