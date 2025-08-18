Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Российский удар по Харькову: семеро погибших, не менее 20 пострадавших

Один из российских беспилотников попал в многоэтажный дом, 18 августа 2025 года
Один из российских беспилотников попал в многоэтажный дом, 18 августа 2025 года Авторское право  ГСЧС Украины
Авторское право ГСЧС Украины
By Euronews
Опубликовано Последние обновления
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

В ночь на понедельник армия РФ нанесла удары по нескольким украинским городам. В понедельник утром жертвами российской атаки в Запорожье стали три человека, сообщается о 20 пострадавших.

В результате российского удара по Харькову погибли не менее семи человек, среди них - двое детей, сообщил мэр города Игорь Терехов.

"Зафиксировано попадание вражеских "шахедов" в Индустриальном районе Харькова. Один из ударов пришелся по многоэтажному жилому дому", - написал Терехов в телеграм-канале.

Пострадали не менее 20 человек, среди них шестеро детей, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.

Пять человек считаются пропавшими без вести.

В результате попадания дрона в двух подъездах дома вспыхнул пожар.

"В одном горят этажи со второго по четвертый, в другом - пылает последний этаж", - написал Терехов в соцсетях.

В городе объявлен траур по погибшим.

Атака на Одессу

В ночь на 18 августа россияне атаковали атаковали Одесскую область, в результате чего возник масштабный пожар на объекте топливно-энергетической инфраструктуры, сообщили в ГСЧС Одесской области.

"Несмотря на активную работу сил ПВО, в Одесском районе есть последствия удара. В пригороде Одессы возникло возгорание объекта топливно-энергетической инфраструктуры и двухэтажного здания. Наши спасатели оперативно ликвидировали крупный пожар", - написал в телеграм-канале глава одесской ОВА Олег Кипер.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

Украинские СМИ пишут, что дроны поразили терминал азербайджанской государственной нефтегазовой компании Socar. Эту информацию подтверждают российские Z-паблики. 

Азербайджанское издание Minval пишет, что в результате прямых попаданий дронов уничтожены все 17 резервуаров, насосная станция, операторские и технические помещения терминала.

Размер ущерба уточняется, проводятся срочные восстановительные работы.

Взрыв в Киеве

В Киеве утром в понедельник произошел взрыв на автомобильной парковке.

"Полиция выясняет обстоятельства взрыва в Подольском районе столицы. По предварительной информации, в результате детонации неизвестного устройства взорвался автомобиль. Пострадал владелец транспортного средства", - говорится в сообщении полиции Киева.

На месте взрыва работают следственно-оперативные группы и взрывотехники.

Ночью российская армия атаковала беспилотниками Киевскую область, в одном из районов повреждено ангарное помещение, сообщил глава ОВА Николай Калашник. По его данным, пострадавших нет.

Жертвы российских атак в Запорожье

В Запорожье в результате российского удара в понедельник утром погибли три человека, еще 20 получили ранения, многие пострадавшие находятся в тяжелом состоянии, об этом сообщил лава Запорожской ОВА Иван Федоров.

"Возникло возгорание торговых павильонов на площади 500 кв. м. Спасатели ликвидируют пожары", - говорится в сообщении ГСЧС Украины.

Глава Запорожской областной военной администрации ранее заявил, что взрывной волной и обломками повреждены жилые дома, торговые помещения, частично разрушен остановочный комплекс.

Жертвы российских атак в Донецкой области

В Донецкой области из-за российских обстрелов за прошедшие сутки погибли трое мирных жителей, семеро получили ранения, сообщил глава ОВА Вадим Филашкин.

"За 17 августа россияне убили 3 жителей Донецкой области: 2 в Новогригорьевке, 1 в Доброполье. Еще 7 человек в области за сутки получили ранения", - написал Филашкин в телеграм-канале в понедельник.

Россияне в ночь на 18 августа атаковали Украину четырьмя баллистическими ракетами "Искандер-М", а также 140 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

88 беспилотников были обезврежены, попадание ракет и ударных БпЛА зафиксировано в 25 местах, говорится в сообщении пресс-службы ВС Вооруженных сил Украины.

По данным Елены Зеленской, ночью под ударом оказались 11 регионов Украины

Сводка Генштаба ВСУ

По данным украинского Генштаба, в воскресенье Россия нанесла по территории Украины четыре ракетных удара и 80 авиационных, сбросив 152 управляемые авиабомбы.

На фронте за минувшие сутки произошло 182 боевых столкновения.

"За прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 940 человек", - говорится в сообщении украинского Генштаба.

Трамп: Возврата Крыма не будет

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон, где встретится с американским лидером Дональдом Трампом.

"Благодарен президенту США за приглашение. Мы все разделяем сильное желание быстро и навсегда положить конец этой войне. И мир должен быть прочным. Не таким, как несколько лет назад, когда Украина была вынуждена отказаться от Крыма и части нашего Востока - части Донбасса - а Путин просто использовал это как трамплин для нового наступления," - написал Зеленский в соцсети Х.

Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social предположил, что украинский президент может "прекратить войну практически немедленно".

"Президент Украины Зеленский может прекратить войну с Россией практически немедленно, если захочет, или же может продолжит воевать", - написал Трамп.

Он мнению американского президента, "возврата Крыма, отданного Обамой (12 лет назад, без единого выстрела!), и вступления Украины в НАТО не будет".

"Некоторые вещи никогда не меняются!!!" - написал Трамп в преддверии запланированной встречи с Зеленским.

Двусторонняя встреча президентов США и Украины начнется в понедельник, 18 августа, в 19:15 по центральноевропейскому времени.

После этого состоится многосторонняя встреча президента США с руководителями стран Европы и ЕС. В ней, как ожидается, примут участие канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Финляндии Александр Стубб, премьер-минист Италии Джорджа Мелони, а также председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Росатом: отражена атака на Смоленскую АЭС

Беспилотный летательный аппарат был перехвачен и подавлен на территории Смоленской АЭС в ночь на воскресенье, сообщили в пресс-службе госкорпорации "Росатом".

"17 августа в 00:23 по московскому времени на территории промышленной площадки Смоленской АЭС в районе 3-го энергоблока техническими средствами был подавлен боевой БПЛА ВСУ. При падении аппарат сдетонировал, в результате были повреждены несколько окон в здании блока. Ущерб незначительный, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что случившееся не повлияло на работу Смоленской АЭС.

