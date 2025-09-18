Кенийский спортсмен, сдавшийся в плен в Украине, утверждает, что его обманом заставили подписать контракт с российской компанией

РЕКЛАМА

Украина взяла в плен гражданина Кении, воюющего на стороне России, который утверждает, что его обманом заставили подписать контракт с российской армией, сообщили в среду украинские силы.

Мужчина, представившийся Эвансом, заявил, что никогда раньше не служил в армии и попал в ряды российской армии случайно.

Будучи спортсменом в Кении, Эванс отправился в Россию в качестве туриста, а к концу поездки его спортивный агент предложил ему "остаться в России и найти хорошую работу".

На видео, распространенном 57-й мотобригадой Украины, Эванс рассказывает, что у него заканчивалась виза и он подписал "какие-то бумаги" на русском языке, не зная языка.

"(Спортивный агент) спросил, хочу ли я остаться здесь, и я ответил "да". Но проблема была в том, что у меня заканчивалась виза. Он сказал, что может помочь, и сообщил, что у него есть для меня работа", - объяснил Эванс.

"Я спросил, что это за работа, но он мне не сказал. Вечером он пришел с какими-то бумагами, написанными по-русски, и показал мне, где нужно поставить подпись. Я не знал, что это контракт на военную службу", - подчеркнул он.

Эванс рассказал украинским солдатам: "После того как я поставил подпись, он забрал мой паспорт и телефон, сказав, что вернет их. С этого момента за мной пришли другие люди. Они сказали, чтобы я сел в машину".

По его словам, в тот же день его отвезли в военный лагерь для обучения.

Эванс признается, что, когда он понял, что его завербовали в российскую армию, он попытался отказаться, но ему сказали, что у него нет другого выбора. "Они сказали, что либо я пойду воевать за них, либо меня убьют".

По его словам, военная подготовка длилась одну неделю и сводилась к обучению владению штурмовой винтовкой.

По словам Эванса, он решил сбежать, как только оказался в зоне боевых действий.

"Они бросили меня в лесу, и тогда я сбежал. Я снял с себя все их военное снаряжение и ушел. Два дня я бродил по лесу, искал украинских солдат, чтобы спасти свою жизнь", - рассказывает он о том, как подошел к украинским позициям и сдался в плен.

Африканские солдаты в российской армии

По словам Эванса, большинство контрактников в его подразделении были русскими, но было также несколько белорусов и таджиков.

Он не первый африканец, которого русские завербовали - обманом или обещаниями высоких зарплат - в армию.

Ранее украинские солдаты брали в плен наемников из таких африканских стран, как Того, а также граждан Сенегала и Сьерра-Леоне.

Москва также набирает африканцев для службы в российской армии.

Чтобы решить проблему нехватки рабочей силы, Кремль набирает женщин в возрасте 18-22 лет из таких стран, как Уганда, Руанда, Кения, Южный Судан, Сьерра-Леоне и Нигерия, а также из южноазиатского государства Шри-Ланка.

Эта кампания распространяется на другие регионы Азии и Латинской Америки.

Во многих случаях они были завербованы по объявлениям в социальных сетях, обещающим им бесплатный билет на самолет и солидный доход.

Но вместо программы обучения в таких сферах, как гостеприимство и общественное питание, некоторые из них только по прибытии в Россию узнали, что будут делать оружие и собирать разработанные Тегераном беспилотники, которые Россия использует для нападения на Украину.

Согласно прошлогоднему расследованию AP, около 200 женщин из африканских стран работают вместе с российскими учащимися 16-летнего возраста на заводе в особой экономической зоне "Алабуга" в Татарстане, примерно в 1000 километрах к востоку от Москвы, производя оружие, в основном беспилотники.

Согласно утечке документов и докладам вашингтонского Института науки и международной безопасности, "Алабуга" сейчас является одним из основных российских заводов по производству ударных беспилотников-камикадзе.