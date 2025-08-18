Российский удар по Харькову: семеро погибших, не менее 20 пострадавших

В результате российского удара по Харькову погибли не менее семи человек, среди них - двое детей, сообщил мэр города Игорь Терехов.

"Зафиксировано попадание вражеских "шахедов" в Индустриальном районе Харькова. Один из ударов пришелся по многоэтажному жилому дому", - написал Терехов в телеграм-канале.

Пострадали не менее 20 человек, среди них шестеро детей, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.

Пять человек считаются пропавшими без вести.

В результате попадания дрона в двух подъездах дома вспыхнул пожар.

"В одном горят этажи со второго по четвертый, в другом - пылает последний этаж", - написал Терехов в соцсетях.

В городе объявлен траур по погибшим.

Атака на Одессу

В ночь на 18 августа россияне атаковали атаковали Одесскую область, в результате чего возник масштабный пожар на объекте топливно-энергетической инфраструктуры, сообщили в ГСЧС Одесской области.

"Несмотря на активную работу сил ПВО, в Одесском районе есть последствия удара. В пригороде Одессы возникло возгорание объекта топливно-энергетической инфраструктуры и двухэтажного здания. Наши спасатели оперативно ликвидировали крупный пожар", - написал в телеграм-канале глава одесской ОВА Олег Кипер.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

Украинские СМИ пишут, что дроны поразили терминал азербайджанской государственной нефтегазовой компании Socar. Эту информацию подтверждают российские Z-паблики.

Азербайджанское издание Minval пишет, что в результате прямых попаданий дронов уничтожены все 17 резервуаров, насосная станция, операторские и технические помещения терминала.

Размер ущерба уточняется, проводятся срочные восстановительные работы.

Взрыв в Киеве

В Киеве утром в понедельник произошел взрыв на автомобильной парковке.

"Полиция выясняет обстоятельства взрыва в Подольском районе столицы. По предварительной информации, в результате детонации неизвестного устройства взорвался автомобиль. Пострадал владелец транспортного средства", - говорится в сообщении полиции Киева.

На месте взрыва работают следственно-оперативные группы и взрывотехники.

Ночью российская армия атаковала беспилотниками Киевскую область, в одном из районов повреждено ангарное помещение, сообщил глава ОВА Николай Калашник. По его данным, пострадавших нет.

Жертвы российских атак в Запорожье

В Запорожье в результате российского удара в понедельник утром погибли три человека, еще 20 получили ранения, многие пострадавшие находятся в тяжелом состоянии, об этом сообщил лава Запорожской ОВА Иван Федоров.

"Возникло возгорание торговых павильонов на площади 500 кв. м. Спасатели ликвидируют пожары", - говорится в сообщении ГСЧС Украины.

Глава Запорожской областной военной администрации ранее заявил, что взрывной волной и обломками повреждены жилые дома, торговые помещения, частично разрушен остановочный комплекс.

Жертвы российских атак в Донецкой области

В Донецкой области из-за российских обстрелов за прошедшие сутки погибли трое мирных жителей, семеро получили ранения, сообщил глава ОВА Вадим Филашкин.

"За 17 августа россияне убили 3 жителей Донецкой области: 2 в Новогригорьевке, 1 в Доброполье. Еще 7 человек в области за сутки получили ранения", - написал Филашкин в телеграм-канале в понедельник.

Россияне в ночь на 18 августа атаковали Украину четырьмя баллистическими ракетами "Искандер-М", а также 140 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

88 беспилотников были обезврежены, попадание ракет и ударных БпЛА зафиксировано в 25 местах, говорится в сообщении пресс-службы ВС Вооруженных сил Украины.

По данным Елены Зеленской, ночью под ударом оказались 11 регионов Украины

Сводка Генштаба ВСУ

По данным украинского Генштаба, в воскресенье Россия нанесла по территории Украины четыре ракетных удара и 80 авиационных, сбросив 152 управляемые авиабомбы.

На фронте за минувшие сутки произошло 182 боевых столкновения.

"За прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 940 человек", - говорится в сообщении украинского Генштаба.

Трамп: Возврата Крыма не будет

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон, где встретится с американским лидером Дональдом Трампом.

"Благодарен президенту США за приглашение. Мы все разделяем сильное желание быстро и навсегда положить конец этой войне. И мир должен быть прочным. Не таким, как несколько лет назад, когда Украина была вынуждена отказаться от Крыма и части нашего Востока - части Донбасса - а Путин просто использовал это как трамплин для нового наступления," - написал Зеленский в соцсети Х.

Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social предположил, что украинский президент может "прекратить войну практически немедленно".

"Президент Украины Зеленский может прекратить войну с Россией практически немедленно, если захочет, или же может продолжит воевать", - написал Трамп.

Он мнению американского президента, "возврата Крыма, отданного Обамой (12 лет назад, без единого выстрела!), и вступления Украины в НАТО не будет".

"Некоторые вещи никогда не меняются!!!" - написал Трамп в преддверии запланированной встречи с Зеленским.

Двусторонняя встреча президентов США и Украины начнется в понедельник, 18 августа, в 19:15 по центральноевропейскому времени.

После этого состоится многосторонняя встреча президента США с руководителями стран Европы и ЕС. В ней, как ожидается, примут участие канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Финляндии Александр Стубб, премьер-минист Италии Джорджа Мелони, а также председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Росатом: отражена атака на Смоленскую АЭС

Беспилотный летательный аппарат был перехвачен и подавлен на территории Смоленской АЭС в ночь на воскресенье, сообщили в пресс-службе госкорпорации "Росатом".

"17 августа в 00:23 по московскому времени на территории промышленной площадки Смоленской АЭС в районе 3-го энергоблока техническими средствами был подавлен боевой БПЛА ВСУ. При падении аппарат сдетонировал, в результате были повреждены несколько окон в здании блока. Ущерб незначительный, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что случившееся не повлияло на работу Смоленской АЭС.