Россия выпустила по Украине более 500 дронов и ракет. Число погибших в Тернополе возросло до 25

Жилой дом, повреждённый в результате российской атаки, Тернополь, 19 ноября 2025 года.
Жилой дом, повреждённый в результате российской атаки, Тернополь, 19 ноября 2025 года.
Авторское право Ukrainian Emergency Service via AP
By Euronews
Опубликовано Последние обновления
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

В ночь на среду не менее десяти украинских областей попали под удар российских войск. Уточняется число погибших и раненых. В ряде регионов введены аварийные отключения электроэнергии.

В среду утром по всей территории Украины звучала воздушная тревога после новых российских атак. Под массированным ударом оказались западные регионы Украины.

Наиболее сложная ситуация сложилась в Тернополе, где первые взрывы прогремели в 6:30 утра. Президент Владимир Зеленский сообщил в соцсетях об ударах по жилым многоэтажках и вспыхнувших пожарах. "К сожалению, есть значительные разрушения домов, и под завалами могут быть люди", – заявил глава государства.

По информации МВД Украины, погибли по меньшей мере 25 человек, в том числе 3 детей, ещё 73 получили ранения, 15 из них – дети. Ранее было известно о 10 жертвах.

"На местах работают 191 специалист ГСЧС, в том числе спецподразделение "Дельта", кинологи и психологи, медики и другие службы города. Привлечено 38 единиц техники ГСЧС", – заявили в ведомстве.

"Россия снова нанесла удары по мирным городам Украины. Целенаправленно – по жилым домам, образовательным учреждениям, критической инфраструктуре. Их цель неизменна: больше жертв среди гражданского населения, больше разрушений, больше боли", – ранее написал в Telegram глава МВД Игорь Клименко.

Спасатели продолжают эвакуировать людей из заблокированных квартир, добавил чиновник.

Разрушения в Тернополе после российской атаки, 19 ноября 2025 года.
Разрушения в Тернополе после российской атаки, 19 ноября 2025 года.

Удары по энергетическим объектам

В Ивано-Франковской области в результате пострадали три человека, в том числе двое детей. Целью комбинированной атаки стали объекты энергетической инфраструктуры, утверждают местные власти.

В Львовской области введены аварийные отключения электроэнергии после атаки беспилотников и крылатых ракет.

"Пострадал энергообъект. Также разрушениям подверглись деревообрабатывающее предприятие и складское помещение. На одном из объектов тушат пожар", – сообщил глава региона Максим Козицкий, добавив, что обошлось без жертв и пострадавших.

Как заявил Владимир Зеленский, массированный удар ещё с вечера пришёлся по Харькову. "Десятки людей в городе ранены, среди них есть дети. Повреждены энергетика, транспорт, гражданская инфраструктура", – написал украинский лидер.

По последним данным, в результате российского удара беспилотников типа "Герань-2" по Харькову пострадали 46 человек, в том числе две девочки 9 и 13 лет.

По меньшей мере 45 зданий повреждены в результате атаки в Слободском и Основянском районах Харькова, заявили в мэрии. В результате ударов в городе есть перебои в подаче электричества, воды и тепла.

Работа экстренных служб в Харькове после российских обстрелов, 19 ноября 2025 года.
Работа экстренных служб в Харькове после российских обстрелов, 19 ноября 2025 года.

Всего, как утверждают в ВСУ, российские войска выпустили по Украине 48 ракет и 476 боевых дронов. Украина заявляет, что за ночь сбила 442 беспилотника, 34 крылатые ракеты Х-101 и 7 крылатых ракет "Калибр".

"Семь ракет и 34 ударных беспилотника поразили 14 объектов, а обломки упали на шесть объектов", – уточнили украинские военные в своей сводке.

Во время российской атаки на Украины ВВС Румынии поднимали в воздух два немецких истребителя Eurofighter Typhoon, "чтобы контролировать воздушное пространство на границе с Украиной".

Польша временно закрыла аэропорты Люблина и Жешува, сообщило Польское агентство по воздушной навигации (PANSA).

Аэропорты были закрыты для развёртывания истребителей с целью обеспечения безопасности воздушного пространства страны на фоне российских ударов по западу Украины.

Минобороны РФ отчиталось о перехвате 65 украинских дронов

В среду утром Министерство обороны России сообщило, что его системы ПВО "перехватили и уничтожили" 65 украинских дронов в течение минувшей ночи над территорией западных и южных российских регионов, а также над акваторией Чёрного и Азовского морей.

Позже военное ведомство сообщило, что были сбиты ещё 11 дронов в период с 6:00 до 9:00.

Поделиться Комментарии

