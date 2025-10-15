Братья Кунио возвращаются домой спустя 2 года после похищения, потрясшего Израиль

РЕКЛАМА

Семья Кунио наконец-то получила радостную весть, которую ждала два года: Давид и Ариэль, два брата-израильтянина, похищенные ХАМАС 7 октября 2023 года, освобождены. Их бабушка, 90-летняя аргентинка Эстер Кунио, живущая в Израиле, встретила эту принесшую облегчение новость со слезами радости на глазах в своем доме в кибуце Нир-Оз. На вопрос, что она скажет своим внукам, когда увидит их, Эстер ответила:

"Я их обожаю, что я могу ещё сказать? Я не могу сказать больше ни слова. Я обожаю их и скучаю по ним".

Молодые люди были освобождены в понедельник в рамках первого этапа мирного соглашения между Израилем и ХАМАС. Эти переговоры ознаменовали завершение одной из самых болезненных глав конфликта в Газе. После их возвращения у Израиля больше не останется живых заложников в секторе, хотя тела погибших по-прежнему не найдены.

Нападение 7 октября 2023 года стало поворотным моментом в регионе: за один день боевики ХАМАС проникли в израильские поселения вблизи Газы, оставив сотни погибших и захватив в плен десятки мирных жителей. В течение нескольких месяцев семьи пропавших без вести жили в неопределенности, не имея никаких сведений об их судьбе или возможности связаться с близкими.

Недавнее соглашение, достигнутое при посредничестве Катара и Египта и при поддержке США,позволило окончательно освободить людей и открыло слабую надежду на стабильность. Однако многие израильские семьи все еще пытаются вернуть тела своих близких и требуют ответов на вопросы о том, что произошлос ними в плену.

Семья Кунио была одной из самых пострадавших от нападения 7 октября: 8 ее членов были похищены в то утро, в том числе близнецы Эмма и Юлия, которые были освобождены спустя несколько недель, в ноябре 2023 года. Освобождение Давида и Ариэля завершило долгий и мучительный цикл ожидания для семьи, которая не теряла надежды более двух лет.

Имя Эстер Кунио прогремело на весь мир, когда стало известно, что ей удалось спастись от похищения благодаря неожиданному ответу: когда она упомянула, что является поклонницей футболиста Лионеля Месси, ворвавшиеся в ее дом боевики решили освободить ее. С тех пор эта женщина стала символом стойкости и надежды для израильской общины латиноамериканского происхождения.

В течение нескольких недель после нападения Эстер не получала известий от своих внуков.

"Я ничего не знала. Я узнала об этом позже, когда все уже случилось. Никто не хотел мне говорить, чтобы не заставлять меня страдать, - вспоминает она. - Когда они мне сказали, мне стало так грустно. Я ничего не могла с этим поделать".

В понедельник, когда было подтверждено освобождение Давида и Ариэля, Эстер не могла оторваться от телевизора.

"Когда я увидела его, я начала плакать, - рассказывает бабушка. - У меня четверо внуков, и они всегда были так добры ко мне. Они заботились обо мне так, словно я была королевой. Они чинили мне лампочки, бегали по моим делам. Они хорошие дети, очень хорошие дети".

Ариэль Кунио, израильский заложник, освобожденный из сектора Газа, сходит с вертолета в медицинском центре Copyright 2016 The Associated Press. All rights reserved.

Семья, которая не сдалась

Живущий в Тель-Авиве дядя юношей, Серхио Кунио, рассказал о воссоединении с племянниками и о долгом ожидании:

"Слава Богу, я здесь, чтобы рассказать эту историю. В тот день был мой день рождения, 7 октября. Мы планировали отправиться в путешествие, чтобы отпраздновать его с Даниэлем, у которого тоже день рождения 7 октября, но судьба распорядилась иначе. Так началось это испытание. Эти два года были для меня очень тяжелыми".

Серхио говорит, что первое, что он сделает, когда увидит их, - соберет всю семью вместе:

"Я счастлив, очень счастлив. Я их очень люблю. Мы надеемся, что все вернется на круги своя, и мы сможем навещать их, быть с ними и радоваться им, как всегда. Бабушка Эстер всегда говорила: "Всегда вместе", и мы всегда будем вместе. Слава Богу".

В течение двух лет плена семья Кунио оставалась единой и активно участвовала в поисках своих близких. Серхио особенно отмечает силу Сильвии, матери Давида, Ариэля, Эммы и Юли, которая возглавила международную кампанию по освобождению своих детей.

"Благодаря силе Сильвии, потому что она действительно львица, - сказал Серхио. - Она взялась за дело, и мы пошли вместе с ней. Это была наша цель. Мы счастливы, очень счастливы".

В понедельник, после освобождения, пришли первые непосредственные новости.

"Мы увидели фотографии, с мальчиками все в порядке, мы поддерживаем связь по телефону. Мы знаем, что они выздоравливают, проходят все необходимые тесты, - сказал Серхио. - А когда они вернутся, мы привезем их ко мне домой и приготовим для них отличное барбекю, как они всегда любили".