Вдова Алексея Навального заявила, что оппозиционер был отравлен в российской тюрьме

Два исследования, проведенные независимо друг от друга в зарубежных лабораториях, показали, что российский политик и активист Алексей Навальный был отравлен в тюрьме. Об этом в среду заявила его вдова Юлия Навальная.

Навальный внезапно скончался в российской тюрьме за Полярным кругом 16 февраля 2024 года в возрасте 47 лет.

Его вдова неоднократно обвиняла российское государство в организации и исполнении его убийства, но Кремль отвергал эти обвинения как необоснованные.

В опубликованном в соцсетях видео Навальная рассказала, что биологический материал ее мужа в 2024 году был тайно переправлен в две неназванные страны за границей, где лаборатории провели исследования.

"Эти лаборатории в двух разных странах пришли к одному и тому же выводу: Алексей был убит. Точнее, он был отравлен", - утверждает Юлия Навальная.

Она потребовала от соответствующих лабораторий публично обнародовать результаты, которые она назвала "неудобной правдой".

"Я не буду молчать. Я утверждаю, что Владимир Путин виновен в убийстве моего мужа — Алексея Навального. Я обвиняю российские спецслужбы в разработке запрещенного химического и биологического оружия. Я требую от лабораторий, проводивших исследования, опубликовать результаты. Перестаньте заигрывать с Путиным из каких-то высших соображений. Вы не сможете его задобрить. Пока вы молчите, он не останавливается", - сказала Юлия Навальная.

Скриншот из видео Юлии Навальной @NavalnyRu/Youtube

"Эти результаты имеют общественное значение и должны быть опубликованы. Мы все заслуживаем знать правду", - заявила она.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утверждениях в видео Навальной, сказал: "Я ничего не знаю об этих ее заявлениях и ничего не могу сказать".

Вдова оппозиционера также зачитала последнее письмо, полученное от Навального, в котором он утверждает, что власти никак не отреагировали на его первые заявления о плохом самочувствии.

Навальная всегда настаивала на том, что ее муж, самый известный оппозиционер и борец с коррупцией в России, был убит государством. Кремль отвергает эти утверждения.

Президент России Владимир Путин ранее говорил, что перед смертью Навального были разработаны планы по его обмену в рамках обмена пленными с Западом.

Антикоррупционные видеоролики

Видение Навальным "прекрасной России будущего", где лидеры избираются свободно и справедливо, где нет коррупции и работают демократические институты, принесло ему широкую поддержку по всей стране.

Он привлек на свою сторону молодых, энергичных активистов - команду, которая напоминала скорее "модный стартап", чем подпольную революционную операцию, говорится в его посмертных мемуарах "Патриот", вышедших через восемь месяцев после его смерти.

Команда выпускала документальные фильмы-расследования, разоблачающие коррупцию среди государственных чиновников.

Российский оппозиционер Алексей Навальный делает символ сердца во время слушаний по его уголовному делу 2014 года в Москве, 2 февраля 2021 года. AP Photo

Но как только Навальный стал стремиться к государственным должностям, власти в ответ выдвинули ряд уголовных обвинений против него, его союзников и даже родственников.

Регулярно попадая в тюрьму, он подвергался физическим нападениям со стороны сторонников Кремля, один из которых плеснул ему в лицо зеленой краской, из-за чего он едва не лишился зрения на один глаз.

В 2013 году он занял второе место в гонке за пост мэра Москвы на фоне обвинений в фальсификации результатов голосования.

В 2017 году он объявил о планах баллотироваться в президенты и создал разветвленную сеть региональных отделений по всей стране, набирая местных активистов. В итоге ему запретили баллотироваться.

В 2020 году Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом, в применении которого он обвинил Кремль, всегда отрицавший свою причастность.

Полиция наблюдает за людьми, идущими на кладбище на похороны оппозиционера Алексея Навального в Москве, 1 марта 2024 года AP Photo

Его семья и союзники боролись за то, чтобы его перевезли в Германию для лечения и восстановления.

Пять месяцев спустя он заслужил всеобщее признание, вернувшись в Россию, где был немедленно арестован и заключен в тюрьму на последние три года своей жизни.

Власти объяснили смерть Навального естественными причинами: внезапным скачком артериального давления и хроническими заболеваниями.

Десятки тысяч людей пришли на его похороны в Москве 1 марта 2024 года, что стало редким проявлением поддержки в стране, где власти жестко пресекают общественное инакомыслие, особенно после полномасштабного вторжения России в Украину в начале 2022 года.