Тренды
Последние новости
Вдова Алексея Навального заявила, что оппозиционер был отравлен в российской тюрьме

Лидер оппозиции Алексей Навальный за решеткой в полицейском фургоне после задержания во время протестов в Москве, 8 мая 2012 года
Лидер оппозиции Алексей Навальный за решеткой в полицейском фургоне после задержания во время протестов в Москве, 8 мая 2012 года Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Gavin Blackburn & Euronews
Опубликовано Последние обновления
Поделиться статьей Комментарии
Поделиться статьей Close Button

По словам Юлии Навальной, факт отравления Алексея Навального подтвердили данные двух независимых исследований. Она призвала лаборатории опубликовать результаты.

РЕКЛАМА

Два исследования, проведенные независимо друг от друга в зарубежных лабораториях, показали, что российский политик и активист Алексей Навальный был отравлен в тюрьме. Об этом в среду заявила его вдова Юлия Навальная.

Навальный внезапно скончался в российской тюрьме за Полярным кругом 16 февраля 2024 года в возрасте 47 лет.

Его вдова неоднократно обвиняла российское государство в организации и исполнении его убийства, но Кремль отвергал эти обвинения как необоснованные.

В опубликованном в соцсетях видео Навальная рассказала, что биологический материал ее мужа в 2024 году был тайно переправлен в две неназванные страны за границей, где лаборатории провели исследования.

"Эти лаборатории в двух разных странах пришли к одному и тому же выводу: Алексей был убит. Точнее, он был отравлен", - утверждает Юлия Навальная.

Она потребовала от соответствующих лабораторий публично обнародовать результаты, которые она назвала "неудобной правдой".

"Я не буду молчать. Я утверждаю, что Владимир Путин виновен в убийстве моего мужа — Алексея Навального. Я обвиняю российские спецслужбы в разработке запрещенного химического и биологического оружия. Я требую от лабораторий, проводивших исследования, опубликовать результаты. Перестаньте заигрывать с Путиным из каких-то высших соображений. Вы не сможете его задобрить. Пока вы молчите, он не останавливается", - сказала Юлия Навальная.

Скриншот из видео Юлии Навальной
Скриншот из видео Юлии Навальной @NavalnyRu/Youtube

"Эти результаты имеют общественное значение и должны быть опубликованы. Мы все заслуживаем знать правду", - заявила она.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утверждениях в видео Навальной, сказал: "Я ничего не знаю об этих ее заявлениях и ничего не могу сказать".

Вдова оппозиционера также зачитала последнее письмо, полученное от Навального, в котором он утверждает, что власти никак не отреагировали на его первые заявления о плохом самочувствии.

Навальная всегда настаивала на том, что ее муж, самый известный оппозиционер и борец с коррупцией в России, был убит государством. Кремль отвергает эти утверждения.

Президент России Владимир Путин ранее говорил, что перед смертью Навального были разработаны планы по его обмену в рамках обмена пленными с Западом.

Related

Антикоррупционные видеоролики

Видение Навальным "прекрасной России будущего", где лидеры избираются свободно и справедливо, где нет коррупции и работают демократические институты, принесло ему широкую поддержку по всей стране.

Он привлек на свою сторону молодых, энергичных активистов - команду, которая напоминала скорее "модный стартап", чем подпольную революционную операцию, говорится в его посмертных мемуарах "Патриот", вышедших через восемь месяцев после его смерти.

Команда выпускала документальные фильмы-расследования, разоблачающие коррупцию среди государственных чиновников.

Российский оппозиционер Алексей Навальный делает символ сердца во время слушаний по его уголовному делу в 2014 году в Москве, 2 февраля 2021 года.
Российский оппозиционер Алексей Навальный делает символ сердца во время слушаний по его уголовному делу 2014 года в Москве, 2 февраля 2021 года. AP Photo

Но как только Навальный стал стремиться к государственным должностям, власти в ответ выдвинули ряд уголовных обвинений против него, его союзников и даже родственников.

Регулярно попадая в тюрьму, он подвергался физическим нападениям со стороны сторонников Кремля, один из которых плеснул ему в лицо зеленой краской, из-за чего он едва не лишился зрения на один глаз.

В 2013 году он занял второе место в гонке за пост мэра Москвы на фоне обвинений в фальсификации результатов голосования.

В 2017 году он объявил о планах баллотироваться в президенты и создал разветвленную сеть региональных отделений по всей стране, набирая местных активистов. В итоге ему запретили баллотироваться.

В 2020 году Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом, в применении которого он обвинил Кремль, всегда отрицавший свою причастность.

Полицейские наблюдают за людьми, идущими на кладбище на похороны оппозиционера Алексея Навального в Москве, 1 марта 2024 года.
Полиция наблюдает за людьми, идущими на кладбище на похороны оппозиционера Алексея Навального в Москве, 1 марта 2024 года AP Photo

Его семья и союзники боролись за то, чтобы его перевезли в Германию для лечения и восстановления.

Пять месяцев спустя он заслужил всеобщее признание, вернувшись в Россию, где был немедленно арестован и заключен в тюрьму на последние три года своей жизни.

Власти объяснили смерть Навального естественными причинами: внезапным скачком артериального давления и хроническими заболеваниями.

Десятки тысяч людей пришли на его похороны в Москве 1 марта 2024 года, что стало редким проявлением поддержки в стране, где власти жестко пресекают общественное инакомыслие, особенно после полномасштабного вторжения России в Украину в начале 2022 года.

Поделиться статьей Комментарии

