Папа римский поддержал американских епископов, осудивших ужесточение миграционной политики

В американском штате Северная Каролина проходят протесты, причиной которых стали действия американской администрации в отношении иммигрантов.

На акцию в Роли вышли сотни людей после того, как федеральные власти расширили масштабы иммиграционных проверок в столице Северной Каролины.

В минувшие выходные в крупнейшем городе штата Шарлотте было арестовано более 130 человек. Об этом сообщило Министерство внутренней безопасности. В ведомстве назвали операцию "Паутина Шарлотта" и заявили, что в рамках борьбы с преступностью арестовано 44 человека - "худших из худших".

Тем временем папа римский Лев XIV поддержал американских епископов, осудивших ужесточение иммиграционной политики президента Дональда Трампа.

Лев XIV, папа римский: "Никто не говорил, что Соединенные Штаты должны иметь открытые границы. Я считаю, что каждое государство имеет право определять, кто, как и когда въезжает на его территорию. Но когда люди живут нормальной жизнью, а многие из них живут по десять, пятнадцать, двадцать лет, обращаться с ними таким образом, мягко говоря, крайне неуважительно. И, к сожалению, имеет место насилие. Я думаю, что епископы очень четко выразили свои мысли, и я бы просто предложил всем людям в Соединенных Штатах прислушаться к ним".

Понтифик говорил о заявлении, обнародованном Конференцией католических епископов США. Священнослужители выразили скорбь по поводу, как они считают, пренебрежительного отношения к нелегальным мигрантами и условий их содержания в центрах заключения. В то же время епископы призвали к "разумной иммиграционной реформе".