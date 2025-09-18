Поддерживаемая Россией сеть стоит за взрывами посылок в Европе, утверждает Литва

РЕКЛАМА

Власти Литвы в среду предъявили обвинения 15 подозревемым в терроризме. Среди них есть граждане России, Литвы, Латвии, Эстонии и Украины. Не уточняется, сколько из них в данный момент находятся под стражей.

По данным прокуратуры Литвы, подозреваемые использовали службы доставки DHL и DPD, чтобы отправить из Вильнюса четыре посылки со взрывчатым веществом, замаскированным под косметические товары, в Германию, Польшу и Великобританию в прошлом году.

Взрывы затем произошли в трёх местах: аэропорту Лейпцига, в грузовике в Польше и на складе в Великобритании, четвёртое взрывное устройство не сработало.

Пятнадцать подозреваемых обвиняют в участии в предполагаемой операции, проводимой при поддержке РФ. Генеральная прокуратура Литвы заявляет, что в ходе расследования было установлено: операциями руководили подозреваемые, связанные с ГРУ - российской военной разведкой.

Четыре посылки были отправлены 19 июля 2024 года одним из членов сети, утверждают прокуроры.

Хотя литовские власти не уточнили, сколько арестов было произведено в связи с инцидентами, они подтвердили, что в отношении трех человек выданы международные ордера на арест.

В Литве, Польше, Латвии и Эстонии было проведено более 30 обысков, в ходе которых было обнаружено шесть килограммов взрывчатки, добавили они.

Следователи также заявили, что некоторые из подозреваемых причастны к поджогу магазина Ikea в столице Литвы Вильнюсе в 2024 году.

Литовские власти ранее предположили, что взрывные устройства, разосланные по Европе в прошлом году, были пробным вариантом российского заговора. Его финальная цель - грузовые самолёты, направлявшиеся в Северную Америку.