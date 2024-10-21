Юлия Навальная готова баллотироваться в президенты

By Gregory Holyoke

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Вдова российского оппозиционера Алексея Навального, Юлия, готова баллотироваться в президенты, если вернётся в Россию. Об этом она заявила в интервью «Би-би-си».

В то же время она признаёт, что в нынешней ситуации — пока у власти остаётся Владимир Путин — это невозможно.

В июле 2024 года, вскоре после смерти мужа, суд в Москве выдал ордер на арест Навальной за «участие в экстремистском сообществе» (имеется в виду основанный её мужем ФБК). В то время Навальная уже жила за границей. Она остаётся в российских списках «террористов и экстремистов», и в случае возвращения в Россию ей практически гарантирован арест.

При жизни мужа Юлия Навальная не занималась политикой, однако после смерти оппозиционера в колонии вдова поклялась продолжить его дело. Сейчас она руководит правозащитной организацией; «Моя цель — приблизить и сделать возможными перемены в стране», — заявляет она.

Интервью Юлии Навальной приурочено к выходу книги «Патриот», основанной на дневниках Алексея, которые он вёл в том числе и в заключении.