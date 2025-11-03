Палестинцы находят убежище на кладбищах Газы

Некоторые жители Газы прячутся от военных действий на кладбище. Между могилами люди ставят палатки, а надгробия используют в качестве столов и стульев. Семья Маиса Брикаха, вот уже пять месяцев живет со своими детьми на пыльном, выжженном солнцем кладбище в городе Хан-Юнис. Там нашли приют около 30 семей.

Днем дети здесь бегают и играют. Но вечер - совсем другая история. "Когда солнце садится, дети пугаются и не хотят выходить, а у меня несколько детей, четверо маленьких", - говорит Бриках. Они боятся выходить на улицу вечером из-за собак ... и из-за мертвых".

Подавляющее большинство более чем двухмиллионного населения Газы было вынуждено покинуть свои дома на фоне войны ХАМАС и Израиля. После режима прекращения огня, начавшегося 10 октября, некоторые из них вернулись в свои дома. Другие по-прежнему теснятся в районах, которые израильские войска не контролируют.

Жизнь среди мертвых

Здесь, как и на других кладбищах Газы, среди мертвых есть жизнь. Еда готовится на кострах, а в палатках отдыхают. Рядом на растянутых веревках висят молитвенные коврики.

Рядом с местом, где обосновался Бриках, находится могила Ахмада Абу Саида, умершего в 1991 году в возрасте 18 лет. На памятнике даты жизни парня и стихи из Корана. Все это, по словам Брикаха, вызывает дискомфорт и чувство, что ты не уважаешь память об усопших. Но альтернативы нет. Бриках говорит, что их дом в другом районе Хан-Юниса разрушен и семья вернуться не может.

Палестинские дети сидят на могиле рядом с самодельными палатками для перемещенных лиц, установленными на кладбище в Хан-Юнисе. Abdel Kareem Hana/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

Другие обитатели этого кладбища – выходцы с севера Газы. Мохаммед Шмах говорит, что живёт здесь уже три месяца. Его дом тоже был разрушен. "Я взрослый человек, но могилы всё ещё пугают меня по ночам. Я прячусь в своей палатке". Он объясняет, что у него было всего 200 шекелей (около 60 долларов/52 евро), когда друг помог перевезти семью на кладбище.

Отсутствие денег на поиск другого жилья – одна из причин, по которой так много семей живут среди могил, отмечает Ханан Шмах, жена Мохаммеда. Она тщательно моет посуду в маленькой мыльной миске, используя каждую каплю воды. "Конечно, жизнь на кладбище полна страха, тоски и беспокойства. Мы почти не спим, не говоря уже о постоянном стрессе", – говорит она.

Но и кладбища не являются гарантией безопасности. По данным ООН и ряда наблюдателей, израильские войска обстреливали кладбища во время войны с ХАМАС. Израиль обвиняет ХАМАС в использовании некоторых кладбищ в военных целях и в качестве прикрытия, и утверждает, что в этих случаях такие места теряют свой защитный статус.

Во время войны в Газе тела хоронили везде, где только было возможно, даже во дворах больниц. Согласно обычаю, палестинские семьи хоронят умерших рядом со близкими, покинувшими этот мир ранее. Но боевые действия нарушили традицию. Теперь, с прекращением огня, поиски погибших продолжатся.

Израиль оказывает давление на ХАМАС, требуя выдать оставшиеся в Газе тела заложников. Палестинцы публикуют фотографии тел, возвращённых Израилем, в надежде, что семьи смогут их опознать.

Несмотря на перемирие люди остаются жить на кладбище. "После прекращения огня моя жизнь осталась прежней, на кладбище. Я ничего не приобрел", — заявил Мохаммед Шмах.