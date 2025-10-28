ЦАХАЛ нанес удары по сектору Газа

Палестинские СМИ сообщают о волне израильских авиаударов по городу Газа. Армия обороны Израиля пока не комментирует эту информацию. Удары были нанесены после того, как израильские официальные лица пообещали отреагировать на нападение на солдат ЦАХАЛ войска на юге Газы и отказ ХАМАС вернуть тела заложников, всё ещё удерживаемых в секторе.

Министр обороны Исраэль Кац заявил: "Сегодняшнее нападение террористической организации ХАМАС на солдат ЦАХАЛ в Газе является чётким нарушением, на которое ЦАХАЛ ответит с большой силой". "ХАМАС многократно заплатит за нападение на солдат и нарушение соглашения о возвращении погибших заложников", — добавил он.

Ранее во вторник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал приказ ЦАХАЛ нанести "немедленные и мощные удары" по сектору Газа.

Канцелярия Нетаньяху распространила это заявление по итогам совещания, на котором обсуждались ответные меры Израиля на, как он заявляет, неоднократные нарушения режима прекращения огня в секторе Газа.

Израильские СМИ пишут, что Нетаньяху также принял решение о расширении территории, находящейся под контролем ЦАХАЛ, в секторе Газа. Аппарат премьер-министра это не комментирует. По данным общественной телерадиокомпании Kan, Нетаньяху ведёт переговоры с высокопоставленными чиновниками США для координации этого шага.

В секторе Газа всё ещё находятся 13 тел заложников. ХАМАС заявил во вторник, что обнаружил тело одного из пленников. Однако после того, как Израиль объявил о планах удара по сектору, группировка сообщила, что отложит передачу останков.

Медленное возвращение тел заложников затрудняет реализацию следующих этапов режима прекращения огня, которые будут решать ещё более сложные вопросы, такие как разоружение ХАМАС, размещение международных сил безопасности в секторе Газа и определение того, кто будет управлять территорией.

ХАМАС утверждает, что с трудом находит тела на фоне огромных разрушений в секторе Газа, в то время как Израиль обвиняет группировку в намеренном затягивании возвращения останков.

В минувшие выходные Египет направил группу экспертов и тяжелую технику для помощи в поисках тел оставшихся заложников. Во вторник работа продолжилась в Хан-Юнисе и Нусейрате.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил журналистам, что режим прекращения огня в Газе сохранится. "Там будут небольшие стычки. Мы знаем, что ХАМАС напал на солдата ЦАХАЛ. Мы ожидали, что израильтяне ответят", — сказал Вэнс.

Израиль не будет молчать - начальник Генштаба ЦАХАЛ

Генерал-лейтенант Эяль Замир - начальник Генштаба ЦАХАЛ заявил, что Израиль "не будет молчать" о нарушениях ХАМАС соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

"ХАМАС обязался вернуть оставшихся погибших заложников, но нарушает своё обязательство. Мы видели это и вчера вечером. Мы хорошо знаем природу этой организации, основанной на терроре, обмане и предательстве", — заявил Замир во время церемонии награждения гражданских служащих ЦАХАЛ.

"Мы не будем молчать об этом; мы продолжим действовать, чтобы вернуть всех наших заложников для захоронения; это наш моральный и этический долг", — сказал Замир. "Если ХАМАС не выполнит свои обязательства, он понесёт ответственность и заплатит высокую цену. Нас ещё ждёт множество испытаний. Война ещё не окончена", — добавил Замир.

В вторник вечером ХАМАС заявил, что не имеет никакого отношения к инциденту в Рафахе, где войска ЦАХАЛ подверглись обстрелу. Группировка утверждает, что привержена режиму прекращения огня и обвиняет Израиль в его нарушении. ХАМАС требует от посредников оказать давление на Израиль с целью прекращения "опасных нарушений". В то же время палестинские СМИ сообщили о пяти погибших в результате израильского авиаудара по автомобилю в Хан-Юнисе и четырёх погибших в городе Газа.