Три человека задержаны в Великобритании по подозрению в шпионаже в пользу России

Три человека были арестованы в среду недалеко от Лондона по подозрению в шпионаже в пользу России, сообщила столичная полиция.

Подозреваемые - двое мужчин и женщина в возрасте от 35 до 46 лет - были задержаны по двум адресам в Эссексе, говорится в официальном заявлении.

Обвиненные в нарушении Закона о национальной безопасности (NSA), они были доставлены в полицейский участок в Лондоне.

Все трое были отпущены под залог, пока продолжается расследование.

Глава Контртеррористического командования Великобритании Доминик Мерфи отреагировал на это, заявив, что в Британии "растет число" "прокси", завербованных иностранными спецслужбами.

"Двое молодых британцев ожидают вынесения приговора после того, как они были завербованы группой Вагнера - фактически российским государством - для совершения поджога связанного с Украиной склада", - сказал он, имея в виду инцидент, нанесший ущерб в 1 млн фунтов стерлингов (1,15 млн евро) в английской столице в марте 2024 года.

"Им грозят потенциально длительные сроки лишения свободы, хотя, чтобы быть ясным, сегодняшние аресты никак не связаны с этим расследованием", - добавил Мерфи.

Аресты в Великобритании произошли в тот же день, когда власти Литвы заявили, что поддерживаемая Россией сеть планировала поджоги по всей Европе.

Вильнюс заявил, что эта группа, предположительно связанная с российской военной разведкой ГРУ, стоит за серией взрывов по всему континенту в прошлом году.

Летом прошлого года посылки, доставляемые курьерами DHL и DPD, взорвались в Великобритании, Германии и Польше.

Литва заявила, что двое из 15 подозреваемых также совершили поджог магазина Ikea в Вильнюсе в прошлом году.

В ходе обысков в Литве, Польше, Латвии и Эстонии было обнаружено больше зажигательных устройств, которые, по мнению властей, могли быть использованы в будущих терактах.

Тем временем служба безопасности Латвии заявила, что арестовала человека за то, что он якобы информировал Россию о латвийских военных объектах, учениях и о войсках НАТО, размещенных в стране.