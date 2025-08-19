РЕКЛАМА

Жители Киева, затаив дыхание, внимательно следили за встречей президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами.

Во время саммита Трамп выразил надежду, что он и Зеленский вскоре проведут переговоры с президентом России Владимиром Путиным с целью прекращения тотальной войны России в Украине, которая длится уже четвертый год.

По завершении встреч Трамп позвонил Путину, чтобы инициировать трехсторонние переговоры.

Владимир Новицкий, живущий в украинской столице, считает, что перемирие может быть достигнуто, но это не станет окончанием войны: "Даже если будет перемирие, этот враг не остановится в тех границах, которые у него есть сейчас".

"Я бы не хотела оказаться на месте Зеленского, - призналась киевлянка Светлана Герасименко. - Он не поддастся желаниям Путина, но трудно предположить, как будет развиваться ситуация дальше".

Политолог Олег Саакян считает, что встреча прошла "удовлетворительно".

"Трамп не стал говорить, что он усиливает санкции против России. Но мы живем в определенной реальности. Задача этой встречи была в том, чтобы не дать Трампу надавить на Украину российскими требованиями. Нам удалось добиться этого на 100%", - сказал Саакян.

"Для Украины встреча с Путиным важна, чтобы показать Трампу, действительно ли Россия готова прекратить войну. Важно продемонстрировать, что Украина сделала все возможное со своей стороны, - пояснил он. - Я не думаю, что у кого-то в Украине есть иллюзии, что встреча с Путиным может вдруг привести к миру".

Зеленский и европейские лидеры заявили, что Путин потребовал от Украины отказаться от Донбасса, где уже более десяти лет идут самые интенсивные бои, начиная с первого вторжения России в 2014 году.

Euronews ранее сообщал, что Россия не сможет быстро захватить Донецкую область полностью, если Украина не выведет оттуда свои войска - к такому выводу пришли эксперты американского аналитического центра Institute for the Study of War.