Вдова Алексея Навального заявила, что оппозиционер был отравлен в российской тюрьме

По словам Юлии Навальной, факт отравления Алексея Навального подтвердили данные двух независимых исследований. Она призвала лаборатории опубликовать результаты.
Два исследования, проведенные независимо друг от друга в зарубежных лабораториях, показали, что российский политик и активист Алексей Навальный был отравлен в тюрьме. Об этом в среду заявила его вдова Юлия Навальная.
Навальный внезапно скончался в российской тюрьме за Полярным кругом 16 февраля 2024 года в возрасте 47 лет.
Его вдова неоднократно обвиняла российское государство в организации и исполнении его убийства, но Кремль отвергал эти обвинения как необоснованные.
В опубликованном в соцсетях видео Навальная рассказала, что биологический материал ее мужа в 2024 году был тайно переправлен в две неназванные страны за границей, где лаборатории провели исследования.
"Эти лаборатории в двух разных странах пришли к одному и тому же выводу: Алексей был убит. Точнее, он был отравлен", - утверждает Юлия Навальная.
Она потребовала от соответствующих лабораторий публично обнародовать результаты, которые она назвала "неудобной правдой".
"Я не буду молчать. Я утверждаю, что Владимир Путин виновен в убийстве моего мужа — Алексея Навального. Я обвиняю российские спецслужбы в разработке запрещенного химического и биологического оружия. Я требую от лабораторий, проводивших исследования, опубликовать результаты. Перестаньте заигрывать с Путиным из каких-то высших соображений. Вы не сможете его задобрить. Пока вы молчите, он не останавливается", - сказала Юлия Навальная.
"Эти результаты имеют общественное значение и должны быть опубликованы. Мы все заслуживаем знать правду", - заявила она.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утверждениях в видео Навальной, сказал: "Я ничего не знаю об этих ее заявлениях и ничего не могу сказать".
Вдова оппозиционера также зачитала последнее письмо, полученное от Навального, в котором он утверждает, что власти никак не отреагировали на его первые заявления о плохом самочувствии.
Навальная всегда настаивала на том, что ее муж, самый известный оппозиционер и борец с коррупцией в России, был убит государством. Кремль отвергает эти утверждения.
Президент России Владимир Путин ранее говорил, что перед смертью Навального были разработаны планы по его обмену в рамках обмена пленными с Западом.
Антикоррупционные видеоролики
Видение Навальным "прекрасной России будущего", где лидеры избираются свободно и справедливо, где нет коррупции и работают демократические институты, принесло ему широкую поддержку по всей стране.
Он привлек на свою сторону молодых, энергичных активистов - команду, которая напоминала скорее "модный стартап", чем подпольную революционную операцию, говорится в его посмертных мемуарах "Патриот", вышедших через восемь месяцев после его смерти.
Команда выпускала документальные фильмы-расследования, разоблачающие коррупцию среди государственных чиновников.
Но как только Навальный стал стремиться к государственным должностям, власти в ответ выдвинули ряд уголовных обвинений против него, его союзников и даже родственников.
Регулярно попадая в тюрьму, он подвергался физическим нападениям со стороны сторонников Кремля, один из которых плеснул ему в лицо зеленой краской, из-за чего он едва не лишился зрения на один глаз.
В 2013 году он занял второе место в гонке за пост мэра Москвы на фоне обвинений в фальсификации результатов голосования.
В 2017 году он объявил о планах баллотироваться в президенты и создал разветвленную сеть региональных отделений по всей стране, набирая местных активистов. В итоге ему запретили баллотироваться.
В 2020 году Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом, в применении которого он обвинил Кремль, всегда отрицавший свою причастность.
Его семья и союзники боролись за то, чтобы его перевезли в Германию для лечения и восстановления.
Пять месяцев спустя он заслужил всеобщее признание, вернувшись в Россию, где был немедленно арестован и заключен в тюрьму на последние три года своей жизни.
Власти объяснили смерть Навального естественными причинами: внезапным скачком артериального давления и хроническими заболеваниями.
Десятки тысяч людей пришли на его похороны в Москве 1 марта 2024 года, что стало редким проявлением поддержки в стране, где власти жестко пресекают общественное инакомыслие, особенно после полномасштабного вторжения России в Украину в начале 2022 года.