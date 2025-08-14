За несколько часов до отъезда на переговоры с Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает, что это будет "хорошая встреча", но добавил, что за ней последует еще более важный раунд мирных переговоров.

"Вторая встреча будет более важной", - сказал Трамп, добавив, что ожидает, что в ней, помимо Трампа и Путина, примут участие президент Украины Владимир Зеленский и "возможно, кто-то из Европы".

Ранее Дональд Трамп заявил, что хотел бы, чтобы вторая встреча состоялась как можно скорее после саммита на Аляске.

"Я бы хотел, чтобы это произошло очень быстро после этой встречи. Я бы хотел, чтобы это произошло, возможно, на Аляске, где мы просто останемся, потому что это намного проще", - сказал он.

В четверг Трамп назвал предстоящие переговоры на Аляске "подготовкой стола для второй встречи", в которой примут участие Путин и Зеленский.

"Мы проведем вторую встречу, если первая пройдет хорошо", - сказал Трамп, впервые таким образом допустив, что европейские лидеры могут быть приглашены на вторую встречу.

Дональд Трамп и Владимир Путин в Хельсинки, июль 2018 года AP Photo

Отвечая на вопрос, можно ли воспринимать встречу с Путиным как "вознаграждение", Трамп категорически это опроверг

"Президент Путин хотел бы заключить сделку", - сказал Трамп, заявив, что "без меня он захватил бы всю Украину. Но я президент, и он не собирается со мной шутить".

Президент США неоднократно заявлял, что не допустил бы начала конфликта, если бы был на своем посту, а во время предвыборной кампании не раз говорил, что может покончить с войной в течение одного дня.

После возвращения в должность Трамп критиковал президента Украины Владимира Зеленского, говоря, что тот должен был заключить сделку с Путиным, чтобы избежать конфликта.

Но в последнее время он, похоже, становится все более нетерпеливым по отношению к Путину, критикуя его за нанесение ударов по гражданским объектам в Украине и предупреждая о "серьезных последствиях", если тот не прекратит войну после пятничных переговоров на Аляске.

Переговоры с Европой

В четверг состоялся виртуальный саммит, инициированный лидерами Украины и Германии в попытке напомнить миру об одном из главных дипломатических принципов Киева: "Ничего об Украине без Украины".

После разговора с Трампом и европейскими лидерами Владимир Зеленский заявил, что главным приоритетом как переговоров в среду, так и саммита в пятницу является прекращение огня, и, по словам президента Украины, Трамп с этим согласился.

Владмир Зеленский и Фридрих Мерц AP Photo

"Мы сегодня говорили о прекращении огня. Президент Трамп сказал, что это один из его приоритетов в разговоре с президентом Путиным, - сказал Зеленский на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. - Я очень надеюсь, что будет достигнуто какое-то соглашение, потому что до сих пор все переговоры с Путиным заканчивались только тем, что он увеличивал военное присутствие, усиливал атаки".

По словам канцлера Германии Фридриха Мерца, европейские лидеры совместно пытаются направить встречу Трампа и Путина на Аляске "в правильное русло".