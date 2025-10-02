Разведка США поможет Украине поразить еще больше российских НПЗ

РЕКЛАМА

США намерены предоставить Украине разведывательные данные для нанесения дальних ударов по объектам энергетической инфраструктуры в глубине России. Об этом сообщают американские СМИ.

Это решение является важным шагом и свидетельствует о значительном изменении позиции Вашингтона в отношении поддержки Украины, поскольку оно доказывает укрепление приверженности США оказанию помощи этой стране, в то время как Москва по-прежнему отказывается от прямых переговоров с Киевом.

Американские чиновники заявили, что полученные разведданные позволят Украине наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам, трубопроводам, электростанциям и другим объектам инфраструктуры вдали от своих границ. Вашингтон призвал союзников по НАТО последовать его примеру и расширить аналогичное сотрудничество.

Переданные США разведданные, включая спутниковые снимки и другие данные мониторинга, могут оказать существенную помощь в повышении точности ударов, наносимых Украиной в глубине России.

Администрация США во главе с президентом Дональдом Трампом также рассматривает возможность поставки в Украину ракет "Томагавк", которые могут поражать цели на расстоянии до 800 километров.

Выступая в четверг на саммите Европейского политического сообщества в Копенгагене, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что обсуждал эту возможность со своим американским коллегой.

"Мы говорили с Соединенными Штатами. Мы очень благодарны президенту Трампу за этот диалог. В прошлый раз у нас была очень хорошая встреча, очень продуктивный диалог. И мы говорили о дальнобойном оружии, - сказал Зеленский. - До сих пор мы использовали только наше оружие. После моей встречи с Трампом мы, возможно, будем иметь что-то большее. Посмотрим. /.../ Мы делаем все возможное, чтобы США были на нашей стороне".

Ракеты "Томагавк" уже давно находятся в списке желаний Киева. Обладая дальностью действия от 1 600 до 2 500 километров и мощной боеголовкой весом около 400-450 килограммов, они могли бы усилить удары Украины вглубь территории России.

На данный момент Украина полагается на поставляемые Западом ракеты, такие как Storm Shadow, дальность действия которых ограничена примерно 250 километрами.

Для ударов дальше Киев использует дроны и беспилотные ракеты отечественного производства, такие как "Паляница", но их боевая нагрузка ограничена 50-100 килограммами.

Именно поэтому в Киеве считают, что обмен разведывательной информацией с США может усилить стратегию глубокого удара Украины, а ракеты "Томагавк" - полностью ее трансформировать.

Киев вывел из строя почти 40 % российских нефтеперерабатывающих мощностей

За последние несколько месяцев Украина значительно усилила удары по российским энергетическим объектам, но Киев настаивает, что не атакует гражданскую инфраструктуру, как это делала Россия в Украине, а лишь отвечает на атаки на свою (украинскую) энергетику.

По словам Зеленского, число украинских дронов должно быть сопоставимо с российсикм:

"Когда они (Россия) используют каждый день 500 беспилотников, мы используем 100-150. Нам нужно финансировать наши возможности", - заявил украинский лидер, добавив, что по сравнению с тем, как Киев реагировал год назад, когда Москва атаковала его гражданскую энергетическую инфраструктуру, сейчас ситуация изменилась, и Россия чувствует сильный ответ.

Зеленский также пояснил, что российским лидерам придется отвечать на большее количество вопросов от своего общества, имея в виду растущий дефицит топлива.

По данным аффилированных с Кремлем СМИ, с конца сентября около 40% российских мощностей по переработке нефти в бензин и дизельное топливо остановлены из-за атак украинских беспилотников.

По данным FT, с августа 2025 года украинские удары были нанесены по меньшей мере по 16 из 38 российских нефтеперерабатывающих заводов, что привело к дефициту топлива по всей РФ.

В некоторых регионах количество продаваемого бензина ограничено 10-20 литрами на одного покупателя.

В связи с ухудшением ситуации в последние недели Россия, как сообщается, готовится импортировать бензин из Китая, Южной Кореи и Сингапура, чтобы компенсировать растущий внутренний дефицит топлива.

Для этого Москва планирует отменить импортные пошлины на топливо, поступающее через отдельные пункты пропуска на Дальнем Востоке, и готова субсидировать импортеров, покрывая разрыв между ценами на мировом рынке и более низкими ценами на бензин внутри страны за счет средств федерального бюджета.

Связанные с Кремлем издания сообщили, что вице-премьер Александр Новак направил письмо премьер-министру России Михаилу Мишустину, в котором предупредил, что риск дальнейшего ухудшения ситуации с поставками бензина на внутренний рынок России сохраняется, несмотря на принимаемые правительством меры.

По сообщениям, российские нефтяные компании не в состоянии устранить повреждения и исправить ситуацию. Любые ремонтные работы на пострадавших НПЗ могут занять месяцы, поскольку западные санкции блокируют поставки необходимого оборудования.