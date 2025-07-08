Кремль разрешил иностранцам служить в армии РФ в попытке избежать мобилизации

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Президент России Владимир Путин подписал в понедельник указ, разрешающий иностранцам служить в российской армии не только в период чрезвычайного или военного положения, но и в период мобилизации.

Стремясь расширить масштабы призыва в армию, Кремль также разрешил квалифицированным специалистам, достигшим предельного возраста, заключать контракты со Службой внешней разведки (СВР), Федеральной службой безопасности (ФСБ) и другими органами государственной безопасности.

До понедельника иностранцам разрешалось служить в российской армии только в условиях чрезвычайного или военного положения, которое Москва не объявляла, несмотря на полномасштабное вторжение в Украину три с половиной года назад.

Указ Путина о частичной мобилизации от сентября 2022 года, который спровоцировал отток более 261 000 россиян, остаётся в силе.

Поскольку Москва недавно активизировала летнее наступление на Украину, разрешение иностранцам служить в армии раширило набор в армию РФ, избежав при этом формального призыва.

В конце марта Кремль объявил о традиционном весеннем призыве 160 000 человек - самом крупном за последние 14 лет.

Активисты держат антироссийский баннер во время акции на пограничном переходе Верхний Ларс между Грузией и Россией в Грузии, сентябрь 2022 г. AP Photo

Иностранцы в российской армии

В апреле Министерство обороны Великобритании сообщило, что Россия завербовала более 1500 иностранных граждан для участия в боевых действиях против Украины в период с апреля 2023 по май 2024 года.

По данным британской разведки, большинство иностранных рекрутов прибыли из Южной и Восточной Азии - 771 человек. За ними следуют граждане из бывших советских республик (523) и африканских стран (72).

Министерство обороны Великобритании предположило, что основными факторами, побуждающими иностранцев подписывать военные контракты, являются финансовые стимулы и возможность получения российского гражданства.

"Многие иностранные граждане почти наверняка вербуются именно через Москву из-за более высоких бонусов за подписание контракта и относительной международной доступности города", - говорится в сообщении.

В апрельском обновлении разведданных также указывается, что Москва, скорее всего, продолжит вербовку иностранных граждан в среднесрочной перспективе. Эта стратегия призвана компенсировать потери на поле боя, не вызывая второй волны мобилизации.

Согласно последним данным Генерального штаба Украины, с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года Россия потеряла в СВО убитыми и ранеными 1 028 610 военнослужащих.

По ежедневным данным Киева, потери российских войск составляют в среднем около 1 000 человек в день.

Аналитики Министерства обороны Великобритании отметили, что, хотя иностранная вербовка Москвой сохранится, она вряд ли существенно изменит состав российских вооруженных сил, учитывая масштабы усилий по призыву внутри страны.