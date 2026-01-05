В Балтийском море у берегов Латвии повреждён оптоволоконный кабель

У берегов Латвии повреждён подводный оптоволоконный кабель, принадлежащий частной компании. Линия обеспечивала интернет-связь Латвии и Литвы со скандинавскими странами, и на инцидент, произошедший, предположительно, 2-го января, первой обратили внимание именно в Вильнюсе и сообщили коллегам в Ригу.

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Власти Латвии отметили, что интернет-пользователи страны от инцидента не пострадали, поскольку трафик перенаправлен по другим маршрутам.

Литовские следователи выясняют обстоятельства случившегося. Известно, что полиция беседует с экипажем судна, которое в день происшествия маневрировало в районе над проложенными там кабелями. О принадлежности судна не сообщается, равно как и о каких-либо мерах пресечения в отношении экипажа.

При этом несколькими днями ранее, 31 декабря, власти Финляндии задержали вышедшее из РФ судно, следовавшее в Израиль, по подозрению в том, что корабль повредил подводное оптоволокно (а также по подозрению в нарушении антироссийских санкций).