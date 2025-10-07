Трамп близок к принятию решения об отправке ракет "Томагавк" в Украину

РЕКЛАМА

Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что близок к принятию решения о поставке Украине ракет дальнего радиуса действия "Томагавк", добавив, что сначала хотел бы увидеть список целей.

"Я в каком то смысле принял решение. Думаю, я хочу узнать, что они с ними собираются делать, куда они их будут направлять. Думаю, я должен задать этот вопрос", - сказал Трамп.

Президент США также отметил, что не хочет эскалации конфликта.

Украина уже некоторое время просит предоставить ей ракеты "Томагавк". По данным СМИ, президент Украины Владимир Зеленский попросил Трампа предоставить Киеву эти ракеты во время их встречи в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в прошлом месяце.

Киев считает, что "Томагавки" дадут Украине возможность наносить удары дальше вглубь России, потенциально доходя до Москвы, на что Зеленский намекнул в недавнем интервью.

"Они должны знать, где находятся бомбоубежища. Им это нужно. Если они не прекратят войну, это им в любом случае понадобится. Они должны знать, что мы в Украине ежедневно будем отвечать. Если они нападут на нас, мы ответим им", - сказал украинский лидер.

Президент Украины также недавно заявил, что дополнительные системы вооружений могут побудить президента России Владимира Путина начать прямые переговоры с президентом Украины, следуя инициативе Трампа.

Российские военные и спецслужбы находятся в зоне действия крылатых ракет ISW

Как Украина может использовать "Томагавки"?

Ракеты "Томагавк" с дальностью действия от 1 600 до 2 500 километров и мощной боеголовкой весом около 400-450 килограммов могут усилить удары Украины вглубь территории России.

Являясь ключевой частью арсенала США, они могут летать на низкой высоте, совершать маневры и перепрограммироваться в полете.

На данный момент Украина полагается на поставляемые Западом ракеты, такие как Storm Shadow, дальность действия которых ограничена примерно 250 километрами.

Для достижения большего расстояния Киев использует беспилотники и беспилотные ракеты отечественного производства, такие как "Паляниця", но их боевая нагрузка ограничена 50-100 килограммами.

Украина, скорее всего, будет использовать "Томагавки" для нанесения ударов по российским военным объектам, объектам материально-технического обеспечения, системам ПВО и военным аэродромам, таким как авиабаза "Оленья" в Мурманской области, которая является одной из основных стартовых площадок для массированных ракетных ударов РФ по Украине.

Киев также наверняка будет использовать ракеты "Томагавк" для усиления ударов по российским энергетическим объектам.

По данным аффилированных с Кремлем СМИ, на конец сентября из-за атак украинских беспилотников было остановлено около 40 % российских мощностей по переработке нефти в бензин и дизельное топливо.

Украине сначала придется преодолеть некоторые технические препятствия, поскольку ракеты "Томагавк" обычно запускаются преимущественно с морских платформ, включая подводные лодки и надводные корабли. Для использования этих ракет Киеву придется развернуть инфраструктуру наземного базирования.

Украина уже продемонстрировала свою способность адаптировать поставляемое Западом оружие к собственным военным возможностям, например, самодельную систему наведения на цель для артиллерии и ракет американского производства.

Что Кремль говорит о "Томагавках"?

В интервью, опубликованном 5 октября, Путин заявил, что поставка США Украине ракет "Томагавк" "приведет к разрушению" "наметившейся позитивной тенденции" в российско-американских отношениях.

Ранее он говорил, что применять "Томагавки" без прямого участия американских военных невозможно. "Это будет означать новый, качественно новый этап эскалации, в том числе в отношениях между Россией и США", - заявлял Путин.

Американский аналитический Институт изучения войны отметил, что Путин приводил аналогичные аргументы, когда США рассматривали возможность отправки Украине ракет ATACMS, истребителей F-16 и танков Abrams.

Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер рассказал Euronews, что именно нежелание России участвовать в переговорах с Киевом заставило Вашингтон пересмотреть решение об отправке ракет "Томагавк" в Украину.

Волкер также считает, что обсуждение вопроса о ракетах дальнего радиуса действия побудит Путина пойти на переговоры и заключить мирное соглашение, чего он сейчас не делает.

По словам Волкера, Путин солгал Дональду Трампу о своих намерениях положить конец полномасштабному вторжению России в Украину, и встретиться с Зеленским лицом к лицу.

"Трамп разочарован. Путин обещал ему, что будет вести переговоры и встретится с Зеленским. (Путин) сделал это, когда Трамп был с европейскими лидерами в Белом доме. Он пошел и позвонил Путину, который в тот момент согласился", - сказал Волкер.

"Он заставил Трампа выглядеть слабым, а Трамп не любит выглядеть слабым, так что теперь это для него личный вопрос", - заявил Волкер в интервью Euronews, объясняя, почему администрация США изменила свою позицию относительно возможности отправки "Томагавк" в Украину.